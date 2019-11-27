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 Политика Украины, Общество
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Все про:НАБУ (2976) Садовый (456) Антикоррупционный суд (545)

 Несколько месяцев назад в НАБУ говорили, что дело против меня - бесперспективное, - Садовый

Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что хотел бы, чтобы суд отказал прокуратуре в обеспечении пресечения по делу против него о злоупотреблении властью при выделении участка под индустриальный парк в Рясном. По его словам, ранее в НАБУ считали это дело бесперспективным.

Об этом он сказал журналистам перед началом заседания, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я вообще хотел бы, чтобы суд отказал прокуратуре в обеспечении, так как оно не имеет смысла. Чтобы вы понимали, этому делу уже где-то 3,5 года и буквально несколько месяцев назад коллеги из НАБУ говорили, что это бесперспективно. Они понимают, что это был заказной процесс – не дать Садовому построить во Львове мощный индустриальный парк. Так что сейчас наверняка по накатанной идет, или кто-то это использует", - сказал Садовый.

Он еще раз отметил, что у его семьи нет 50 млн грн для внесения залога.

Читайте также: САП будет просить 50 млн залога для Садового

Напомним, 21 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.

В САП заявили, что будут просить отправить Садового под стражу с альтернативой в виде залога в 50 млн гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3162057
 
 
 Топ комментарии
 
Чувак, ты сам выбрал себе приключения

и других агитировал за такой выбор.

Но не бзди, хуже ж не будет )))
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"он виноват уж тем, что хочется им кушать"
учите матчасть дедушки Крылова.

Андруша Садовой не один такой - 75% топили против Пороха и за Зеленского, а теперь крутят пальцем в воздухе и бормочут:

"Опять обманули" Кілька місяців тому в НАБУ казали, що справа проти мене - безперспективна, - Садовий - Цензор.НЕТ 6488
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состав преступления в том, что 75% дебилов проголосовали за ЗЕленского
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Так а в чем состав преступления? В том, что мэр исполнял обязанности, или в том, что не исполнял?
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"он виноват уж тем, что хочется им кушать"
учите матчасть дедушки Крылова.

Андруша Садовой не один такой - 75% топили против Пороха и за Зеленского, а теперь крутят пальцем в воздухе и бормочут:

"Опять обманули" Кілька місяців тому в НАБУ казали, що справа проти мене - безперспективна, - Садовий - Цензор.НЕТ 6488
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Да остальным невелика разница. То Ющенко обманул, то Янукович. То Порошенко, то Коломойский с Зеленским.
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меня Порошенко не обманул - в 14-м я знала, точнее догадывалась, что он может сделать, а что нет (как представиль крупной буржуазии).

он сделал для Украины невероятно много, очень много не сделал.

выбирают не дрим, а лучшее из худшего


когда вы наконец поймете эту истину, дебильный "мудрый нарід"?
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Ну тогда вы догадывались, что своим недальновидным правлением Порошенко сменит клоун? Вы необычайно прозорливая, надо было это год назад написать.
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Ні ми ЗНАЛИ, і криком кричали, що ********* і хохловата приведе до влади тих хто здасть Україну *****.
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А мне очевиден божий промысел - дурной страной должен править дурак из дураков.
И очевидно, что для того чтобы страна поумнела - стране нужна совсем иная команда, чем те, которые вообще были и есть в Украине.
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«Oleh Dov· 23 листопада ·
6 смертельних гріхів Пороха для прихильників Зеленського:
- в 2014 вони голосували за мир будь-якою ціною, а він надумав воювати за Донбас;
- в 2014 вони голосували за нього як за російськомовного, уродженця зросійщеного міста в Україні (Болград), а він провів жорстку українізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за росправославнутого, а він привіз їм ненависний Томос;
- в 2014 вони голосували за нього як за засновника Партії регіонів, а він заборонив Компартію і провів повну декомунізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за Вольцмана, а він виявився українцем;
- в 2014 вони голосували за нього як за популіста, який всі ресурси кине на пенсії, а він вкладався в оборонну промисловість і піднімав непотрібну їм армію.»
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ну он молодец, надо было ещё латиницу ввести вместо кириллицы.
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о всей дебильности моего родного "мудрого українського наріду" не догадывается ни один социолог. Кілька місяців тому в НАБУ казали, що справа проти мене - безперспективна, - Садовий - Цензор.НЕТ 5532
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Пані, у більшості народу розуму і сил вистачає на добування хіба що «хліба насущного» (образно). А тактикою і стратегією повинна займатись ті кому це дано.
Влада Держави.
І в першу чергу через ЗАСОБИ ЗМІ доносити народу інформацію про те, що корисно для їх Держави вже в ГОТОВОМУ вигляді (і не треба вищати про «Ето чьто ПРОПАГАНДА ?»).
А в Україні 75% засобів ЗМІ прямо, чи опосередковано, працювало, І ПРАЦЮЄ, на ВОРОГІВ України.
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"чому ми їли своїх дітей у 32-33-му рр.?
бо дурні.
а чому ми дурні?
бо не підтримали свою владу та Державу під час революції. як це зробили фіни, прибалти та поляки..."

вибач за жорсткість, "мудрий український нарід",

але скоро ми будемо вбивати один одного через кацапів
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Ви там хоч методічки міняйте:
- «2010: Ето Ющєнко прівйол к власті Януковіча !»
- «2019: Ето Порошенко прівйол к власті Зеленского/Коломойского ! !»

Чи напряг з кріейторами?
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не труханов, не гепа, заметь, а Садовой... а Сруля Ефроимов светит красной рожей на свободе. И штепа выкрасила голову перекисью водорода, подбрила бровь и засунула в жопу G-strings, шобы покрасивше... дескать, я молодА, ипать всехвроттт....
зебилы... не, ну надо ж как-то думать... хоть чем, но думать, а, *******?
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состав преступления в том, что 75% дебилов проголосовали за ЗЕленского
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ого, какое преступление. Это ж и посадить могут.
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они сами себя посадили... в ЗЕльоную вонючую лужу и теперь вопят "Опять! Да сколько можно терпеть...!????" Кілька місяців тому в НАБУ казали, що справа проти мене - безперспективна, - Садовий - Цензор.НЕТ 9361
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да,преступление - вы способствовали сдаче страны,а за это могут не только посадить,в конце концов...
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это не я, это Порошенко поспособствовал своей командой .
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Ви там хоч методічки міняйте:
- «2010: Ето Ющєнко прівйол к власті Януковіча !»
- «2019: Ето Порошенко прівйол к власті Зеленского/Коломойского ! !»
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Чувак, ты сам выбрал себе приключения

и других агитировал за такой выбор.

Но не бзди, хуже ж не будет )))
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Не посадять. Просто потягають перед місцевими виборами та й по всьому. Зараз у ни завдання максимально дискредитувати місцеву владу щоб на наступних виборах посадити туди своїх людей.

це -- метод коломИйського: метод тотальної влади та контролю над усіма коштами держави Україна. Ніхто не повинен розпоряджатися жодними грошима. Лише коломИйський та вірні йому люди.
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Розраховував, що нова влада буде займатись тільки «посадкою Порошенка», і «платних порохоботов», а вони будуть «такіє бєлиє і пуффьістьіє». Несколько месяцев назад в НАБУ говорили, что дело против меня - бесперспективное, - Садовый - Цензор.НЕТ 3201
А зась, ІУДАМ.
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Где партийцы Садового, краснодарский Зимин, крымский Семенченко-Гришин?
Эти супер-активисты, косящие под патриотов, хоть слово в поддержку главы своей партии сказали?
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Давіть його. Або хай зніме ролік з КПЗ "про Петра". Можно зі сльозами на очах, щоб зжалілись.
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Минулі уроки належним чином не засвоєні.
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Садовый, ты просрал все, что смог. Где твоя Самопомочь? Фракция в Раде? Доверие людей? Даже каких-то 50 лимонов не насобирал, причем в гривне! Иди уже, отдохни...в КПЗ месяца 2 самый раз, будет наука
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Бо весь активний політичний і фінансовий капітал було вкладено в реалізацю лозунга *****: «Только нє Порошенко !»
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В Украине за последние 20 лет не найдется ни одного мера, ни одного его заместители и даже ни одной секретарши, на которых нельзя было бы нарыть каких-то коррупционных или около коррупционных дел. Почему взялись за Садового? Кілька місяців тому в НАБУ казали, що справа проти мене - безперспективна, - Садовий - Цензор.НЕТ 1392
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«Он еще раз отметил, что у его семьи нет 50 млн грн для внесения залога. Источник: https://censor.net.ua/n3162057»

«На слєзу давіт»
Най пошустрить по антипорохоботскому коммюніті. Попросить у Бєні.
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\\Он еще раз отметил, что у его семьи нет 50 млн грн для внесения залога.\\
коломйЗЕского это не интересует.
Вынь да положь.
При Порохе такого не было ... ой .. кто такой порох....ой
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Що, придурок, "зачистив електоральне поле" для "своїх"?
Завалив Порошенка, і як тобі результат?
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Не переживайте Андрюша вже давно доларовий мільйонер правда як в нас ведеться він каже що це не він а його надзвичайно талановита жінка ну але хто ж йому повірить! Це такий собі львівський міні-порошенко правда ще хитріший від "аналога" - але самого себе не перехитриш Андрюха так що суши "сухарі"! Єдина "гіркота" на душі - як там поживають різні "кернеси" з "трухановими" і "вілкулами" - до них руки у "слуг" колись дійдуть???
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Было дело бесперспективное, а стало перспективное.
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о злоупотреблении властью при выделении участка под индустриальный парк в Рясном. По его словам, ранее в НАБУ считали это дело бесперспективным.

о перспективности индустриального парка никто не говорит, шу с ним. с этим парком.
а вот капиталы Андрюши "освоить" это перспективно Кілька місяців тому в НАБУ казали, що справа проти мене - безперспективна, - Садовий - Цензор.НЕТ 8062
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Садовий піз%ить ,як з гарячки.Перший день казав,що це помста за майдан, на другий день, що це мстить медведчук, а сьогодні, щось не дають будувати. Садовий провів аферу з землею забравши її в сільскої ради, а коли за це взялась прокуратура, то він її спихнув інвесторові. А тепер корупціонер кречить по всіх тв каналах, що його замовили!!!
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Если Садового сажать то Гепу для баланса наградить орденом героя Украины .Наркобарон и бандит достоин получить это звание из рук президента Зеленского .
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У Львові не могли розгорнутись на повну люди Бені і Б А Йя.
Тепер вони відіграться, першим падає мер. Поставлять свого мера корупція буде подолана.
А земельні ділянки за фірмами К і Б законсервовані, але не можуть бути реалізованими, бо заважає Львівська громада.
Наступ їх буде "до перемоги........"
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ну а шо,привели зекретина,которому Пороха ,как оказалось,трогать нельзя,теперь земанкруты отыгрываются на таких как вы - использованных удобных идиотах
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