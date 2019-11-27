 Несколько месяцев назад в НАБУ говорили, что дело против меня - бесперспективное, - Садовый

Об этом он сказал журналистам перед началом заседания, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я вообще хотел бы, чтобы суд отказал прокуратуре в обеспечении, так как оно не имеет смысла. Чтобы вы понимали, этому делу уже где-то 3,5 года и буквально несколько месяцев назад коллеги из НАБУ говорили, что это бесперспективно. Они понимают, что это был заказной процесс – не дать Садовому построить во Львове мощный индустриальный парк. Так что сейчас наверняка по накатанной идет, или кто-то это использует", - сказал Садовый.
Он еще раз отметил, что у его семьи нет 50 млн грн для внесения залога.
Напомним, 21 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.
В САП заявили, что будут просить отправить Садового под стражу с альтернативой в виде залога в 50 млн гривен.
учите матчасть дедушки Крылова.
Андруша Садовой не один такой - 75% топили против Пороха и за Зеленского, а теперь крутят пальцем в воздухе и бормочут:
"Опять обманули"
он сделал для Украины невероятно много, очень много не сделал.
выбирают не дрим, а лучшее из худшего
когда вы наконец поймете эту истину, дебильный "мудрый нарід"?
И очевидно, что для того чтобы страна поумнела - стране нужна совсем иная команда, чем те, которые вообще были и есть в Украине.
6 смертельних гріхів Пороха для прихильників Зеленського:
- в 2014 вони голосували за мир будь-якою ціною, а він надумав воювати за Донбас;
- в 2014 вони голосували за нього як за російськомовного, уродженця зросійщеного міста в Україні (Болград), а він провів жорстку українізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за росправославнутого, а він привіз їм ненависний Томос;
- в 2014 вони голосували за нього як за засновника Партії регіонів, а він заборонив Компартію і провів повну декомунізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за Вольцмана, а він виявився українцем;
- в 2014 вони голосували за нього як за популіста, який всі ресурси кине на пенсії, а він вкладався в оборонну промисловість і піднімав непотрібну їм армію.»
Влада Держави.
І в першу чергу через ЗАСОБИ ЗМІ доносити народу інформацію про те, що корисно для їх Держави вже в ГОТОВОМУ вигляді (і не треба вищати про «Ето чьто ПРОПАГАНДА ?»).
А в Україні 75% засобів ЗМІ прямо, чи опосередковано, працювало, І ПРАЦЮЄ, на ВОРОГІВ України.
бо дурні.
а чому ми дурні?
бо не підтримали свою владу та Державу під час революції. як це зробили фіни, прибалти та поляки..."
вибач за жорсткість, "мудрий український нарід",
але скоро ми будемо вбивати один одного через кацапів
- «2010: Ето Ющєнко прівйол к власті Януковіча !»
- «2019: Ето Порошенко прівйол к власті Зеленского/Коломойского ! !»
Чи напряг з кріейторами?
зебилы... не, ну надо ж как-то думать... хоть чем, но думать, а, *******?
- «2010: Ето Ющєнко прівйол к власті Януковіча !»
- «2019: Ето Порошенко прівйол к власті Зеленского/Коломойского ! !»
и других агитировал за такой выбор.
Но не бзди, хуже ж не будет )))
це -- метод коломИйського: метод тотальної влади та контролю над усіма коштами держави Україна. Ніхто не повинен розпоряджатися жодними грошима. Лише коломИйський та вірні йому люди.
А зась, ІУДАМ.
Эти супер-активисты, косящие под патриотов, хоть слово в поддержку главы своей партии сказали?
«На слєзу давіт»
Най пошустрить по антипорохоботскому коммюніті. Попросить у Бєні.
коломйЗЕского это не интересует.
Вынь да положь.
При Порохе такого не было ... ой .. кто такой порох....ой
Завалив Порошенка, і як тобі результат?
о перспективности индустриального парка никто не говорит, шу с ним. с этим парком.
а вот капиталы Андрюши "освоить" это перспективно
Тепер вони відіграться, першим падає мер. Поставлять свого мера корупція буде подолана.
А земельні ділянки за фірмами К і Б законсервовані, але не можуть бути реалізованими, бо заважає Львівська громада.
Наступ їх буде "до перемоги........"