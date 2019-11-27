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 Экономика
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Все про:МВФ (2766) НБУ (4523) Чурий (12)

 Непринципиально, получим мы транш МВФ до конца года или нет, - замглавы НБУ Чурий

Если Украина не получит транш Международного валютного фонда до конца 2019 года, это не повлияет существенно на финансовую стабильность.

Об этом заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил в интервью UATV, информирует Цензор.НЕТ.

"Получение денег второстепенно, оно увеличивает наши резервы, но для нас сейчас не принципиально, получим мы транш до конца года или в начале следующего", - сказал он.

По словам Чурия, сотрудничество в МВФ важно для Украины в первую очередь не из-за денег.

"Это знак качества для инвесторов, что с Украиной можно работать, что страна проводит реформы для обеспечения экономического роста, Украина интересна для инвестирования. Это самое главное", - пояснил замглавы НБУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минфин подтверждает достижение значительного прогресса в переговорах с МВФ, - Маркарова. ДОКУМЕНТ

"Переговоры не закончились, переговоры продолжаются. Мне кажется, у нас большие перспективы для получения новой программы", - добавил он.

Напомним, Миссия МВФ работала в Киеве с 14 по 22 ноября.

15 ноября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова встретились с миссией Международного валютного фонда в Украине: руководителем миссии Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.

Они обсудили условия открытия новой программы расширенного финансирования с миссией МВФ в Украине.

Также на Цензор.НЕТ: Провели конструктивные переговоры, - Гончарук о визите миссии МВФ

Источник: https://censor.net.ua/n3162053
 
   
 Топ комментарии
 
"Дефолт, это не страшно" (с) Беня Непринципиально, получим мы транш МВФ до конца года или нет, - замглавы НБУ Чурий - Цензор.НЕТ 7340
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Странно! Борыгам и коррупционерам злочынной влады МВФ доверял и деньги давал. А зеленым Голобородькам на велосипеде почему-то не доверяет и не дает. Загадка!
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Действительно странно! Те барыги, воровали-грабили, и мродерили всех во все дыры, а зарплаты, пенсии и больничные стали задерживать при честных и пушистых весипедистах. .
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Речь не про этот год, а про следующий. Сколько средств от МВФ заложены в бюджет на 2020? И если их не получить, что произойдет?
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Ага, кредити від МВФ тю-тю, тобто просрали, Приват бабушці Бені з компенсацією за матеріальні і моральні збитки повернуть. Ось тоді і заживем.
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есть ли жизнь на Марсе... нет ли жизни на Марсе...
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Странно! Борыгам и коррупционерам злочынной влады МВФ доверял и деньги давал. А зеленым Голобородькам на велосипеде почему-то не доверяет и не дает. Загадка!
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Патамушо ани в доле. Барига дєлілся с емвееф, и ані вмєстє сдєлалі мудрий нарід. Тепер мудрий нарід здєлає їх... Непринципиально, получим мы транш МВФ до конца года или нет, - замглавы НБУ Чурий - Цензор.НЕТ 739
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и где сэкономленные деньги от пресечения воровства ?
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Как где? Любая бабка на базаре Вам скажет, что их украл Порошенко.
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Действительно странно! Те барыги, воровали-грабили, и мродерили всех во все дыры, а зарплаты, пенсии и больничные стали задерживать при честных и пушистых весипедистах. .
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Вот только миссия МВФ молча уехала.
Совпадение?
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100%
Только в начале нужно пропихнуть земельную реформу...
Так будет дешевле торговатся с ЗЕлеными дикарями...бус и зеркалец уйдет значительно меньше...

А гишефт будет больше!))))
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Обосрались, ты прав. Но воняет уже не шоколадом, много хуже.
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"Это знак качества для инвесторов, что с Украиной можно работать, что страна проводит реформы для обеспечения экономического роста, Украина интересна для инвестирования. Это самое главное" . Не получим транш МВФ , непринципиально ? Значит страна не проводит реформы для обеспечения экономического роста, Украина не интересна для инвестирования. Это самое главное ?
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точно точно
расскажи скоко в мире стране добились экономического роста поднимая налоги поборы тарифы?!лично я таких не знаю! как раз рост был в тех странах которые делали с точностью наоборот!!
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договаривай:
"послать гейропу нахер и слиться в засос с Рашкой" - так же, да?
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и сколько у тебя лично нобелевских премий, "развиватель", а?
ну или хотя бы международных патентов?
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-Вовочка, почему синяк под глазом?
-Петька дал подсрачник, а я увернулся.
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Просвестианалы у власти - результат ожидаем!
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вот так, Зебобики, вы даже транш не можете получить! Неучи!
А теперь своему быдлу сказки рассказываете, как будете хорошо жить без МВФ.
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А я над тобой по смеюсь, а ты поплачь ещё чуть-чуть.
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ЗЕбобиков надежда греет, что Клован их спасет от кары.....
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транш с европы нам потребен,
унитазы покупать,
ведь без транша в милиарды,
нам ведь некуда посрать,
и сказал песков вовану,
подготовьте нам программу,
по обмену унитазов,
унитазы не простые,
унитазы дорогие,
мы меняем то на крым,
унитаз не победим,
и зеленский понимае,
кто во шо и с чем играет,
унитаз ёто вот то стратегичноё сырье,
и зеленский точно знает что такое унитаз,
это братцы не домбас,
хрен со всем сказал зеленский мне важнее УНИТАЗ.

суть басни этой такова без унитазов европа не видна.
везде воруют нефть и газ,
а у зеленского, украли унитаз.
он шум поднял ,ведь это так
в штаны он срет, теперь мудак.
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Які в жопу інвестори???
Допоки гроші Українців осідатимуть в США Швейцарії Ізраїлі Панамі ніяких інвесторів не буде...
Це догма мать його...
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Зеб, да ты просто - гений!!! 2 тысячи Долларов США в Панаме и никаких движений средств в офшоре это - преступление, а вот офшор на Кипре это - дополнительный рейтинг Зелемойскому.
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Ась? Я мав на увазі всі країни куди тече чорний нал з України... В тому числі і рашку піде...шку..

А ти особисто кого вважаєш достойним влади в Україні... Чисто твоя думка...
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Доллар уже 24 грв. и это без подачек МВФ, не за горами будет 23 грв.
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при Овоще тыпилы тоже все время на "стабильный доллар" кивали.
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Будет ровно до того дня, когда заканчивается срок погашения облигаций. На 2020 много интересного. Конец транзита-3$, выплата % МВФ -9$, погашение и выплата % по евробондам -6$. Как раз уйдут все резервы НБУ. (останется только чернозем. теперь понятно почему сыр бор с землей?)
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Есть план Б,С и так далее по алфавиту, базу для войск США в конце концов, не за так конечно.
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Потешный дядя. Реально думаешь что США платят за размещение войск? Поляки умоляли 4 года, ели укатали. Содержание будет обходится ПОЛЬШЕ 3 млрд$ в год.
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Ох ты дурень не про США речь. Сколько заплатит РФ, чтобы не было под боком ракет с минимальным полезным временем.
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минимальным полезным временем))))))) может "подлетным" ?Ты с детства задроченный, или брал уроки? Фуфло сродни "начнем производство собственных ядерных ракет". Иди попей пива в ларьке, эксПЕРД.
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Только боты не делают ошибок.
Не так ли бот?
А может я спецом, чтоб тебя потроллить-втянуть в диалог, срубить на тебе деньжат. А кацапюра, что ты на это скажешь?
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у Зебобиков один план - срыгнуть в Ростов!
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Біжи купуй, поки 24. Курс тримається штучно. Ніяких підстав для тренду падіння немає. Якщо проаналізувати цінову ситуацію на "базарі" то ціни за останній місяць поповзли в гору на 10-15% (це ж при "падаючому" баксі) У нас шалена інфляція!
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Гена,бакс то падает, но вон НБУ уже вопит, что от этого падения у него миллиардные убытки!
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Для розвитку свого залишку мізків, почитай про курс долара, який закладено в Бюджет-2020.
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А задротов, позадрачивать так хочется, не все же такие умники.
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А когда станет 8, то казна будет, как у убийцы-Януковича.
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Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка… укрепление гривны к иностранным валютам за период января-сентября 2019 года на 13% привело к тому, что" иностранные инвесторы" в ОВГЗ получили дополнительно на каждый вложенный доллар -4,0 грн, за счет курсовой разницы, что составило-13,6 млр грн/ 3, 4 млр долларов * 4,0 грн / или 566 млн долларов. ОВГЗ--- МММ национального масштаба
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тото будет грохоту когда эта МММ рухнет! а кто за все заплатит ХА ХА ХА!!
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"Получение денег второстепенно, оно увеличивает наши резервы, но для нас сейчас не принципиально, получим мы транш до конца года или в начале следующего", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3162053

То есть, транш все-таки нужен в ближайшее время.
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да, интересно как построен заголовок статьи - кажется что речь о том что Украине не нужен транш МВФ в принципе. А почитаешь, оказывается нужен или в конце года или в начале следующего. "Украине не нужен транш МВФ в этом году! А вот 1 января извольте".
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Это ничего не меняет, потому что как украсть - больше фантазии у Чурия и остальных деятелей - нет. Может он дядька и образованный, и мозги есть - но они никогда не думали. Передайте Чурию, что деньги используют обычно, чтобы построить государственный бизнес. Как резерв - их держат только идиоты.
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"не повлияет существенно на финансовую стабильность"

А чому терміново шукаєте гроші на зарплату вчителям та лікарям? Чому взагалі виникла заборгованість?
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ктото спер
не будем говорить кто - хотя это были пеци и стратегические трусняки ))
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Зачем нужен МВФ если есть ОГВЗ под 15% годовых? Не принципово, отримаємо ми транш МВФ до кінця року чи ні, - заступник голови НБУ Чурій - Цензор.НЕТ 128
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доллар падает,цены тарифы растут,народ тащит доллары здавать-удивительное дело как у нас экономика растет!
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Называется - луканомика, курс доллара не меняется, а цены растут с опережением зарплаты...
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а зарплаты исчехзают в карманах рошенов ))))
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А большевистско-зелёное дерьмо в головах у зебов...
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Срочно арестуйте Лэрку, вывезите ее с Лондона в Украину - - и транш дадут сразу и очень много! Зуб даю.
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Правильно, какая разница занимать под 3% годовых или под 15%, отдавать то все равно не ему.
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и не мне - хоть под 75 Не принципово, отримаємо ми транш МВФ до кінця року чи ні, - заступник голови НБУ Чурій - Цензор.НЕТ 2741
я ниче не брал и ваще никаму ниче не должен Не принципово, отримаємо ми транш МВФ до кінця року чи ні, - заступник голови НБУ Чурій - Цензор.НЕТ 3776
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транш с европы нам потребен,
унитазы покупать,
ведь без транша в милиарды,
нам ведь некуда посрать,
и сказал песков вовану,
подготовьте нам программу,
по обмену унитазов,
унитазы не простые,
унитазы дорогие,
мы меняем то на крым,
унитаз не победим,
и зеленский понимае,
кто во шо и с чем играет,
унитаз ёто вот то стратегичноё сырье,
и зеленский точно знает что такое унитаз,
это братцы не домбас,
хрен со всем сказал зеленский мне важнее УНИТАЗ.

суть басни этой такова без унитазов европа не видна.
везде воруют нефть и газ,
а у зеленского, украли унитаз.
он шум поднял ,ведь это так
в штаны он срет, теперь мудак.
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но для нас сейчас не принципиально, получим мы транш до конца года или в начале следующего", но для международных инвесторов принципиально...если МВФ бабла не дает- нехер и нам туда его давать....но вот рашист подбросит...
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Та ваще пох. Лучше пусть дефолт - что бы прокацапские олигархи смогли скупить Русь-Украину уже окончательно...
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если это нах не надо
то следущий вопрос - зачем нам мвф - чтоб пецьки могли притыривать нал в офшоры? Не принципово, отримаємо ми транш МВФ до кінця року чи ні, - заступник голови НБУ Чурій - Цензор.НЕТ 6076 Не принципово, отримаємо ми транш МВФ до кінця року чи ні, - заступник голови НБУ Чурій - Цензор.НЕТ 6076
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так петьков уже нет. Значит тырить никто не будет, все пойдет на зарплаты учителям по 4000 долл. и газ по 5 копеек.
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зато есть пес и те же самые петьки стратегические в министерствах
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Так министерства все у Зе. Чего ж он воров не разогнал?
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а 20 лет набирались ворюги - там надо гнать всех нах
их туда от рождения записывают как при царе в гвардию
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>не принципиально, получим мы транш до конца года или в начале следующего

оптимист, а если вообще не получимИсточник: https://censor.net.ua/n3162053
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А з.п. учителям и врачам ? Да пох! Пусть ждут.
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