 Непринципиально, получим мы транш МВФ до конца года или нет, - замглавы НБУ Чурий

Об этом заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил в интервью UATV, информирует Цензор.НЕТ.
"Получение денег второстепенно, оно увеличивает наши резервы, но для нас сейчас не принципиально, получим мы транш до конца года или в начале следующего", - сказал он.
По словам Чурия, сотрудничество в МВФ важно для Украины в первую очередь не из-за денег.
"Это знак качества для инвесторов, что с Украиной можно работать, что страна проводит реформы для обеспечения экономического роста, Украина интересна для инвестирования. Это самое главное", - пояснил замглавы НБУ.
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"Переговоры не закончились, переговоры продолжаются. Мне кажется, у нас большие перспективы для получения новой программы", - добавил он.
Напомним, Миссия МВФ работала в Киеве с 14 по 22 ноября.
15 ноября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова встретились с миссией Международного валютного фонда в Украине: руководителем миссии Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.
Они обсудили условия открытия новой программы расширенного финансирования с миссией МВФ в Украине.
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Совпадение?
Только в начале нужно пропихнуть земельную реформу...
Так будет дешевле торговатся с ЗЕлеными дикарями...бус и зеркалец уйдет значительно меньше...
А гишефт будет больше!))))
расскажи скоко в мире стране добились экономического роста поднимая налоги поборы тарифы?!лично я таких не знаю! как раз рост был в тех странах которые делали с точностью наоборот!!
"послать гейропу нахер и слиться в засос с Рашкой" - так же, да?
ну или хотя бы международных патентов?
-Петька дал подсрачник, а я увернулся.
А теперь своему быдлу сказки рассказываете, как будете хорошо жить без МВФ.
унитазы покупать,
ведь без транша в милиарды,
нам ведь некуда посрать,
и сказал песков вовану,
подготовьте нам программу,
по обмену унитазов,
унитазы не простые,
унитазы дорогие,
мы меняем то на крым,
унитаз не победим,
и зеленский понимае,
кто во шо и с чем играет,
унитаз ёто вот то стратегичноё сырье,
и зеленский точно знает что такое унитаз,
это братцы не домбас,
хрен со всем сказал зеленский мне важнее УНИТАЗ.
суть басни этой такова без унитазов европа не видна.
везде воруют нефть и газ,
а у зеленского, украли унитаз.
он шум поднял ,ведь это так
в штаны он срет, теперь мудак.
Допоки гроші Українців осідатимуть в США Швейцарії Ізраїлі Панамі ніяких інвесторів не буде...
Це догма мать його...
А ти особисто кого вважаєш достойним влади в Україні... Чисто твоя думка...
Не так ли бот?
А может я спецом, чтоб тебя потроллить-втянуть в диалог, срубить на тебе деньжат. А кацапюра, что ты на это скажешь?
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка… укрепление гривны к иностранным валютам за период января-сентября 2019 года на 13% привело к тому, что" иностранные инвесторы" в ОВГЗ получили дополнительно на каждый вложенный доллар -4,0 грн, за счет курсовой разницы, что составило-13,6 млр грн/ 3, 4 млр долларов * 4,0 грн / или 566 млн долларов. ОВГЗ--- МММ национального масштаба
Источник: https://censor.net.ua/n3162053
То есть, транш все-таки нужен в ближайшее время.
А чому терміново шукаєте гроші на зарплату вчителям та лікарям? Чому взагалі виникла заборгованість?
не будем говорить кто - хотя это были пеци и стратегические трусняки ))
я ниче не брал и ваще никаму ниче не должен
унитазы покупать,
ведь без транша в милиарды,
нам ведь некуда посрать,
и сказал песков вовану,
подготовьте нам программу,
по обмену унитазов,
унитазы не простые,
унитазы дорогие,
мы меняем то на крым,
унитаз не победим,
и зеленский понимае,
кто во шо и с чем играет,
унитаз ёто вот то стратегичноё сырье,
и зеленский точно знает что такое унитаз,
это братцы не домбас,
хрен со всем сказал зеленский мне важнее УНИТАЗ.
суть басни этой такова без унитазов европа не видна.
везде воруют нефть и газ,
а у зеленского, украли унитаз.
он шум поднял ,ведь это так
в штаны он срет, теперь мудак.
то следущий вопрос - зачем нам мвф - чтоб пецьки могли притыривать нал в офшоры?
их туда от рождения записывают как при царе в гвардию
оптимист, а если вообще не получимИсточник: https://censor.net.ua/n3162053