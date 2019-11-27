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Все про:МВФ (2767) НБУ (4523) Чурий (13)

 Не принципиально, получим мы транш МВФ до конца года или нет, - замглавы НБУ Чурий

Если Украина не получит транш Международного валютного фонда до конца 2019 года, это не повлияет существенно на финансовую стабильность.

Об этом заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил в интервью UATV, информирует Цензор.НЕТ.

"Получение денег второстепенно, оно увеличивает наши резервы, но для нас сейчас не принципиально, получим мы транш до конца года или в начале следующего", - сказал он.

По словам Чурия, сотрудничество в МВФ важно для Украины в первую очередь не из-за денег.

"Это знак качества для инвесторов, что с Украиной можно работать, что страна проводит реформы для обеспечения экономического роста, Украина интересна для инвестирования. Это самое главное", - пояснил замглавы НБУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минфин подтверждает достижение значительного прогресса в переговорах с МВФ, - Маркарова. ДОКУМЕНТ

"Переговоры не закончились, переговоры продолжаются. Мне кажется, у нас большие перспективы для получения новой программы", - добавил он.

Напомним, Миссия МВФ работала в Киеве с 14 по 22 ноября.

15 ноября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова встретились с миссией Международного валютного фонда в Украине: руководителем миссии Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.

Они обсудили условия открытия новой программы расширенного финансирования с миссией МВФ в Украине.

Также на Цензор.НЕТ: Провели конструктивные переговоры, - Гончарук о визите миссии МВФ

Источник: https://censor.net.ua/n3162053
 
 
 Топ комментарии
 
"Дефолт, это не страшно" (с) Беня Непринципиально, получим мы транш МВФ до конца года или нет, - замглавы НБУ Чурий - Цензор.НЕТ 7340
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Странно! Борыгам и коррупционерам злочынной влады МВФ доверял и деньги давал. А зеленым Голобородькам на велосипеде почему-то не доверяет и не дает. Загадка!
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Речь не про этот год, а про следующий. Сколько средств от МВФ заложены в бюджет на 2020? И если их не получить, что произойдет?
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