 Не принципиально, получим мы транш МВФ до конца года или нет, - замглавы НБУ Чурий

Об этом заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил в интервью UATV, информирует Цензор.НЕТ.

"Получение денег второстепенно, оно увеличивает наши резервы, но для нас сейчас не принципиально, получим мы транш до конца года или в начале следующего", - сказал он.

По словам Чурия, сотрудничество в МВФ важно для Украины в первую очередь не из-за денег.

"Это знак качества для инвесторов, что с Украиной можно работать, что страна проводит реформы для обеспечения экономического роста, Украина интересна для инвестирования. Это самое главное", - пояснил замглавы НБУ.

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"Переговоры не закончились, переговоры продолжаются. Мне кажется, у нас большие перспективы для получения новой программы", - добавил он.

Напомним, Миссия МВФ работала в Киеве с 14 по 22 ноября.

15 ноября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова встретились с миссией Международного валютного фонда в Украине: руководителем миссии Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.

Они обсудили условия открытия новой программы расширенного финансирования с миссией МВФ в Украине.

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