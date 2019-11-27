 Украина выиграла апелляцию по первой жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража, - Витренко (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольмского арбитража!", - говорится в сообщении.
Позже Витренко опубликовал неофициальный перевод решения суда.
"1. Апелляционный суд отклоняет жалобу Газпрома. 2. Газпром должен компенсировать Нафтогазу расходы на судебный процесс в размере 1 021 774,26 евро и 1 650 000 грн, из которых 1 000 000 юридические расходы, и платить проценты в соответствии с разделом 6 Акта о процентах на эти две вышеуказанные суммы с момента вынесения решения суда и до момента оплаты. 3. Апелляционный суд отклоняет запрос Газпрома на компенсацию расходов на судебный процесс. 4. Апелляционный суд отклоняет обращение Газпрома о секретности. Решение суда не может будет обжаловано по сути", - говорится в сообщении.
Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украины" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.
Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.
В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.
"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.
4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).
6 июня НАК "Нафтогаз Украины" подала в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с ПАО "Газпром". "Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" дает сторонам возможность требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню", - отмечают в компании.
"Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2018 года, предварительно оценивает свои денежные требования в $11,58 млрд без учета процентов. В то же время, по данным главного коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, сумма требований может быть снижена при выполнении "Газпромом" некоторых условий.
Кабинет Министров может разработать механизм, согласно которому потенциальные скидки на газ "Газпрома" при возможных прямых поставках в Украину с 2020 года будут "изыматься" и направляться на реализацию социально важных мероприятий. Об этом в понедельник во время презентации запланированных на 2019-2020 годы перемен в сфере энергетики заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель,
Правда и законы все мыслимые и немыслимые - на нашей стороне. Пусть это будет ещё и подкреплено соответствующими решениями судов
Так что ж нам теперь примириться с рашкой и полюбить их?
Но после поездки ЗЕ к ***** в Нормандию все это может быть уже до сраки.