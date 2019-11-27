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 Украина выиграла апелляцию по первой жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража, - Витренко (обновлено)

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что Украина выиграла апелляцию по первой жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольмского арбитража!", - говорится в сообщении.

Позже Витренко опубликовал неофициальный перевод решения суда.

"1. Апелляционный суд отклоняет жалобу Газпрома. 2. Газпром должен компенсировать Нафтогазу расходы на судебный процесс в размере 1 021 774,26 евро и 1 650 000 грн, из которых 1 000 000 юридические расходы, и платить проценты в соответствии с разделом 6 Акта о процентах на эти две вышеуказанные суммы с момента вынесения решения суда и до момента оплаты. 3. Апелляционный суд отклоняет запрос Газпрома на компенсацию расходов на судебный процесс. 4. Апелляционный суд отклоняет обращение Газпрома о секретности. Решение суда не может будет обжаловано по сути", - говорится в сообщении.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украины" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

6 июня НАК "Нафтогаз Украины" подала в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с ПАО "Газпром". "Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" дает сторонам возможность требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню", - отмечают в компании.

"Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2018 года, предварительно оценивает свои денежные требования в $11,58 млрд без учета процентов. В то же время, по данным главного коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, сумма требований может быть снижена при выполнении "Газпромом" некоторых условий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запад не должен позволять РФ вызвать экономическую рецессию в Украине, - Юрий Витренко о строительстве "Северного потока-2"

Украина выиграла апелляцию по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольмского арбитража, - Витренко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162051
 
 
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Одни нагибают, другие сдают...
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зеленский же собрался покупать газ у газпрома со с скидкой

Кабинет Министров может разработать механизм, согласно которому потенциальные скидки на газ "Газпрома" при возможных прямых поставках в Украину с 2020 года будут "изыматься" и направляться на реализацию социально важных мероприятий. Об этом в понедельник во время презентации запланированных на 2019-2020 годы перемен в сфере энергетики заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель,
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Осталось выиграть еще дела по второй, третьей, ......восемьдесят восьмой апелляциям и дело в шляпе.
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Вы , собственно, за кого? С такими ,как вы 'друзьями' и врагов не надо
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Я за мир без аннексий и контрибуций. Просто смешно смотреть на эти якобы победы в западных судах. Они де-факто ничего не означают.
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Ты предлагаешь вообще не судиться?
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Почему? Я сторонник боевой магии. Можно еще ритуалы всякие проводить. Эффект в принципе такой же будет. Международные суды и трибуналы отличный инструмент для разрешения споров между Украиной и Румынией, но с сверхдержавами такие фокусы не проходят.
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Может тогда не вписывать в договора пункт о спорах и судах? Типа кто кого первый кинул, тот и молодец. И нахрена все эти Хельсинки 1975 о нерушимости границ, Будапешт, Большой Договор о дружбе?
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Кстати у меня такой же вопрос. Какое значение имеют все эти договора подписанные РФ\СССР?
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Какой , простите, на хрен, мир ? Мира уже нет в помине. Рашка должна ещё получить и за аннексированный Крым , и за сбитый Боинг- и за многое-многое другое. Если это ничего не означало, как вы говорите, то рашка бы не предлагала 'замять ' и 'забыть'.

Правда и законы все мыслимые и немыслимые - на нашей стороне. Пусть это будет ещё и подкреплено соответствующими решениями судов
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Я понимаю ваш посыл, но что означает "должна получить"? От кого? США завтра войну руским объявят? Да и был ли в Истории пример чтобы ктото, не потерпев поражения на поле боя, был , как вы бы хотели, наказан и "получил за все"? Для некоторых наций (Франция 1871год) дела складывались и еще хуже чем у нас, но это не повод впадать в уныние. Любой вступивший с рускими в конфликт знает, что у него есть автоматический союзник, это Украина. В этом наш шанс а не в решениях любых судов.
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Мы не можем актуально вести войну с рашкой , в том смысле, что вернуть военным способом украденное. Есть зато юридические неограниченные возможности и перспективы. Людей в сбитом Боинги тоже уже не вернуть, по-вашему, нужно оставить рашку в покое, потому как они казлы? Странная логика, если честно.
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Есть философская притча про мужика который ищет потерянный кошелек под фонарем хотя потерял вещь далеко-далеко. Почему там ищет? В других местах ничего не видно, там наощупь надо. Эта истерия что якобы суды выиграем и руские все отдадут с компенсацией по решениям этих судов, мне напоминает именно такой случай.
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То есть ваша позиция- все оставить , как есть, и на рашку в суды не подавать?
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Да, под фонарем не искать, там нет ничего хотя и светло.
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Есть притча, если вы их так любите, про сорняки , которые постоянно выбивались на идеальном газоне у садовода, и потом ему посоветовали - просто 'полюбить их'
Так что ж нам теперь примириться с рашкой и полюбить их?
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Блин, я такого не говорил и не думал. Есть масса реальных полноценных способов бороться и побеждать. Суды (международные) не то место, там не решаются споры с рускими.
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Все эти "соответственные решения и суды" вела группа МИДа во главе с Е.В.Зеркаль. Послушай ее дембельское интервью. Если коротко-действия нынешнего руководства Украины перечеркивают все судебные перспективы, начиная от компенсаций и репараций, заканчивая решениями по территориям.
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А Зебил знает? Пусть позвонит,чтоб посоветоватся с шефом (Пуйло)
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Так евойный Оржель пару дней уже вещает, что надо полностью всей Украиной срочно сесть на член Газпрому иначе счастья не будет.
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Ну так я о том же шефу может не понравится поэтому должен позвонить
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"Алло! Шеф, фсьо пропало, фсьо пропало!" (с)
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Все-таки как-то интересно получается. Доллар в гривнах дешевеет процентов не двадцать, не меньше, а газ, который мы за доллары закупаем, но платим за него гривнами, дорожает. Похоже, что не только рашу, но и Украину умом не понять.
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Тут ті. хто це розуміє. в меншості. В більшості зебіли. а більшість по їх словам не може помилятися. хоча стадо жене 1 пастух))
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Так і бензин в баксах дорожчає, бо ціни на нафту на біржах стабільні, але наші АЗС ціни не знижують... І Бєніна Укрнафта в тому числі - як було 28 грн при баксі 26-27, так і зараз 28 грн за літр А-95
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Епоха бідності закінчилась!Яке зниження цін. Тепер кожен може заплатити будь-яку ціну)
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А з іншого боку кажуть. що піднімуть ціну газу для населення на 180% без транзиту.
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"Ольгинские" ! Сделайте что нибудь ! Посмотрите, что творится !
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Главное - лишить их всех премий и посадить в тюрьму!
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Молодцы.

Но после поездки ЗЕ к ***** в Нормандию все это может быть уже до сраки.
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А сигнали ой які погані з'являються на рахунок цього.
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Срочно потребовать заявление об увольнении от Витренко. Как он посмел ***** перед важной встречей огорчить. Вон Зеркаль уже увольняется, пора и остальных "выигрывателей" туда же.
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ПРАВИЛЬНО! Нужно срочно спасать Пуйло! Везите пианинУ!
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.....души газпром !!!! я лично в отоп. сезон СОКРАТИЛ потребление в 3 раза ( с 1600 до 550 , а темп. в доме упала с 20* до 18*) мона и больше , но жена не разрешает ---бо МЕРЗЛЯЧКА ((((
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знову по тому "злочінному" контракту, що раніш гопота і бариги клятуюльку до буцигарні відправили.
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Сейчас идёт борьба за то чтобы продлить этот "не выгодный" Юлькин контракт еще на 10 лет. И если нам это удастся, то это будет большой успех.
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Думаю контракта не будет вообще, либо на год. газпрому смысла нет подписывать долгосрочный контракт, они не для того обходные газопроводы строили. А транзит они смогут продолжить и без контракта, выкупив на аукционах по рыночной цене мощности нашей гтс. Сейчас они тупо тянут время
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Он был невыгодный и 'путинский', когда ЮВТ имела все шансы на пэтино место в президентском кресле. Сейчас этот контракт уже хороший.
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Если Украина покупает газ в европе то почему после прекращения транзита газ должен подорожать?с какой стати!
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И самый главный вопрос к тов Витренко-а где наш украинский газ???
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Жаль, что всё это зря - зе-керманичі всё сдадут России самым позорным образом.
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