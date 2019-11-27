 Исключенный из СН нардеп Иванисов не учился в указанных в его биографии вузах. ФОТО

Об этом сообщает сайт "Четвертая власть", информирует Цензор.НЕТ.
Издание получило ответы от двух университетов в Запорожской области, которые в своих различных официальных биографиях указал Роман Иванисов, на запрос о его окончании данных учебных заведений. В них говорится о том, что студент с таким именем и фамилией никогда не учился в данных вузах.
Напомним, 19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.
В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.
Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.
Президент Владимир Зеленский пообещал, что если информация о судимости Иванисова подтвердится, заставит его сложить мандат и уйти из "Слуги народа".
Лидер парламентской фракции Давид Арахамия говорит, что Иванисов сможет вернуться в состав фракции, если докажет, что у него не было судимости.
КЛОУН ИСКУССТВЕНЫЙ ДУРАК СЕБЕ НА УМЕ
Или друг его гепа. Тот поскромнее. Гепа, как известно, докрутился в наперстки до кандидата (!) юридических наук (!!!). Гепа кандидат. Это - не лингвистический прием, не гипербола, не оксюморон, не сарказм... Это - факт, плять. Гепа, этот яркий выпускник ПТУ № 14 по классу "чертежник" - кандидат наук...
https://m.youtube.com/watch?v=YSsKw8gRVlY
На остальных языках он точно также косноязычно шпрехает ))
😂
интересно кто из "слуг" включая самого главного кроме школы где нибудь учился по чесноку и имеет не поддельные дипломы?
Поэтому украинские дипломы и не признают, знают как их покупают.
https://youtu.be/aSqvkJ825vg