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Все про:диплом (107) Слуга народа (533) Иванисов (16)

 Исключенный из СН нардеп Иванисов не учился в указанных в его биографии вузах. ФОТО

Народный депутат Роман Иванисов, которого недавно исключили из фракции "Слуга народа", не получал высшего образования, как было указано в его биографиях.

Об этом сообщает сайт "Четвертая власть", информирует Цензор.НЕТ.

Издание получило ответы от двух университетов в Запорожской области, которые в своих различных официальных биографиях указал Роман Иванисов, на запрос о его окончании данных учебных заведений. В них говорится о том, что студент с таким именем и фамилией никогда не учился в данных вузах.

Исключенный из СН нардеп Иванисов не учился в указанных в его биографии вузах 01
Исключенный из СН нардеп Иванисов не учился в указанных в его биографии вузах 02
Исключенный из СН нардеп Иванисов не учился в указанных в его биографии вузах 03

Читайте также: Решение об исключении Иванисова из фракции "Слуги народа" уже принято, - замглавы фракции Кравчук

Исключенный из СН нардеп Иванисов не учился в указанных в его биографии вузах 04
Исключенный из СН нардеп Иванисов не учился в указанных в его биографии вузах 05

Напомним, 19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.

Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что если информация о судимости Иванисова подтвердится, заставит его сложить мандат и уйти из "Слуги народа".

Лидер парламентской фракции Давид Арахамия говорит, что Иванисов сможет вернуться в состав фракции, если докажет, что у него не было судимости.

Источник: https://censor.net.ua/n3162050
 
   
 Топ комментарии
 
Ждёмс крыминальных справ от ЗЕпрокуроров... или они все угрозами от Федыны заняты?))
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В партии безработных миллионеров у всех лживые биографии )
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що там якийсь "іванісов". Тут сам блаЗЄнський має білі плями в термінах його навчання Исключенный из СН нардеп Иванисов не учился в указанных в его биографии вузах - Цензор.НЕТ 6526
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Янык на фоне депутатов ЗЕ воистину проффесор.
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Дипломы,похоже, купил в переходе подземном. Пацаны кинули пацана, вот гады.
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....что там это МУРЛО , а больше торчу от 73 % ДО.......ОВ !!! это ж просто ......ц !!! хотя уже после зека-президента , УДИВЛЯТЬСЯ НЕЧЕМУ ((((( история страны ЭТО не вынесет ((((
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чтобы быть клоуном - образования особого и не надо.
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Знаменитый советский артист Борис Андреев (Трактористы, Зачарованная Десна) так охарактеризовал КЛОУНА:
КЛОУН ИСКУССТВЕНЫЙ ДУРАК СЕБЕ НА УМЕ
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образование и подробности, с ним связанные, у власти - табу... А вдруг всех накроют? Вот взять, например, доктора юридических наук (!) мишанюЙобкина (!!!), того самого, которому текст падыбильнаму написан... Доктор юридических наук!!! Чел, ни дня не учившийся, ни дня не работавший (числился, да, у папаши. Был причастен к торговле курятиной, но основной целью было отмывание НДС)... Не видел ни единой статьи, ни единой публикации... Тряхнуть бы ту высшую аттестационную комиссию вместе с рецензентом и оппонентом, которым православный михаил маркович, сын православного марка моисеевича, отслюнявил, а то и вовсе кинул... Ну? Доктор, плять, юридических наук!!!
Или друг его гепа. Тот поскромнее. Гепа, как известно, докрутился в наперстки до кандидата (!) юридических наук (!!!). Гепа кандидат. Это - не лингвистический прием, не гипербола, не оксюморон, не сарказм... Это - факт, плять. Гепа, этот яркий выпускник ПТУ № 14 по классу "чертежник" - кандидат наук...
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ну этот, хотя бы, уж точно сдал кандминимум по языкам. Причем, не одному иностранному...
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Та да ))))) А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть
https://m.youtube.com/watch?v=YSsKw8gRVlY
На остальных языках он точно также косноязычно шпрехает ))
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Падаждите а академия нафтуси в Трускавце
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Зря его исключили из партии - настоящий клоун, соперник Зеленского. И велосипед ему по росту. Катал бы Вову на багажнике на эстонском дрыллесипеде.
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При правильном подборе литературы в туалете можно получить неплохое образование.

😂
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не новость!
интересно кто из "слуг" включая самого главного кроме школы где нибудь учился по чесноку и имеет не поддельные дипломы?
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Судя по тому,что зебилы исполняют--нихто и нихде.
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Гончарук, точно заканчивал курсы красних девиц! Виключений зі СН нардеп Іванісов не навчався в зазначених у його біографії вишах - Цензор.НЕТ 2493 Зуб даю...

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Кто бы сомневался. Вышел из зоны - и сразу диплом в руках.
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Так если капнуть то большинство так званных управленцев не имею настоящих дипломов и не обладают необходимыми знаниями а купили корочки и косять деньги на должности отсюда такой хаос и беспорядок в стране а основную работу за них делают СУКИ (случайно уцелевшие квалифицированные инженеры(специалисты) )
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Засланый казачок . Слишком всё очевидно
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Иванисов внебрачный сын Игоря Беркута , тот тоже окончил все вузы мира и окружен дамами .
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Вот вы здесь про "Слуг..." А, думаете, в других фракциях не так? Просто это дерьмо всплыло!
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И не только в политике, а и чиновников полно.
Поэтому украинские дипломы и не признают, знают как их покупают.
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Найдут у других - обсудим. Пока только эти герои
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Однако кличка в определённых кругах у Иванисова должна быть.ОПГ никогда не ложат яйца в одну корзину. Из БПП и НФ в СИЗО некоторые тоже прописались.
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И остальных служек проверить не мешало бы... Судя по тому, что они ни говорить, ни вести себя нормально не умеют, там много народу с такими "дипломами" окажется. Гопота она и есть гопота.
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В 1995 году окончил школу, через пять лет - Бердянский университет менеджмента и бизнеса и получил квалификацию "Юрист - специалист", не много не так с 1996года сперва 3г. 6м., но потом с відзнакою за 2г. 6м., и получил квалификацию "специалист - дыроколист".
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В "Слугах народа" почти все такие, просто надо чуть глубже копнуть.
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А у Милованова есть пенсильванская справка о проФФесорстве...
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А ось дуже цікаве інтерв"ю про життя Іванісова на зоні.

https://youtu.be/aSqvkJ825vg
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