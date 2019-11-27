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 Политика Украины
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Все про:МИД (5218) увольнение (1769) Зеркаль (238)

 Завтра напишу заявление об увольнении с поста замглавы МИД, - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль планирует написать заявление на увольнение 28 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявила в интервью "Укринформу".

"Я возвращаюсь в Киев в среду, в четверг я подаю заявление", - заявила Зеркаль, которая в начале недели осуществляла визит в Берлин.

При этом дипломат заверила, что "всегда остается в процессах", даже если формально по ним уже не работает.

"У нас нет преемников, людей, которые могут прийти и понимать, что они делают. Ведь когда эксперты становятся министрами - это хорошо, но в них остается менталитет экспертов", - отметила Зеркаль.

Напомним, 19 ноября заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162049
 
   
 Топ комментарии
 
действительно !

Лысый не пристроен ещё
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Ща вместо неё выпускницу МГИМО щап...дячат. Навыигруем судов у раисси.

Манкурты хуйловы.
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"Ведь когда эксперты становятся министрами - это хорошо, но в них остается менталитет экспертов" Она что министром родилась ?
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Ловим на слове. Она уже которое по счету такое заявление делает?
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Это плохая новость для Украины и хорошая для Пристайко - он больше не будет казаться на ее фоне инфантилом Завтра напишу заяву про звільнення з посади заступниці голови МЗС, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1341
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Да не инфантил он, просто сменил ориентацию на 180 градусов.
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То, что уходят такие люди - это ваших, зебилы, рук дело. "Ви зробили це разом". Теперь сделают вас.
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Олена Зеркаль заявила, що піде з посади в Міністерстві закордонних справ, бо вона не готова дружити з Росією. Це позиція патріота. А зебіли дружать і здають інтереси держави ворогу. Це позиція зрадників України. Зебілам професіонали не потрібні, їм потрібні делітанти і колоборанти. Це зрада і під час війни карається по крайній мірі розстрілом. Зебіли ви підписуєтесь під розстрільною статтею. Прийде час і будете відповідати.
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