 Сегодня поддержание функциональности НАТО более важно, чем это было во времена холодной войны, - Меркель

Для Германии жизненно важно сохранить единство оборонного альянса НАТО. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, непрямо реагируя на высказывание французского президента Эмманюэля Макрона о "смерти мозга НАТО", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Сегодня поддержание (функциональности) НАТО - еще больше в наших интересах, чем это было во времена холодной войны. Или, по крайней мере, так же важно, как и в холодной войне", - обратилась Меркель к немецкому парламенту.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО является единственным гарантом безопасности в Европе, - Столтенберг

Это жизненно важно по той причине, добавила Меркель, которую вчера озвучил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас: потому что Европа сейчас не может защитить себя сама - без США.

Отметим, ранее президент Франции Макрон в интервью журналу The Economist раскритиковал нынешнее состояние Альянса: Европа находится "на краю пропасти" и должна наращивать оборонные возможности, но Альянс "впал в кому".