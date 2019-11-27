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Все про:Меркель (1716) НАТО (6567) Макрон (344)

 Сегодня поддержание функциональности НАТО более важно, чем это было во времена холодной войны, - Меркель

Поддержание жизнеспособности Альянса имеет первостепенное значение для интересов Германии, заявила канцлер.

Для Германии жизненно важно сохранить единство оборонного альянса НАТО. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, непрямо реагируя на высказывание французского президента Эмманюэля Макрона о "смерти мозга НАТО", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Сегодня поддержание (функциональности) НАТО - еще больше в наших интересах, чем это было во времена холодной войны. Или, по крайней мере, так же важно, как и в холодной войне", - обратилась Меркель к немецкому парламенту.

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Это жизненно важно по той причине, добавила Меркель, которую вчера озвучил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас: потому что Европа сейчас не может защитить себя сама - без США.

Отметим, ранее президент Франции Макрон в интервью журналу The Economist раскритиковал нынешнее состояние Альянса: Европа находится "на краю пропасти" и должна наращивать оборонные возможности, но Альянс "впал в кому".

Источник: https://censor.net.ua/n3162046
 
 
 Топ комментарии
 
Но газ она готова принимать с любых направлений и в любых количествах...
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Правильно Анжелка! Забыла добавить, шо СП2 важнее!
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Старый анекдот
Женщина из деревни приехала подавать на развод:
- Совсем меня затрахал! И ночью ему дай, и утром, и после обеда. Сил моих больше нет!
- Хорошо, мы рассмотрим вашу апелляцию.
- Да что там смотреть, она вся красная да распухшая!
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Для этого две трубы маловато будет? Нужно больше?
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Больше бабла на бундесвер трать, а не на черножопых братушек. И бабищу тупорылую убери с поста министра обороны.
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правильно Трамп сказал-платите за защиту бльше и не *****вайтесь товарищи немцы
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Но газ она готова принимать с любых направлений и в любых количествах...
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Бабуся,отсоси в макрончика хитрожопого!
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Правильно Анжелка! Забыла добавить, шо СП2 важнее!
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Та ну. Нахріна воно вам те НАТО? Ви ж Україну плануєте живодеру здать, щоб "залюбив" до смерті. Думаєте на нас не зупинеться і до вас з "любовью" попреться? Та ну, "не може" бути
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сколько волка не корми все равно в лес убежит..
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Стало еще более непонятно - так у НАТО мозг все-таки остался или, все же, умер?
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тот самый случай, когда Меркель права на все 100%, жабоедов нужно кому то рихтовать ...
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фрицовская комсомолка ,которая недоплачиывет взносы в НАТО но вот сотрудничает с рашистским сутенером на лярды евро...
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