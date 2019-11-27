 Владельца отеля "Токио Стар", в котором в августе сгорели 9 человек, отпустили под домашний арест

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Такое решение коллегия судей приняла 27 ноября.
"Применить к Вадиму Черному меру пресечения в виде домашнего ареста на срок всего расследования до 18.12.2019 включительно с запретом круглосуточно покидать место, где он проживает", - говорится в решении суда.
Черный также должен сдать свои паспорта - украинский и американский.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.
Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".
Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан. 20 августа суд отправил его под арест сроком на 60 дней без права выхода под залог. Черный назвал решение суда "политическим заказом".
Ранее сообщалось, что суд назначил Черному залог в размере 53 млн грн.
Пашинський - мудило, але в цьому випадку я його підтримую.
не говорить и взяв вину на себя сесть на 15 лет
или рассказать и тогда кто то сядет на 15 лет а хазяин сядет лет на 5 за коррупцию
ВЫБОР ЗА ХАЗЯИНОМ!!
Кроме того, в здании этом было два разных отеля с разными собственниками, и неизвестно был ли вообще пожар в отеле Ч.
Допустим, вы купили одно из помещений в здании имеющем разных собственников (что это, одно из помещений в ангаре или квартиру в 16 этажном доме - не имеет значения).
Когда вы покупали помещение вам показали все документы подтверждающие ее соответствие строительным нормам. Вы дополнительно поставили в своем помещении автоматическую пожарную сигнализацию с системой тушения пожара. Вы этим помещением никогда лично не пользовались. Пользуются им совершенно иные лица (кто именно, предприятие в лице директора или квартиранты - не имеет значение). Вы исправно несете расходы на его содержание и охрану. Ночью в этом доме случается пожар с десятком погорельцев. Пожар еще не остыл. В чьем помещении он возник - неизвестно, т.к. очаг возгорания еще не установлен. Ни одного нарушения кем-либо правил пожарной безопасности не установлено.
Вас закрывают в тюрягу на несколько месяцев просто потому что власть в стране получил некомпетентный комик-популист который решил поднять свой рейтинг путем черного пиара на ситуации с пожаром.
А окружающие люди начинают фантазировать и злословить о том будто вы "кому-то что-то давали" просто потому что вас закрыли.
Та й сам Поляков, зокрема.
З чого Ви знаєте, що "жодного фігуранту кримінальних справ не відпускали під домашній арешт"? Ви хіба вивчали всі кримінальні справи часів Порошенка?
По суті новини - знову та сама схема: спочатку гучне затримання, погрози посадити, потім повільна течія кримінальної справи, домашній арешт і поступово забуття...ганьба якась.
В стране первого мира никто бы не задерживал человека при отсутствии повода подозрения, а президенту который рискнул бы публично потребовать этого был бы объявлен импичмент.
А что у нас? А то что у нас напоминает сцену из мультика "Ванька в тридевятом царстве".
Там распоряжения получившего волшебные возможности пубертатного Ваньки исполняют сильные и глупые Двое из ларца. Ванька сказал что нужно "замесить и нарубить" Ч., а двое из ларца попытались сделать это как умели.
Теперича Ч. вылезает из духовки СИЗО подгоревшим, но несъеденым, и будет обосновано "вонять" вплоть до ЕСПЧ.