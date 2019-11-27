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Все про:Одесса (5751) пожар (3770) суд (22732) домашний арест (57)

 Владельца отеля "Токио Стар", в котором в августе сгорели 9 человек, отпустили под домашний арест

Одесский апелляционный суд отпустил под круглосуточный домашний арест главного подозреваемого по делу пожара в одесской гостинице "Токио Стар" предпринимателя Вадима Черного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Такое решение коллегия судей приняла 27 ноября.

"Применить к Вадиму Черному меру пресечения в виде домашнего ареста на срок всего расследования до 18.12.2019 включительно с запретом круглосуточно покидать место, где он проживает", - говорится в решении суда.

Черный также должен сдать свои паспорта - украинский и американский.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан. 20 августа суд отправил его под арест сроком на 60 дней без права выхода под залог. Черный назвал решение суда "политическим заказом".

Ранее сообщалось, что суд назначил Черному залог в размере 53 млн грн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162045
 
 
 Топ комментарии
 
А в чем он собственно виноват? Этот Чёрный просто омерзительный тип, если честно, но его вины нет в пожаре - это факт. Он хозяин отеля всего лишь, даже не строитель и не тот, кто проверял и принимал этот отель. Для этого есть соответствующие органы, которые по факту только берут деньги за подпись- вот их и нужно либо ликвидировать, либо сажать
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Ну це ж не Серьога Пашинський, який п'яне бидло в ногу підстрелив.
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якби на мене перло бухе бидло з "розочкою", я б стріляв не в ногу.

Пашинський - мудило, але в цьому випадку я його підтримую.
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А при петярасте такого не было бы, его бы даже не арестовали. Гы.
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Естественно. Ведь оснований его арестовывать не было.
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а израильский оставили) теперь ищите на малой родине.
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Ну це ж не Серьога Пашинський, який п'яне бидло в ногу підстрелив.
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якби на мене перло бухе бидло з "розочкою", я б стріляв не в ногу.

Пашинський - мудило, але в цьому випадку я його підтримую.
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А в чем он собственно виноват? Этот Чёрный просто омерзительный тип, если честно, но его вины нет в пожаре - это факт. Он хозяин отеля всего лишь, даже не строитель и не тот, кто проверял и принимал этот отель. Для этого есть соответствующие органы, которые по факту только берут деньги за подпись- вот их и нужно либо ликвидировать, либо сажать
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вот пусть хазяин и расскажет кому и скок давал! хозяин сядет за то что давал а органы сядут за то что брали!!
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Вряд ли он это расскажет. Он может просто сказать и ,скорее всего, так и сказал, что не разбирается в строительстве. Это дело вообще бесперспективное в суде. Но перспективное в аспекте того, что нужно прикрутить гайки всем этим остолопам, контролирующим такие объекты в плане противопожарной безопасности. Ведь горят не только, прости Господи, бордели, но и торговые центры, и в высотках происходят пожары , и в школах, и детский лагерь сгорел.
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у хозяина будет выбор
не говорить и взяв вину на себя сесть на 15 лет
или рассказать и тогда кто то сядет на 15 лет а хазяин сядет лет на 5 за коррупцию
ВЫБОР ЗА ХАЗЯИНОМ!!
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Есть просто уголовный кодекс, где нет таких статей , как вы предлагаете. Тут круговая порука. Если честно, то и директор Виктории виноват косвенно, если только не докажут, что он тырил государственные деньги , и из-за этого была проводка , не соответствующая нормам для деревянных строений. Тем не менее, этот лагерь тоже кто-то принимал и даже труханов перерезал ленточку. Все эти пожары - следствие системной коррупции. Что делать даже не могу предположить, настолько все проросло и переросло. Я бы их всех уничтожила, эти органы, и заставляла бы просто хозяев страховать эти заведения. А уж страховщики сами бы оценивали риски и несли бы полную ответственность, заставляли бы проводить сигнализацию и иметь пожарный выход.
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А в чем виноват хозяин аптеки, которая продает 50% фальсификата? Виноват - провизор
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Это вы ж не о том. Мы ж о пожаре. Вот если б аптека загорелась, тогда бы не был виноват хозяин, а если он продаёт всякое г под видом лекарств - тогда виноват хозяин аптеки, конечно.
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А в чем виноват хозяин маршрутки у которой отказали тормоза? В том - что "порешал" вопросы с кем надо, и виноват водило - который за копейки вкалывает на такого же ублюдка, который все может "порешать"
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Вы опять не о том. Маршрутка должна быть застрахована. А уж страховщики не застрахуют машину с такими тормозами. То же нужно сделать и с помещениями. Страховка должна стать обязательной в общественной сфере.
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Не стоит фантазировать на тему "порешал" до тех пор пока не заявлено ни об одном конкретном нарушении правил пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта.
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Ч. задержали когда еще пожар не остыл. = экспертизы не могли быть проведены. = не могло быть установлено ни одного нарушения правил пожарной безопасности в его отеле. Два месяца прошло, а разговоры о нарушении правил пожарной безопасности в этом отеле остаются досужими бытовыми домыслами.
Кроме того, в здании этом было два разных отеля с разными собственниками, и неизвестно был ли вообще пожар в отеле Ч.
Допустим, вы купили одно из помещений в здании имеющем разных собственников (что это, одно из помещений в ангаре или квартиру в 16 этажном доме - не имеет значения).
Когда вы покупали помещение вам показали все документы подтверждающие ее соответствие строительным нормам. Вы дополнительно поставили в своем помещении автоматическую пожарную сигнализацию с системой тушения пожара. Вы этим помещением никогда лично не пользовались. Пользуются им совершенно иные лица (кто именно, предприятие в лице директора или квартиранты - не имеет значение). Вы исправно несете расходы на его содержание и охрану. Ночью в этом доме случается пожар с десятком погорельцев. Пожар еще не остыл. В чьем помещении он возник - неизвестно, т.к. очаг возгорания еще не установлен. Ни одного нарушения кем-либо правил пожарной безопасности не установлено.
Вас закрывают в тюрягу на несколько месяцев просто потому что власть в стране получил некомпетентный комик-популист который решил поднять свой рейтинг путем черного пиара на ситуации с пожаром.
А окружающие люди начинают фантазировать и злословить о том будто вы "кому-то что-то давали" просто потому что вас закрыли.
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Вот еще одного героя отпустили! ЗЕЛЯ на выборах класно всех обманул! ТАРИФЫ РАСТУТ НИКТО НЕ СИДИТ! КОРУПЦИЯ ПРОЦВЕТАЕТ! Короче все как обещал ЗЕЛЯ на выборах ХА ХА ХА!!
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Зебіли в чергове довели свою імпотенцію!!! При Порошенку жодного, підкреслюю - жодного фігуранту кримінальних справ не відпускали під домашній арешт!!!
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Просто як приклад: у бурштиновій кримінальній справі Розенблата/Полякова кілька фігурантів були відпущені під домашній арешт. Наприклад https://censor.net.ua/ua/photo_news/445009/sud_vidpustyv_pid_domashniyi_aresht_rudenka_pidozryuvanogo_u_spravi_polyakovarozenblata_foto
Та й сам Поляков, зокрема.
З чого Ви знаєте, що "жодного фігуранту кримінальних справ не відпускали під домашній арешт"? Ви хіба вивчали всі кримінальні справи часів Порошенка?

По суті новини - знову та сама схема: спочатку гучне затримання, погрози посадити, потім повільна течія кримінальної справи, домашній арешт і поступово забуття...ганьба якась.
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І прав льно! Місце в буцегарні потрібне для Ляшка, Федини, Марусі Звіробій. Ото вбивці.
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Це троллінг зебільного правосуддя. Чи ти чорний гумор лише від Задорного сприймав?
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Про зебільне правосуддя тут згоден. Мені вистачило справ з ефремовими і богатирьовими, щоб все зрозуміти. Просто Ляшко в одному ряду з Фединою і Звіробій... Як на мене, це для нього комплімент )) Хоча краще вже його шоу, ніж шмарклі (з його жартами рівня того самого задорнова)
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Тобі б не завадило мої по ти прочитати і логіку включити. Я ж стібаюся, що двох жінок і добрягу Ляшка садити хочуть без права внесення застави, а вбивцю 9 людей випускають. Чому? Бо місце готують для патріотів. Так зрозуміло ?
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Я вже відповів. Ну а про політика Ляшка всі забули, а тут сама зек'о'***** такий подарунок йому зробила на Новий Рік. Повернула у гру.
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Можливо. Але Ляшко має довгого язика і екзальтованих прихильників. Тому згоди ься, як союзник.
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Тільки тепер за настоящего полковнІка незручно. Успіх Ляшка йому спокою не дає. Теж почав якісь заяви робити, когось критикувати, та залишився непоміченим. Чи то харизми не вистачило, чи треба когось побити було із монікобільшості. Короче кажучи, нехай міняє технологів. Ну це вже інший сабж.
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Это да.
В стране первого мира никто бы не задерживал человека при отсутствии повода подозрения, а президенту который рискнул бы публично потребовать этого был бы объявлен импичмент.
А что у нас? А то что у нас напоминает сцену из мультика "Ванька в тридевятом царстве".
Там распоряжения получившего волшебные возможности пубертатного Ваньки исполняют сильные и глупые Двое из ларца. Ванька сказал что нужно "замесить и нарубить" Ч., а двое из ларца попытались сделать это как умели.
Теперича Ч. вылезает из духовки СИЗО подгоревшим, но несъеденым, и будет обосновано "вонять" вплоть до ЕСПЧ.
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Ну и правильно сделали, слава богу хоть у апеляционного суда остались яйца и смелость принять законное решение.
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Нареформировал барыга, ой нареформировал.
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А почему ТОКИО стар? Потому что без окон?
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