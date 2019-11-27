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 Политика Украины
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Все про:Кернес (1159) назначение (1525) Харьков (4498)

 Харьковский горсовет назначил Кернесу одиннадцатого заместителя

Харьковский горсовет на очередной сессии в среду утвердил директора департамента регистрации и цифрового развития Олега Дробота на должность заместителя городского головы по вопросам цифровой трансформации.

Дробот был утвержден единогласно - "за" проголосовали все 74 депутата, зарегистрировавшиеся в зале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Олегу Дроботу 34 года. У него три высших образования. В 2009 году он закончил Национальную юридическую академию Украины им.Ярослава Мудрого по специальности правоведение. В 2011 году – Харьковский институт бизнеса и менеджмента по специальности финансы, а в 2018 году – Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии госуправления при президенте Украины. В 2019 году поступил в Киевскую школу экономики, где учится по магистерской программе по цифровой трансформации и бизнес-аналитике. Кандидат юридических наук. С 2016 года Дробот возглавлял департамент регистрации и цифрового развития Харьковского горсовета.

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Он стал одиннадцатым заместителем городского головы Харькова.

По словам Кернеса, одним из приоритетных направлений работы нового зама станет реализация проекта "Государство в смартфоне", пишет sq.

Источник: https://censor.net.ua/n3162043
 
   
 Топ комментарии
 
петяраст ты пернул не в тему. Тут Гепа решил типа подлизать жопу ЗЕ и назначил зама типа по развитию любимого направления ЗЕ - государство в смартфоне. Ну вам тупым петярастам это не понять.
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О бля! Носить его будут в 2 смены. Вместе с каталкой!
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старший помощник младшего ассенизатора
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Зеля на Филатова в Днепре охотится , а в Харьков поехать - кишка тонка .
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петяраст ты пернул не в тему. Тут Гепа решил типа подлизать жопу ЗЕ и назначил зама типа по развитию любимого направления ЗЕ - государство в смартфоне. Ну вам тупым петярастам это не понять.
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Прямо вспомнилась фраза из повести Астрид Линдгрен "Малыш и Карлсон который живёт на крыше".
-Нет, это я не ем! Что это такое, один пирог и восемь свечей. Лучше так- восемь пирогов и одна свечка!
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Осталось назначить еще одного и будет прямо как Иисус!
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О ***! Носить его будут в 2 смены. Вместе с каталкой!
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У Христа было двенадцать апостолов.
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старший помощник младшего ассенизатора
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Кернес молодец!!!
Много для Харькова сделал и вошёл в историю, как лучший мэр.
Один парк Горького чего стоит. А как удобно с Новгородской до ФЭДа проехать на авто.
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И спасибо Степан Петровичу Гене Адольфовичу за то, что нам так весело. Харківська міськрада призначила Кернесу одинадцятого заступника - Олега Дробота - Цензор.НЕТ 9722
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а ты не интересовался - во что Харькову обошелся и обходится парк Горького. Советую. Если не лысый - волосы станут дыбом и будут стоять пару суток.
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Скоро і прибиральниця стане заступником Гопи з питань чистоти охвісу. Кількість бюрократів зростає, всім хочеться влаштувати дитинку на хлібне місце.
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це ви від заздрості, оскільки ще ніколи в історії, Харків не мав такого сонцеликого господарника як Гепа...
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А чому не призначити на таку посаду студента профільного вишу? І той, і той тільки вчаться... Обоє не мають ніякої уяви що тре робить... Ось тільки студенту ці гроші (зарплатня) більш потрібні... Ну а 11 замів - то шось дуже скромно... "Маловато будет" (с) мультик
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Вот путлеру и предложи, чтоб его 12 апостолов встречало.
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норма управління виконується, бюджет міста - таке
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