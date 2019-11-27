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Все про:Зеленский (3779) корабль (1297) Песков (986) Путин (25186)

 Зеленский и Путин не обсуждали возврат украденных с украинских кораблей унитазов, - Песков

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин во время телефонного разговора не обсуждали вопрос возвращения Украине украденных с наших кораблей унитазов.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Нет, вопрос сантехники не поднимался. Тема затрагивалась, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время нам больше добавить нечего", - сказал он.

"Осуществляются соответствующие контакты, поэтому деталями я не располагаю, поэтому не могу ответить на ваш вопрос", - добавил Песков, отвечая на вопрос, когда можно ожидать возврат оборудования и оружия с украинских кораблей.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Гуманитарный конвой от Украины": под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 25 ноября Зеленский и Путин провели беседу по телефону. По словам президента Украины, он во время разговора поднял вопрос возврата всего недостающего на вернувшихся в Украину военных кораблях.

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы".

Также на Цензор.НЕТ: Мы обратимся к России и она нам вернет недостающее на кораблях оборудование, - Зеленский

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

Источник: https://censor.net.ua/n3162042
 
 
 Топ комментарии
 
Срет на голову зеленому дураку и в усы улыбается..

И почему мне так стыдно? Выбрали бениного клоуна 73% дебилов, а стыдно мне?? Диалектика..
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так к подножию они и власовский флаг бросали . Но не чего , подняли вытерли и пользуются .
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Поговорили Оба Вовы и, что характерно, что одо, что второе, Х@йло.
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Це усе результат невігластва.
Переговорив по телефону і Пу віддав заручників та військові кораблі.
Який "крутий" - такий як поросячий хвіст.
А якби ж це дійство проводилось у рамках рішення міжнародного морського трибуналу , вівся би протокол.
Але ж ні пішли на поступки щоби зберегти обличчя Пу.
Це по різному можна трактувати, але жодного разу не на користь.
73% чешуть макітру.
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Та ніхрена вони не чешуть. Щоб чесати, хоч якісь сумніви мають бути, а тут ніяких сумніві - в дурнів сумнівів не буває.
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транш с европы нам потребен,
унитазы покупать,
ведь без транша в милиарды,
нам ведь некуда посрать,
и сказал песков вовану,
подготовьте нам программу,
по обмену унитазов,
унитазы не простые,
унитазы дорогие,
мы меняем то на крым,
унитаз не победим,
и зеленский понимае,
кто во шо и с чем играет,
унитаз ёто вот то стратегичноё сырье,
и зеленский точно знает что такое унитаз,
это братцы не домбас,
хрен со всем сказал зеленский мне важнее УНИТАЗ.

суть басни этой такова без унитазов европа не видна.
везде воруют нефть и газ,
а у зеленского, украли унитаз.
он шум поднял ,ведь это так
в штаны он срет, теперь мудак.
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письков манипулятор, понятное дело конкретно о унитазах речь не шла, речь шла о всём имуществе. но письков выхватил только унитазы этим и манипулирует, плохо что многие из нас ведутся.
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таким образом письков признал, что унитазы они все таки с3,14здили
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та кому интересно,что сказал Писков...?Порохоботы негодуют,обсуждают,бурлят как опарыши на куче дерьма.
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Обсуждали не обсуждали.... Кто и как подписал акт о приёмке наших кораблей с такими несоответствиями в комплектации ? Указана ли эта недостача в акте о приёмке ? Вот в чём вопрос ? Если всё указано, задокументировано и подписано российской стороной, но нехер с Путиным и обсуждать этот вопрос, - всё должно решаться на низовом уровне. А если акт о возврате кораблей подмахнули без нареканий, то путин может смело послать зельца нахер с его требованиями и жалобами. А бумажкой о несоответствии в комплектации составленной в нашем порту (постфактум) можно только пдтереться....
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Унитазы возврату не подлежат.
Это святое.
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Унитазы точно не обсуждали! янеЛох с Х@йлом обговорили возврат туалэтов типа сортир модели М и Жо...
Бред какой то, прием-передачу нужно было организовать как то официально, с участием или представителей международного трибунала, или наших "озабоченных" европейских союзников... Иначе говоря, как минимум использовать ситуацию как информационный повод в интересах Украины. И отсутствие унитазов в таком случае стало бы блестящим пиар-поводом...
Но янеЛох, все таки ЛОХ !
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Мародерівцям-петроотам унітази не потрібні. Для цього є Цензор.
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Так украли таки унитазы? Зеленський і Путін не обговорювали повернення вкрадених з українських кораблів унітазів, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8196 Ну,выродки козломордые... Зеленський і Путін не обговорювали повернення вкрадених з українських кораблів унітазів, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8196
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Представте, идет Вторая мировая война. Гитлер обращается к Сталину (или наоборот). "При захвате энского населенного пункта ваши солдаты украли унитазы, прошу верните". Или нет войны, х.з.?
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Последние в конце,две буквы-это твоя подпись?
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