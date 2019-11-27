 Зеленский и Путин не обсуждали возврат украденных с украинских кораблей унитазов, - Песков

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Нет, вопрос сантехники не поднимался. Тема затрагивалась, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время нам больше добавить нечего", - сказал он.
"Осуществляются соответствующие контакты, поэтому деталями я не располагаю, поэтому не могу ответить на ваш вопрос", - добавил Песков, отвечая на вопрос, когда можно ожидать возврат оборудования и оружия с украинских кораблей.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 25 ноября Зеленский и Путин провели беседу по телефону. По словам президента Украины, он во время разговора поднял вопрос возврата всего недостающего на вернувшихся в Украину военных кораблях.
Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы".
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Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".
Переговорив по телефону і Пу віддав заручників та військові кораблі.
Який "крутий" - такий як поросячий хвіст.
А якби ж це дійство проводилось у рамках рішення міжнародного морського трибуналу , вівся би протокол.
Але ж ні пішли на поступки щоби зберегти обличчя Пу.
Це по різному можна трактувати, але жодного разу не на користь.
73% чешуть макітру.
унитазы покупать,
ведь без транша в милиарды,
нам ведь некуда посрать,
и сказал песков вовану,
подготовьте нам программу,
по обмену унитазов,
унитазы не простые,
унитазы дорогие,
мы меняем то на крым,
унитаз не победим,
и зеленский понимае,
кто во шо и с чем играет,
унитаз ёто вот то стратегичноё сырье,
и зеленский точно знает что такое унитаз,
это братцы не домбас,
хрен со всем сказал зеленский мне важнее УНИТАЗ.
суть басни этой такова без унитазов европа не видна.
везде воруют нефть и газ,
а у зеленского, украли унитаз.
он шум поднял ,ведь это так
в штаны он срет, теперь мудак.
Это святое.
Бред какой то, прием-передачу нужно было организовать как то официально, с участием или представителей международного трибунала, или наших "озабоченных" европейских союзников... Иначе говоря, как минимум использовать ситуацию как информационный повод в интересах Украины. И отсутствие унитазов в таком случае стало бы блестящим пиар-поводом...
Но янеЛох, все таки ЛОХ !