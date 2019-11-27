 12 декабря в Украине состоится саммит глав правительств стран-членов ГУАМ, - МИД

"12 декабря уже запланировано проведение саммита премьер-министров наших стран. Мы ожидаем ваши делегации во главе с премьер-министрами", - сказал Боднар на открытии 12-й сессии Парламентской ассамблеи Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, правительство над этим активно работает. "Нам удалось провести первые встречи нашего премьер-министра с руководителями ваших правительств в Лондоне. Это достаточно плодотворные встречи и положительные отзывы", - рассказал представитель министерства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дипломатический путь - единственно возможный для завершения войны на Донбассе. Однако есть "красные линии", - Разумков. ВИДЕО

Боднар выразил надежду, что саммит будет насыщенным и эффективным.

По его словам, в рамках саммита планируется провести отдельную встречу руководителей таможенных органов, которые должны согласовать несколько ключевых документов, необходимых для надлежащего функционирования транспортного коридора между странами ГУАМ. Он также сообщил, что в рамках этого мероприятия запланирован бизнес-форум.

"Сегодня, имея новое правительство, новый парламент, которые идут по пути реформ, я думаю, что у нас так же стоит на повестке дня и вопрос об обновлении нашего сотрудничества в рамках ГУАМ. Нам действительно нужен новый качественный полезный и эффективный механизм взаимодействия, который поможет нашим странам стать сильнее, занять должное место в регионе и получить те прибыли, которые должны мы получить, имея наше географическое положение и нашу солидарность ", - сказал Боднар.

Членами ГУАМ в настоящее время являются Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина.