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 Политика Украины
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Все про:ГУАМ (33) МИД (5218) саммит (754)

 12 декабря в Украине состоится саммит глав правительств стран-членов ГУАМ, - МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар анонсировал встречу глав правительств государств-членов Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ на 12 декабря.

"12 декабря уже запланировано проведение саммита премьер-министров наших стран. Мы ожидаем ваши делегации во главе с премьер-министрами", - сказал Боднар на открытии 12-й сессии Парламентской ассамблеи Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, правительство над этим активно работает. "Нам удалось провести первые встречи нашего премьер-министра с руководителями ваших правительств в Лондоне. Это достаточно плодотворные встречи и положительные отзывы", - рассказал представитель министерства.

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Боднар выразил надежду, что саммит будет насыщенным и эффективным.

По его словам, в рамках саммита планируется провести отдельную встречу руководителей таможенных органов, которые должны согласовать несколько ключевых документов, необходимых для надлежащего функционирования транспортного коридора между странами ГУАМ. Он также сообщил, что в рамках этого мероприятия запланирован бизнес-форум.

"Сегодня, имея новое правительство, новый парламент, которые идут по пути реформ, я думаю, что у нас так же стоит на повестке дня и вопрос об обновлении нашего сотрудничества в рамках ГУАМ. Нам действительно нужен новый качественный полезный и эффективный механизм взаимодействия, который поможет нашим странам стать сильнее, занять должное место в регионе и получить те прибыли, которые должны мы получить, имея наше географическое положение и нашу солидарность ", - сказал Боднар.

Членами ГУАМ в настоящее время являются Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина.

Источник: https://censor.net.ua/n3162041
 
 
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ГУАМ- Организация за демократию и экономическое развитие- региональная организация, созданная в 1997 году-Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой.

ГАМ уже легли под #уйла, осталась У.
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Ото вже роверів навезуть! Можна буде магазин відкрити.
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Очень хорошая четверка. Ещё прибалтов сюда нужно присоединить и назвать антипутенская коалиция стран, пострадавших от кремлевской агрессии
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