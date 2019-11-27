 "Нафтогаз" оценил стоимость ГТС Украины в процессе разделения в 3,2 млрд грн. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в опубликованном на сайте "Укртрансгаза" документе.
"Нафтогаз" утвердил рыночную стоимость активов "Укртрансгаза" с целью их передачи в уставный капитал ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в сумме 3,209 млрд грн (без НДС) по состоянию на 1 октября 2019 года.
Отмечается, что стоимость активов Укртрансгаза подтвердили аудиторы компании "Эрнст энд Янг".
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о разделении ГТС от Нафтогаза.
После того как Моника вернет ему ПриватБанк - он купит и ГТС...
Соответственно цена на газ от не лоха для лохов будет расти!))))
Не прячне ваши денежки по банкам и углам!)))
Они очеееень нужны сейчас Игрь Валеричу!
ПОНЕДІЛОК, 19 ЛИСТОПАДА 2018, 13:44. Економічна правда!!!
...и мудрый украинский нарИд...которому останутся от мертвого осла уши!)))
По цене металлолома считали?
Что ж дипломат всея времён Порошенко не остановил строительство СП-2?
ПОНЕДІЛОК, 19 ЛИСТОПАДА 2018, 13:44Економічна правда!!!За один рік ціна впала до копійок!!! Де правда???
Зі сторони України, цими активами, скоріш за все, буде майно та майнові права НАК «Нафтогаз України»: його основні засоби, ліцензії на користування надрами та родовищами нафти і газу, інвестиції у спільну діяльність та незавершені капітальні інвестиції дочірніх підприємств і господарських товариств, де держхолдингу належить не менше 51%.
Для того, щоб внесок іншої сторони - учасника СП - був співрозмірним внеску України, в першу чергу і необхідно визначити дійсну ринкову вартість майна, належного НАК «Нафтогаз України», що вочевидь і зробить ТОВ «Ерст енд Янг», відома та авторитетна компанія, висновки якої будуть визнані на міжнародному рівні.
Що може бути внеском до статутного капіталу такого СП зі сторони міжнародного учасника? По великому рахунку, тільки грошові кошти, які необхідно буде направити на модернізацію існуючої ГТС.
А гроші - це інвестиції в економіку, що позитивно впливає на курс національної валюти, а в масштабах можливої вартості активів НАК «Нафтогаз України» ці інвестиції будуть значними.