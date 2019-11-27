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 Экономика, Общество
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Все про:Нафтогаз (2794) анбандлинг (7) Оператор ГТС (3)

 "Нафтогаз" оценил стоимость ГТС Украины в процессе разделения в 3,2 млрд грн. ДОКУМЕНТ

Нафтогаз оценил стоимость активов "Укртрансгаза" в процессе передачи украинской газотранспортной системы от "Нафтогаза" к независимому оператору ГТС в 3,2 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в опубликованном на сайте "Укртрансгаза" документе.

"Нафтогаз" утвердил рыночную стоимость активов "Укртрансгаза" с целью их передачи в уставный капитал ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в сумме 3,209 млрд грн (без НДС) по состоянию на 1 октября 2019 года.

Отмечается, что стоимость активов Укртрансгаза подтвердили аудиторы компании "Эрнст энд Янг".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о разделении ГТС от Нафтогаза.

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Нафтогаз оценил стоимость ГТС Украины в процессе разделения в 3,2 млрд грн 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162040
 
 
 Топ комментарии
 
Шулявский мост ,в конечном итоге,выйдет дороже!
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120 млн $. За украденные деньги из Привата, фиКало,мойский сможет купить 50 штук.
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"Труба" за год приносит около 75 млрд доходов, а Нафтогаз оценивает ее в 3 млрд.
По цене металлолома считали?
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Чому нікому?НАФТОГАЗ Україна не перестає існувати.
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Оценка была сделана для Коломойши...
После того как Моника вернет ему ПриватБанк - он купит и ГТС...
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если так будет, даю 1000$ , а если не будет...ну за свои манипуляции ты бы ответил сполна, на всю короткую бы жизнь запомнил. но вас, тролей, из рашки хер достанешь
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плачущие русские туристы возле перевернутого автобуса в Доминиканской республике ...одной девочке в больнице отрезали сразу две руки ..
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Шулявский мост ,в конечном итоге,выйдет дороже!
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Если уже оценили..значит будут продавать)))
Соответственно цена на газ от не лоха для лохов будет расти!))))

Не прячне ваши денежки по банкам и углам!)))
Они очеееень нужны сейчас Игрь Валеричу!
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Вони брешуть!!!Вартість української ГТС становить близько 14 мільярдів доларів - Коболєв
ПОНЕДІЛОК, 19 ЛИСТОПАДА 2018, 13:44. Економічна правда!!!
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Надо срочно продавать, пока нарид не отямився. Хоча...можно не спішить. Через пару років "Яременки" будуть мати вибір - чи повію замовити, чи ГТС придбати.
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В роли Папандопало из Одессы конечно же ЗЕ и его команда))))
...и мудрый украинский нарИд...которому останутся от мертвого осла уши!)))
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120 млн $. За украденные деньги из Привата, фиКало,мойский сможет купить 50 штук.
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"Труба" за год приносит около 75 млрд доходов, а Нафтогаз оценивает ее в 3 млрд.
По цене металлолома считали?
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а ты уверен, шо эта "труба" и дальше будет приносить доход ? Вот и Нафтогаз явно не уверен.
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40 тыс км труб даже по цене металлолома дороже
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ну якщо ціну виставити в доларах- то таки ближче до правди. а ця ціна штучна, поставлена для певних людей
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Протяженность ГТС 37,6 тыс км. Эта цена не дотягивает даже до стоимости труб если их сдать просто в металлолом. Те кто выбрал ЗЕшариковых во власть- ****** натуральные
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Дотягивает... как же ты собрался транспортировать газ по Украине, а? И при чём тут Зе?

Что ж дипломат всея времён Порошенко не остановил строительство СП-2?
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Вартість української ГТС становить близько 14 мільярдів доларів - Коболєв
ПОНЕДІЛОК, 19 ЛИСТОПАДА 2018, 13:44Економічна правда!!!За один рік ціна впала до копійок!!! Де правда???
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ГТС напевно вважається пасивом. а не активом.
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Припустимо, що для того, щоб створити це підприємство, кожен з його засновників для формування статутного капіталу СП повинен буде передати в якості внеску певні матеріальні цінності.
Зі сторони України, цими активами, скоріш за все, буде майно та майнові права НАК «Нафтогаз України»: його основні засоби, ліцензії на користування надрами та родовищами нафти і газу, інвестиції у спільну діяльність та незавершені капітальні інвестиції дочірніх підприємств і господарських товариств, де держхолдингу належить не менше 51%.
Для того, щоб внесок іншої сторони - учасника СП - був співрозмірним внеску України, в першу чергу і необхідно визначити дійсну ринкову вартість майна, належного НАК «Нафтогаз України», що вочевидь і зробить ТОВ «Ерст енд Янг», відома та авторитетна компанія, висновки якої будуть визнані на міжнародному рівні.
Що може бути внеском до статутного капіталу такого СП зі сторони міжнародного учасника? По великому рахунку, тільки грошові кошти, які необхідно буде направити на модернізацію існуючої ГТС.
А гроші - це інвестиції в економіку, що позитивно впливає на курс національної валюти, а в масштабах можливої вартості активів НАК «Нафтогаз України» ці інвестиції будуть значними.
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«Она стоит 300 млрд евро. Запомните эту цифру! Сейчас глава «Нафтогаза» Коболева начал процесс, по сути, передачи ГТС без каких-либо денег. 49% передается в концессию, и они рассматривают способы передачи ГТС практически в собственность зарубежной компании», - заявила председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
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это как пенсии в лугандон за 1 мес..даше меньше!!! Может долларов а не гривен?
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