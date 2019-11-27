 "Нафтогаз" оценил стоимость ГТС Украины в процессе разделения в 3,2 млрд грн. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в опубликованном на сайте "Укртрансгаза" документе.

"Нафтогаз" утвердил рыночную стоимость активов "Укртрансгаза" с целью их передачи в уставный капитал ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в сумме 3,209 млрд грн (без НДС) по состоянию на 1 октября 2019 года.

Отмечается, что стоимость активов Укртрансгаза подтвердили аудиторы компании "Эрнст энд Янг".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о разделении ГТС от Нафтогаза.

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