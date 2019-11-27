 Пациентские организации требуют отстранить Скалецкую и Радуцкого от системы здравоохранения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", такие требования активисты озвучили в ходе акции "Медреформа без колес" в Киеве в среду.
Кроме того, пациентские организации призывают не допустить отставки главы Национальной службы здоровья Олега Петренко.
По мнению исполнительного директора БФ "Пациенты Украины" Инны Иваненко, увольнение Петренко может привести к провалу медреформы.
"Петренко создавал НСЗУ (Национальную службу здоровья Украины. - Ред.) с нуля. Вслед за ним уйдут десятки других реформаторов, и медреформа окажется под угрозой срыва",- сказала она.
И теперь она возвращается.
подавайте судебные иски (это хоть и так же бесполезно... но хотя бы задокументировано)
Единственный способ прекратить этот бардак - приватизировать все больницы и застраховать всех пациентов в рамках государственной программы медстрахования. И пусть пациент сам решает кому отдаст свои деньги. Тогда будет конкуренция, будет и качество.
Поклонники неуча Миши-ЧленВамВАнус и юрыздки Калецкой, блесните-ка перечислением успехов на ниве здравоохранения новой коМанды? Что слабо?
Тотальная некомпетентность и пещерная неграмотность- их кредо сейчас.
Ну зебилы же это не название группы людей с пораженным олигофренией мозгом, это просто диагноз сам по себе...
После тотального закрытия-оптимизации больниц, эпидемий на эпидемии, вечных скандалов и многое другое рассказывать об успехах смертельной тети. Да, чтоб она тебя лечила и по ночам снилась
Вы непрофессиональный и медицински безграмотный зебилобот.
А грамотные действия по предотвращению эпидемии дифтерии - это сотня закупленных доз противодифтерийной сыворотки на всю страну, которых в случае реальной эпидемии хватит в аккурат на то, чтобы смеяться было веселее глядя на похоронные процессии? Или вакцинировавшаяся бенина кукла-чревовещатель Гончарук, искренне считающий себя каким-то премьер-министром и одновременно вице-королем Индии(с)?
интересно, за чей счет банкет у этих "пациентов" и что они там хотят еще "реформировать"?