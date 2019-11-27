EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  4274  27
Все про:Минздрав (2087) Радуцкий Михаил (40) Зоряна Скалецкая (47) медреформа (1)

 Пациентские организации требуют отстранить Скалецкую и Радуцкого от системы здравоохранения

Пациентские организации призывают президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука устранить от управления системой здравоохранения министра Зоряну Скалецкую, а также председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаила Радуцкого.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", такие требования активисты озвучили в ходе акции "Медреформа без колес" в Киеве в среду.

Кроме того, пациентские организации призывают не допустить отставки главы Национальной службы здоровья Олега Петренко.

По мнению исполнительного директора БФ "Пациенты Украины" Инны Иваненко, увольнение Петренко может привести к провалу медреформы.

"Петренко создавал НСЗУ (Национальную службу здоровья Украины. - Ред.) с нуля. Вслед за ним уйдут десятки других реформаторов, и медреформа окажется под угрозой срыва",- сказала она.

Читайте также: Медучреждениям дадут контракты с Нацслужбой здоровья, тем самым они получат больше финансирования, - Скалецкая

Источник: https://censor.net.ua/n3162039
 
   
 Топ комментарии
 
Скорее зеленые кого-то возвращают на старые януковские фармацевтические схемы.
 показать весь комментарий
 
Да нет просто реформе конец.Будешь и дальше платить тупым рукожопым врачам.Вместо того ,что бы получать бесплатную квалификационную мед.помощь. Будешь хлопать Фельдшерам недоучкам типа родуцкого! Или доктору комаровскому по телеку. Корый рассказывает ,что если ребенок гадит в штаны до 5 лет то это отлично не надо его нервировать. А так все ОК .
 показать весь комментарий
 
Бахтееву.

И теперь она возвращается.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Здається, когось відсунули від корита
 показать весь комментарий
 
 
Скорее зеленые кого-то возвращают на старые януковские фармацевтические схемы.
 показать весь комментарий
 
 
Да нет просто реформе конец.Будешь и дальше платить тупым рукожопым врачам.Вместо того ,что бы получать бесплатную квалификационную мед.помощь. Будешь хлопать Фельдшерам недоучкам типа родуцкого! Или доктору комаровскому по телеку. Корый рассказывает ,что если ребенок гадит в штаны до 5 лет то это отлично не надо его нервировать. А так все ОК .
 показать весь комментарий
 
 
Бахтееву.

И теперь она возвращается.
 показать весь комментарий
 
 
ну...по требованиям трех-пяти-десяти человек еще никого не подвинули...
подавайте судебные иски (это хоть и так же бесполезно... но хотя бы задокументировано)
 показать весь комментарий
 
Оцінили рехворми від зелених спеціалістів? А ДБР проТркбвло, що Супрун-злочинниця.
 показать весь комментарий
 
 
Может пусть медик руководит Минюстом, если юрист руководит Минздравом?... Пациентские организации требуют отстранить Скалецкую и Радуцкого от системы здравоохранения - Цензор.НЕТ 6515
 показать весь комментарий
 
 
Пошла жара.... Реформаторы бьются за звание главного реформатора..... А тем временем последние врачи уезжают в Чехию!
 показать весь комментарий
 
 
Идет обычная борьба за контроль над денежными потоками Минздрава. Разумеется каждая из сторон называет себя благородными рыцарями на белых конях а соперников - злобными исчадиями ада. Но разумеется пилить бюджеты будут и те и другие. Ибо так устроена система, и от личностей тут ничего не зависит.
Единственный способ прекратить этот бардак - приватизировать все больницы и застраховать всех пациентов в рамках государственной программы медстрахования. И пусть пациент сам решает кому отдаст свои деньги. Тогда будет конкуренция, будет и качество.
 показать весь комментарий
 
 
размечталась, счас чинуши отдадут гражданам их деньги чтобы граждане сами ими распоряжались, а пилить тогда что?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Срочно верните "доктор смерть" Супрун-жить хочу.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Провал реформы это же отлично! кого конкретно это реформа вылечила! количество смертей увеличилось в стране куча эпидемий просто власти про это молчат, больницы закрываются скорые закрываются лекарства дорожают! НАФИГА НУЖНА ТАКАЯ РЕФОРМА!!!
 показать весь комментарий
 
 
а зачем тебе и тебе подобным медицина если твой случай не лечится?!
 показать весь комментарий
 
 
не нравится морда не смотри в зеркало!! любая работа оценивается по результату, какой результат такая и реформа!!
 показать весь комментарий
 
Ты смотри как аквафрешные кацапопитеки возбудились вместе с зебилоботами. Реформы им мешают. Методички обновите, старые уже не канают.

Поклонники неуча Миши-ЧленВамВАнус и юрыздки Калецкой, блесните-ка перечислением успехов на ниве здравоохранения новой коМанды? Что слабо?

Тотальная некомпетентность и пещерная неграмотность- их кредо сейчас.
Ну зебилы же это не название группы людей с пораженным олигофренией мозгом, это просто диагноз сам по себе...
 показать весь комментарий
 
 
О дурак!

После тотального закрытия-оптимизации больниц, эпидемий на эпидемии, вечных скандалов и многое другое рассказывать об успехах смертельной тети. Да, чтоб она тебя лечила и по ночам снилась
 показать весь комментарий
 
Успех номер 1. Грамотные действия по предотвращению эпидемии дифтерии. Но так как ее эпидемии нет, то супрунята этого не видят. А им нужны драйв и скандалы
 показать весь комментарий
 
Баран, я что-нибудь писал об успехах твоей еврейской тети? Про вечные скандалы - синоним новой ЗекоМанды я лучше промолчу. Эпидемии на эпидемии - я так понимаю Ваш реальный IQ где-то в районе 80? Или в методичке неразоборчиво текст напечатан?

Вы непрофессиональный и медицински безграмотный зебилобот.
А грамотные действия по предотвращению эпидемии дифтерии - это сотня закупленных доз противодифтерийной сыворотки на всю страну, которых в случае реальной эпидемии хватит в аккурат на то, чтобы смеяться было веселее глядя на похоронные процессии? Или вакцинировавшаяся бенина кукла-чревовещатель Гончарук, искренне считающий себя каким-то премьер-министром и одновременно вице-королем Индии(с)?
 показать весь комментарий
 
Kaкая-такая реформа ? Радуцкий, Пальчевский и т.д. - бизнесмены. Для их частных клиник, медреформа - это удар по бейцам. Конечно, они всё сделанное Уляной и её командой сломают и растопчут.
 показать весь комментарий
 
 
все старательно талдычат о какой-то реформе и ее остановке или не остановке, а медицины как не было последние 25 лет, так и нет. за предыдущие 5 лет "реформировали" остатки медицины, окончательно разрушив и то, что еще хотя бы как-то работало.
интересно, за чей счет банкет у этих "пациентов" и что они там хотят еще "реформировать"?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх