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 Общество
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Все про:выплаты (250) Кабмин (11384) Министерство социальной политики (662)

 Фонду социального страхования выделят дополнительные средства для выплаты больничных, - Минсоцполитики

Министерство социальной политики просит правительство изменить смету Фонда социального страхования. Этот вопрос рассмотрят на сегодняшнем заседании Кабмина.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"Минсоцполитики уже инициировало изменения в смету Фонда и запустило процедуру согласования для принятия Кабмином. То есть, уже в эту среду, 27 ноября, Кабинет министров Украины может принять решение об изменении бюджета Фонда соцстрахования для его сбалансирования! Никакой "приостановки выплат" Фондом не было и не будет!", - сказал Коваль.

Кроме того, он сообщил, что Министерство социальной политики Украины созывает заседание правления Фонда социального страхования на пятницу, 29 ноября.

Также на Цензор.НЕТ: Фонд соцстрахования объявил о приостановке выплат больничных, пособий беременным и роженицам после заявления Минсоцполитики о возможном рейдерском захвате

По словам Коваля, повестка дня этого заседания будет состоять из трех пунктов: избрание председателя правления Фонда, формирование постоянных комиссий правления Фонда и независимая аудиторская проверка Фонда соцстрахования с 1 августа 2017 года по настоящее время.

По мнению заместителя министра, "рассмотрение и принятие соответствующих решений позволит навести порядок в учреждении и обеспечить ее бесперебойную работу".

В то же время он считает, что заседание правления Фонда, запланированное на 26 ноября и с единственным пунктом повестки дня - "О внесении изменений в бюджет Фонда на 2019", нецелесообразно.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 ноября Министерство социальной политики заявило, что ситуация, сложившаяся в Фонде социального страхования, похожа на рейдерский захват.

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Через несколько часов после этого Фонд социального страхования заявил, что вынужден приостановить перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам.

В тот же день в министерстве заявили, что у Фонда соцстрахования есть 429,4 млн грн, и его руководство не имело права приостанавливать выплаты.

Источник: https://censor.net.ua/n3162038
 
 
 Топ комментарии
 
Шо, зеекономісти, фуйово, коли великих платників податків випихують з України за вказівками Бєні?
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и как у них только станок выдерживает?
то учителям-врачам задолженность - за два дня отдадут
то политсилам за отмывание денег на выборах - вернут
то шахтерам - чуточку....а теперь и соц выплаты...
перегреется станочек, ой не выдержит пустую денежную массу выкидывать...
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Фондом на сьогодні оплачені заявки по 22 жовтня. Так, що не пишіть брехню. А при пороху якраз такий дефіцитний бюджет Фонду і затвердили, що він під кінець року закінчився.
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Шо, зеекономісти, фуйово, коли великих платників податків випихують з України за вказівками Бєні?
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и как у них только станок выдерживает?
то учителям-врачам задолженность - за два дня отдадут
то политсилам за отмывание денег на выборах - вернут
то шахтерам - чуточку....а теперь и соц выплаты...
перегреется станочек, ой не выдержит пустую денежную массу выкидывать...
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почему не поверю? поверю...
но я это не связываю с гениальной политикой НБУ... думаю сезонный фактор
а вот доживем-посмотрим до и после Нового года... и весной (перед посевной)
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Как же так? Полгода уже честные неборыги не воруют, а денег то на одно, то на другое не хватает?
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Коваль нагло врет! Выплаты прекращены, три месяца не платят.
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Если ты про больничные, то да. Среди сотрудников никому в последнее время не выплатили.
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Люди ну що Ви пишите ахінею всяку. Ну хоч хтось з вас розбирався в ситуації? Які три місяці. Якщо бухгалтерія на ваших підприємствах тримає лікарняні по два, три, місяці а то й пів року по до чого тут Фонд?
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Три месяца назад передали заявку на выплату. Просто кто то куда то весь фонд выгреб. При Порохе в течении месяца выплачивали.
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Фондом на сьогодні оплачені заявки по 22 жовтня. Так, що не пишіть брехню. А при пороху якраз такий дефіцитний бюджет Фонду і затвердили, що він під кінець року закінчився.
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Вот вы и не пишите брыхню. Заявка была отправлена в середине сентября.
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Добре, відправили і що далі? Що у відділенні сказали, чому затримка? Може якісь помилки у заявці?
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Доречі цікаве у Вас написання слова брехня. А ви точно з України?
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Про станок взагалі дурня, бо наповнення бюджету Фонду тільки за рахунок нарахування ЄСВ на зарплату. І до чого тут зекономісти і бариги якщо що попередній уряд що нинішній забили болт на Фонд і не можуть просто вирішити ситуацію спокійно а починають ловити хайп і доводити які вони борцуни з несправедливістю
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Какие больничные? Главная забота зебелят - пропихнуть закон про выплату пенсий сепарам без справки о перемещении!
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