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 Политика Украины
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 Кабмин предложит законопроекты о суде присяжных и фонде возмещения пострадавшим от насильственных преступлений, - Минюст

Заместитель министра юстиции Александр Банчук заявил, что от имени Кабинета министров в Верховную Раду будут внесены законопроекты, предусматривающие создание в Украине суда присяжных, а также фонда возмещения пострадавшим от насильственных преступлений.

Об этом Банчук заявил в среду на парламентских слушаниях по результатам выполнения Национальной стратегии по правам человека при комитете Верховной Рады по правам человека и реинтеграции оккупированных территорий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что ничего не нарушу, если скажу, что два законопроекта касательно суда присяжных и о создании фонда возмещения пострадавшим от насильственных преступлений прошли согласование Министерства финансов и в ближайшее время они, надеюсь, будут в правительстве и поданы в парламент для того, чтобы выполнить то, что мы видим в блоке правосудия и криминальной юстиции Национальной стратегии в сфере прав человека на период до 2020 года", - рассказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162036
 
 
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Фонде возмещения пострадавшим от насильственных преступлений - надеюсь , обвинят путло ?
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суд пристяжных звучало бы вернее, а фонд. дабы не тратить гроши должен возмещать поруганную честь
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Вы уже врачам-учителям заплатили? Говорят там миллионов 300 есть нехватка, чтобы покрыть обещанные скоморохом 400 млн. Да и насчет остальной суммы есть серьезные сомнения в контексте целевого использования ресурсов. Тут статьей пахнет, а они про возмещение....
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Какое отношение кабмин имеет к этим делам?
В экономике уже все в порядке?
Остановите этого дебила на самокате и сообщите ему, что в прошлом месяце спад про производства достиг 5 процентов.
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ну так кабмин уже победил коррупцию в "верхних эшелонах власти" палиграф все прошли,остались депутаны "слуг" типа юзика,дубинского у которого мама "любит скорость!,и те кто по 5-15 тыс долл взятки -пардон "зарплаты в конвертах"!сепарам пенсии назначили-деньги куры не клюют!
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Вот только в суде присяжных есть недобропорядочные взяточники, например с фамилией Наколенко имя Наталия - а так просто кличка "скотиняка".
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