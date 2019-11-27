 Оккупационным "омбудсменом" в Крыму назначена Опанасюк - мать певиц из дуэта ANNA MARIA

Решение о "назначении" Опанасюк принял оккупационный "парламент" Крыма, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Благодарю за оказанное мне доверие. Оправдаю. Я уверена в плодотворном сотрудничестве", – сказала Опанасюк, принимая присягу.
Ранее кандидатуру Опанасюк согласовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ее полномочия распространяются на оккупированный Крым, и жители полуострова не нуждаются в собственном омбудсмене.
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Лариса Опанасюк награждена медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма".
Предыдущий оккупационный "омбудсмен" Крыма Людмила Лубина оставила свой пост в связи с выходом на пенсию.
Дочери Опанасюк – дуэт ANNA MARIA – участвовали в украинском национальном отборе Евровидения-2019. Когда это не удалось – они отправились представлять Украину на конкурс "Новая волна" в РФ.
22 февраля 2019 года Анна и Мария Опанасюк не смогли ответить на вопрос журналиста Романа Скрыпина о том, кому принадлежит Крым - Украине или России. После этого один из телезрителей обматерил их в прямом эфире.
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24 февраля Член жюри Национального отбора Евровидение-2019, певица Джамала со слезами на глазах объяснила дуэту ANNA MARIA, что Крым является оккупированной территорией Украины. "Мы не нарушали украинских законов, мы не давали концертов в России. Мы любим Украину", - заверили тогда певицы.
а в ФСБ с этим строго
больше ж нет авторитетов по Кыму...только мама певичек
ну анажневиновата что так совпало))))) правда?
Мама омбутснутая на всю голову.
Они живут в Украине , тут и выступают.И кстати, они супер поют , голоса у них обалденные. Зайдите к ним в соцсети- там все видно.
Если хотели бы уехать- давно бы это сделали. Но они ведь сказали - родители сделали свой выбор, а сёстры-свой.
А Джамала... пусть расскажет чей Крым и покажет российские паспорта своих родителей. Про это она не говорила? Вот оно, лицемерие. Рассказывать и лозунгами кидаться у нас все горазды.
А судить по делам нужно, что человек делает, а не говорит. Вот так.
Однак як би там не сталось, Україна показала свою послідовність.
І час показує, що рішення було прийнято вірно.
Хто тягне в Україну "російський мир" той в Україні не бажаний.
У цьому контексті мама не виняток........З нею не мають права здійснювати контакти міжнародні асоціації, бо вона представляє окупаційний режим і призначена владою агресора.