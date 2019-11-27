 Оккупационным "омбудсменом" в Крыму назначена Опанасюк - мать певиц из дуэта ANNA MARIA

Решение о "назначении" Опанасюк принял оккупационный "парламент" Крыма, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Благодарю за оказанное мне доверие. Оправдаю. Я уверена в плодотворном сотрудничестве", – сказала Опанасюк, принимая присягу.

Ранее кандидатуру Опанасюк согласовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ее полномочия распространяются на оккупированный Крым, и жители полуострова не нуждаются в собственном омбудсмене.

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Лариса Опанасюк награждена медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма".

Предыдущий оккупационный "омбудсмен" Крыма Людмила Лубина оставила свой пост в связи с выходом на пенсию.

Дочери Опанасюк – дуэт ANNA MARIA – участвовали в украинском национальном отборе Евровидения-2019. Когда это не удалось – они отправились представлять Украину на конкурс "Новая волна" в РФ.

22 февраля 2019 года Анна и Мария Опанасюк не смогли ответить на вопрос журналиста Романа Скрыпина о том, кому принадлежит Крым - Украине или России. После этого один из телезрителей обматерил их в прямом эфире.

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24 февраля Член жюри Национального отбора Евровидение-2019, певица Джамала со слезами на глазах объяснила дуэту ANNA MARIA, что Крым является оккупированной территорией Украины. "Мы не нарушали украинских законов, мы не давали концертов в России. Мы любим Украину", - заверили тогда певицы.