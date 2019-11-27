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Все про:Крым (22116) коллаборационизм (49) Опанасюк (2)

 Оккупационным "омбудсменом" в Крыму назначена Опанасюк - мать певиц из дуэта ANNA MARIA

Лариса Опанасюк, бывший "вице-премьер" оккупационного правительства Крыма, назначена "омбудсменом" оккупированного полуострова. Она - мать певиц из дуэта ANNA MARIA, которые хотели поехать от Украины на "Евровидение".

Решение о "назначении" Опанасюк принял оккупационный "парламент" Крыма, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Благодарю за оказанное мне доверие. Оправдаю. Я уверена в плодотворном сотрудничестве", – сказала Опанасюк, принимая присягу.

Ранее кандидатуру Опанасюк согласовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ее полномочия распространяются на оккупированный Крым, и жители полуострова не нуждаются в собственном омбудсмене.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Какую бы они позицию ни принимали, это мои дети, я их люблю", - "вице-премьер" оккупированного Крыма Опанасюк о дочерях - дуэте Anna Maria

Лариса Опанасюк награждена медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма".

Предыдущий оккупационный "омбудсмен" Крыма Людмила Лубина оставила свой пост в связи с выходом на пенсию.

Дочери Опанасюк – дуэт ANNA MARIA – участвовали в украинском национальном отборе Евровидения-2019. Когда это не удалось – они отправились представлять Украину на конкурс "Новая волна" в РФ.

22 февраля 2019 года Анна и Мария Опанасюк не смогли ответить на вопрос журналиста Романа Скрыпина о том, кому принадлежит Крым - Украине или России. После этого один из телезрителей обматерил их в прямом эфире.

Также на Цензор.НЕТ: Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Эти существа - просто русские бл#ди", - сестер Опанасюк из дуэта "Анна-Мария", участвующих в отборе на Евровидение-2019, обматерили в прямом эфире. ВИДЕО

24 февраля Член жюри Национального отбора Евровидение-2019, певица Джамала со слезами на глазах объяснила дуэту ANNA MARIA, что Крым является оккупированной территорией Украины. "Мы не нарушали украинских законов, мы не давали концертов в России. Мы любим Украину", - заверили тогда певицы.

Источник: https://censor.net.ua/n3162032
 
 
 Топ комментарии
 
Скрипин, тогда, этих куриц хорошо потролил... Оккупационным "омбудсменом" в Крыму назначена Опанасюк - мать певиц из дуэта ANNA MARIA - Цензор.НЕТ 13
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"Благодарю за оказанное мне доверие. Оправдаю. Я уверена в плодотворном сотрудничестве"
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Когда худеет тело , худеют и мозги .
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Свечку держал?
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Це забугорний троляка-початківець. Він тільки вчиться.
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До тебя,прохфессора,ему далеко.
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а-а-а-а, тогда понятно, это только в российской полиции пьют и насилуют своих коллег.

а в ФСБ с этим строго Оккупационным "омбудсменом" в Крыму назначена Опанасюк - мать певиц из дуэта ANNA MARIA - Цензор.НЕТ 6370
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правильно...шоубиз своих и пригревает и подкармливает...
больше ж нет авторитетов по Кыму...только мама певичек
ну анажневиновата что так совпало))))) правда?
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Скільки мона сьогодні сміятись з цих довбодятлів? Вже живіт болить.
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все назначения согласовываются с кремлевскими сатанистами и при на явности трудовой книжки на лубянке Оккупационным "омбудсменом" в Крыму назначена Опанасюк - мать певиц из дуэта ANNA MARIA - Цензор.НЕТ 9308
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правильно, нужно еще пушилина поставить на рнбо, а гиркина министром обороны.
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Это паРашкинцы ее в Крыму назначили, а не преЗЕдент....он еще успеет накосячить в других случаях... Оккупационным "омбудсменом" в Крыму назначена Опанасюк - мать певиц из дуэта ANNA MARIA - Цензор.НЕТ 4823
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Да вы просто живете в другой реальности.


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Это было на прошлой неделе. А скандал с Софией Ротару которая без мыла лезет в рашку, которую не хотят пускать из-за того что "спонсировала ветеранов АТО"? Марув говорите?
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Власть поменялась. Теперь можно. А Зеленский для этой братии вообще свой человек.
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давай расскажи как при святом петре первотомосном на раиссю звезды с Украины не ездили. Окупаційним "омбудсменом" у Криму призначено Опанасюк - матір співачок із дуету ANNA MARIA - Цензор.НЕТ 7809
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В случае Софии Ротару все дело в новогодних корпоративах и фантастической жадности.
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Ну перефразируя Невзорова:Есть гламурные коровы,взобравшиеся на водокачку,а есть Ада Роговцева.Почуствуйте разницу Окупаційним "омбудсменом" у Криму призначено Опанасюк - матір співачок із дуету ANNA MARIA - Цензор.НЕТ 6049
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треба там потихеньку зачистку робити....Треба робити украінський Моссад....і потихеньку відправляти іх,,в мир инной"
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кого - певичек или их родителей?
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Пусть выступают от Крыма где хотят.
Мама омбутснутая на всю голову.
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Как понять - от Крыма? Это что - страна такая? Крым - это Украина! Или ты часом сепарок залетный, кацапик?
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Вот так и понять - весь мир у их ног. Могут ехать хоть в ДНР, хоть в ЛНР, хоть на Москву.
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Да что вы к девченкам ANNA MARIA пристали?
Они живут в Украине , тут и выступают.И кстати, они супер поют , голоса у них обалденные. Зайдите к ним в соцсети- там все видно.
Если хотели бы уехать- давно бы это сделали. Но они ведь сказали - родители сделали свой выбор, а сёстры-свой.
А Джамала... пусть расскажет чей Крым и покажет российские паспорта своих родителей. Про это она не говорила? Вот оно, лицемерие. Рассказывать и лозунгами кидаться у нас все горазды.
А судить по делам нужно, что человек делает, а не говорит. Вот так.
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А чого ви тут зажигаєте? Любите свою рродіну - давай в лднр...
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Активная свинособачка какая, и, главное, псина горбатая, слова какие выучила: лицемерие, судить по делам.
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Думаю, зебіли ще їй зарплату платитимуть - як зрадникам з лугандонії пенсії... "Вбивайте наших дітей більше - ми вам і надбавку до пенсії дамо..."
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Будемо казати , що це була чергова спецоперація РФії і вона була досягнута. Україна не брала участі у пісенному конкурсі.
Однак як би там не сталось, Україна показала свою послідовність.
І час показує, що рішення було прийнято вірно.
Хто тягне в Україну "російський мир" той в Україні не бажаний.
У цьому контексті мама не виняток........З нею не мають права здійснювати контакти міжнародні асоціації, бо вона представляє окупаційний режим і призначена владою агресора.
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