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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (9193) Транзит газа (110) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (6)

 Отсутствие транзита газа повлечет рост цен на него в 1,8 раза, - Минэнерго

Рыночные цены на газ с 1 января 2020 могут вырасти в 1,8 раза в случае, если Украина не заключит договор на транзит российского газа в Европу.

Такие данные, рассчитанные "Нафтогазом", приводят в проект постановления Министерства энергетики и защиты окружающей среды, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, цена на газ для промышленных потребителей с 1 января 2020 может составить 10 751 гривен за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку и распределение газа). Это в 1,8 раза больше, чем цены на газ для промышленности на декабрь 2019 года. При этом для населения с 1 января 2020 будут действовать рыночные цены на газ. То есть рост цен для промышленности в январе приведет к их дальнейшему росту в последующие месяцы для населения.

Вместе с тем, в правительстве сообщают, что в случае заключения договора на транзит газа цены на газ могут достичь своего исторического минимума уже с 1 января 2020 года.

Читайте также: Технические консультации по газу ЕС-Украина-РФ пройдут в Брюсселе 29 ноября, - источник в Еврокомиссии

Источник: https://censor.net.ua/n3162029
 
 
 Топ комментарии
 
шантаж зе населения Отсутствие транзита газа повлечет рост цен на него в 1,8 раза, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 5813 значит уже с кремлевскими сатанистами все порешали
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ваЗЕлин уже добазарился с Хуйлом об откатах и теперь
обставляется чтобы подписать договор на не выгодных для Украины условиях...
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Так ведь и правда - спрыгнули. А теперешняя власть опять хочет запрыгнуть на иглу.
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Какое отношение имеет транзит газа из параши к газу Украинской добычи?
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То напевно якісь виробнитства треба розвивати , чи шо . Бо на одній трубі - далеко не заїдеш . Бо якщо нічого не виробляти , то нічого й не буде . Хіба що збільшиться кількість заробітчан , ну і молодь продовжить виїзджати в емігроцію .
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Вот ну никак не понятно как газ, который продается уже по европейским рыночным ценам может повлиять отсутствие транзита газа?
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Газ ведь не только продаётся,он ещё и покупается и имеет свойство поступать откуда-то.

В результате уменьшения вашей зарплаты,вы же начнёте урезать какие-то бюджетные части?Вам придётся отказываться от чего-то и перебрасывать деньги на самое необходимое.
Но перебрасывать,в данном случае нечего и дыру в бюджете будут закрывать повышением цены для потребителя.
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Просто!
Покупают в ЕС,продают в 1,8 раза дороже.
Разницу в € - в офшор! Что неясно?!
При Жульке и Янеке таже схема с газом и РФ работала. Сколько миллиардов $ они в офшор кинули,наверно и сами не знают.
Да! Цени низкая- собирали деньги со всех,и компенсировали разницу,которая куда шла? См.ране
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А помните, летом один придурок из окружения Порноактера (забыла кто, мож разумков) Разгавкался - Вы что, хотите войны с рассией? Мы можем объявить, но тогда жертвы пойдут на миллионы. Нет, не хотите? Тогда надо договариваться с рассией.
Со скоморошьей командой все ясно после явных угроз народу - не хотите мириться с рассеюжкой, сделаем вам газ втридорога и жертв на миллионы.
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Мне нравитс слово "исторический минимум". А за какой период? За год? За два? За 10 лет?. Или абсолютный минимум? Неужто за 40$ договоритесь? Как при Кучме? И на какой период? На пару месяцев? А потом по 500$? Как при Тимошенко договорились?
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Ви що порохобот?мінімум значить мінімум!
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Как цена на газ может вырасти в 1.8 раза если она сейчас европейская? Каждый может зайти на биржу и посмотреть котировки!
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А Бєні. а Зєлі. а мамі Коболєва?Їм теж десь треба ж харчєваться. Благо зебілів край - край раздолья))
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Наивый! Ас чего слугам харчеваться?! Покупают в ЕС,продадут в 1,8 раза дороже.
Разницу в € - в офшор! Что неясно?!
При Жульке и Янеке таже схема с газом и РФ работала. Сколько миллиардов $ они в офшор кинули,наверно и сами не знают.
Да! Цена бытовая низкая- собирали деньги со всех,и компенсировали разницу,которая куда шла? См.ране
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Здесь понятно. А когда зелики начнут армию разваливать?
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Так уже. ШирЛана будівництво стоїть. Призив відміняється. Ні стрілять. Атхадіть до срєдіни. Про поставки ОТРК не видно не чутно.
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никогда - как пеця это не выйдет
вопить армия мова и вира - а на самом деле армию продал - по вере - нарик... а по мове за изЫг)))
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Каким, млять, концом транзит расийского газа в Европу к украинскому потреблению?
Они что, платой за транзит компенсируют цену украинцам?
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компенсують вони собі рахунок в офшорах.
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вони розцінюють поставки енергії як фіскальний інструмент
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Вони - это Минэнерго?
"Отсутствие транзита газа повлечет рост цен на него в 1,8 раза, - Минэнерго
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Наивный! А с чего слугам харчеваться?! Покупают в ЕС,продадут в 1,8 раза дороже.
Разницу в € - в офшор! Что неясно?!
При Жульке и Янеке таже схема с газом и РФ работала. Сколько миллиардов $ они в офшор кинули,наверно и сами не знают.
Да! Цена низкая- собирали деньги со всех,и компенсировали разницу,которая куда шла? См.ране
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на 80%? ...да то , что горит желтым пламенем даже рупь за куб не стоит...продавайте не кубы, а кватт часы с измерением калорийности газа
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Это чтоб покрыть недополучение от отмены транзита?
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не очень понятно.
Нам утверждали что мы уже пользуемся газом купленным по рыночным ценам, и этим оправдывали высокие цены. Никаких скидок за счет доходов от транзита в цене не декларировалось. Если теперь прекратится транзит, то государство несомненно понесет убытки, но какое отношение это имеет к цене на газ для населения и промышленности? Как покупали в Словакии/Польше по среднеевропейским ценам, так и будем продолжать покупать...От того, что газ пойдет по Северному потоку, цена на газ в Европе ведь не повысится (а может еще и ниже станет).
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Может немного повыситься за счет более дорогого транзита по ЕС.
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Типа наличие транзита мешало цены повышать?))
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А вот это уже явная дезинформация, направленная на запугивание народа. Мол, ничего не поделаешь, надо подписывать капитуляцию в том числе и в газовой сфере. Зе-предатели сдают Украину по всем фронтам.
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