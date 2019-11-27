Такие данные, рассчитанные "Нафтогазом", приводят в проект постановления Министерства энергетики и защиты окружающей среды, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Так, цена на газ для промышленных потребителей с 1 января 2020 может составить 10 751 гривен за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку и распределение газа). Это в 1,8 раза больше, чем цены на газ для промышленности на декабрь 2019 года. При этом для населения с 1 января 2020 будут действовать рыночные цены на газ. То есть рост цен для промышленности в январе приведет к их дальнейшему росту в последующие месяцы для населения.
Вместе с тем, в правительстве сообщают, что в случае заключения договора на транзит газа цены на газ могут достичь своего исторического минимума уже с 1 января 2020 года.
В результате уменьшения вашей зарплаты,вы же начнёте урезать какие-то бюджетные части?Вам придётся отказываться от чего-то и перебрасывать деньги на самое необходимое.
Но перебрасывать,в данном случае нечего и дыру в бюджете будут закрывать повышением цены для потребителя.
Покупают в ЕС,продают в 1,8 раза дороже.
Разницу в € - в офшор! Что неясно?!
При Жульке и Янеке таже схема с газом и РФ работала. Сколько миллиардов $ они в офшор кинули,наверно и сами не знают.
Да! Цени низкая- собирали деньги со всех,и компенсировали разницу,которая куда шла? См.ране
Со скоморошьей командой все ясно после явных угроз народу - не хотите мириться с рассеюжкой, сделаем вам газ втридорога и жертв на миллионы.
Разницу в € - в офшор! Что неясно?!
При Жульке и Янеке таже схема с газом и РФ работала. Сколько миллиардов $ они в офшор кинули,наверно и сами не знают.
Да! Цена бытовая низкая- собирали деньги со всех,и компенсировали разницу,которая куда шла? См.ране
вопить армия мова и вира - а на самом деле армию продал - по вере - нарик... а по мове за изЫг)))
Они что, платой за транзит компенсируют цену украинцам?
"Отсутствие транзита газа повлечет рост цен на него в 1,8 раза, - Минэнерго
Разницу в € - в офшор! Что неясно?!
При Жульке и Янеке таже схема с газом и РФ работала. Сколько миллиардов $ они в офшор кинули,наверно и сами не знают.
Да! Цена низкая- собирали деньги со всех,и компенсировали разницу,которая куда шла? См.ране
Нам утверждали что мы уже пользуемся газом купленным по рыночным ценам, и этим оправдывали высокие цены. Никаких скидок за счет доходов от транзита в цене не декларировалось. Если теперь прекратится транзит, то государство несомненно понесет убытки, но какое отношение это имеет к цене на газ для населения и промышленности? Как покупали в Словакии/Польше по среднеевропейским ценам, так и будем продолжать покупать...От того, что газ пойдет по Северному потоку, цена на газ в Европе ведь не повысится (а может еще и ниже станет).