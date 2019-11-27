EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1589  55
Все про:Зеленский (3779) Литва (1356) Вильнюс (17) Науседа Гитанас (15)

 В Вильнюсе началась встреча Зеленского и Науседы

В Вильнюсе началась встреча президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Литве с официальным визитом, с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Об этом сообщается на сайте главы Украинского государства в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Официальная церемония встречи состоялась у президентского дворца. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Литвы", - сообщается на сайте президента.

После завершения встречи под председательством Зеленского и Науседы состоится двенадцатое заседание Совета президентов Украины и Литвы. Также ожидается подписание двусторонних документов и встреча с представителями СМИ.

Кроме того, президенты Украины и Литвы примут участие в украинско-литовском экономическом форуме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский начинает визит в Литву - обсудит "нормандскую встреча", евроинтеграцию и реформы. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3162028
 
   
 Топ комментарии
 
Один такий нюанс є, зелепупу подарували таки дамський велосипед, ну а який же ще моніці дарити.
 показать весь комментарий
 
Это единственный вопрос,который всех волнует.Вот такой авторитет у нашего вовы.Позор.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Отвёртку, чтобы открутить крышку рояля... на всякий случай...
 показать весь комментарий
 
 
Это единственный вопрос,который всех волнует.Вот такой авторитет у нашего вовы.Позор.
 показать весь комментарий
 
 
это интелектуальный уровень "коментаторов"!
 показать весь комментарий
 
 
Уровень нормальный.Велосипед-тоже подарок вчерашний.Или у президента Латвии тоже не тот уровень?
 показать весь комментарий
 
 
видишь ли, в развитых странах министры и премьер министры на велосипедах не стыдятся ездить!
 показать весь комментарий
 
 
Так голобородько ездил.Вот корень обмана зе.Отсюда и презрение.Что к нему,что к пете.
 показать весь комментарий
 
 
Подарят портативный рояль именной сделанный под заказ специально для Зеленского
 показать весь комментарий
 
 
Эти могут самокат подарить, как помощь молодому правительству... У Вільнюсі розпочалася зустріч Зеленського і Науседи - Цензор.НЕТ 1565
 показать весь комментарий
 
 
Один такий нюанс є, зелепупу подарували таки дамський велосипед, ну а який же ще моніці дарити.
 показать весь комментарий
 
 
господа!.. делаем ставки: что подарят Бубочке в Литве..
ваши предложения!
 показать весь комментарий
 
 
баночка в форме пианино, а шпроты черные и белые?!.. хмм.. это оригинально!
 показать весь комментарий
 
 
компромат на Порошенко это к Портнову.. у него много туалетной бумаги
 показать весь комментарий
 
 
Хоч би з Латвією не наплутав... Сподіваюсь буде ще один вєлік. Або рояль!
 показать весь комментарий
 
 
В Вильнюсе / а там не далеко и до Юрмалы с гастролью с игрой на пианино без рук и сравнением Украины с порноактрисой.Удивить мир президентом Украины для которого Украина исторической родиной не является, а есть нечто чужеродное, враждебное, непонятное.
 показать весь комментарий
 
 
Зеб, как ты прав, Зелемойский честно и порядочно сказал, что он никому ничего не должен, за это ничего зелекторат и голосовал, а не за свои фантазии о том - что Зелемойский будет делать.
 показать весь комментарий
 
 
Ну то видались та не пиши на цензорі!
 показать весь комментарий
 
 
бояры хлебни, оно попустит, вот увидишь!
 показать весь комментарий
 
 
бубочка велосипд от эстонии рояль от литвы а латвия шо и на францию
 показать весь комментарий
 
 
Подарите ему СЯМОКАТ! ЗЕленый!

Опускать, так опускать!!!
 показать весь комментарий
 
 
У чМоники дамский велосиПЕД, у швабры Г самокат, у недоРазумкоа ролики. Всех вместе отправить на Олимпиаду в Ростов.
 показать весь комментарий
 
 
самая знаковая встреча 21-го тысячелетия началась, за мир во всем мире я теперь спокоен
 показать весь комментарий
 
 
Согласен, - это эпохальная встреча.... Зеленский и Науседа - это сила. Вместе они спасут планету от всех бед, конфликтов и катаклизмов....
 показать весь комментарий
 
Не,самая знаковая была 25го
Б/У президент Украины пэтро парашенко встретился с Премьер-министром провинции Альберта Джейсоном Кенни
Источник: https://censor.net.ua/n3161789
 показать весь комментарий
 
Литва (Шяуляй) виробляє саме велосипеди. А Естонія - роялі. Якось наше МЗС протупило з графіком поїздок.
 показать весь комментарий
 
 
Da Siauliai dejalet velosipedi.Oni prodajut 300000 stuk v god po vsemu miru.
 показать весь комментарий
 
 
Я по работе ездил в Шяуляй несколько раз во второй половине 80-х (телевизорию гамикла, так кажется назьівался завод. Там ставили аппаратуру на передвижніе телевизионніе станции, и сейчас етим занимаются). И на улицах видел плакатьі "Шяуляй - город велосипедистов". Двиратинкай, кажется, по-литовски. Хороший, чистенький город, люди приветливьіе.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх