 В Вильнюсе началась встреча Зеленского и Науседы

Об этом сообщается на сайте главы Украинского государства в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Официальная церемония встречи состоялась у президентского дворца. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Литвы", - сообщается на сайте президента.

После завершения встречи под председательством Зеленского и Науседы состоится двенадцатое заседание Совета президентов Украины и Литвы. Также ожидается подписание двусторонних документов и встреча с представителями СМИ.

Кроме того, президенты Украины и Литвы примут участие в украинско-литовском экономическом форуме.

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