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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Азовское море (1373) Россия (74380) Полозов (408)

 РФ продлила на два месяца следствие по делу украинских моряков: хотят допросить нового свидетеля, - Полозов

Срок предварительного следствия по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков продлён ещё на два месяца в связи с необходимостью проведения ряда следственных действий.

Об этом сообщил в среду адвокат обвиняемых Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Следствие продлено на два месяца, до 20 января в связи с тем, что следователю необходимо получить ответы на поручения от оперативников. Также следствие планирует допросить какого-то свидетеля, какого - не говорят", - сказал он.

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Адвокат уточнил, что с самими моряками следователи не планируют следственных действий, вызывать их не собираются.

По его словам, после уведомления о завершении следственных действий, защита сможет продолжить ознакомление с материалами дела.

Также, пояснил Полозов, все изъятое с украинских кораблей имущество, пока остаётся в качестве вещественных доказательств в РФ.

Он высказал мнение, что изъятое с кораблей оборудование и оружие может быть передано Украине на ответственное хранение.

"Следователь может вообще исключить все это имущество из списка вещественных доказательств и таким образом все изъятое вернётся в Украину. Но, если нет, то следствие, как в ситуации с кораблями, может передать данные вещественные доказательства на ответственное хранение украинской стороне", - сказал Полозов.

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Адвокат отметил, что российское законодательство это не запрещает, но следствие пока не торопится с принятием каких-либо решений.

Полозов также уточнил, что если дело все-таки дойдёт до суда, то судьбу вещественных доказательств разрешит уже судья при оглашении приговора.

В тоже время, он выразил уверенность, что вопрос о возвращении Украине изъятого с задержанных кораблей имущества будет решён на политическом уровне.

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

Напомним, освобожденный из плена моряк Андрей Ейдер сообщил, что с корабля среди прочего исчезло даже его нижнее белье.

Год назад, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3162026
 
 
 Топ комментарии
 
Зескот от срани в своей бестолковке уже не знает какого еще гавнища подбросить на вентилятор. А по факту главзебил уже мтнетит хуйлу ао самые помидоры
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Адвокат Порошенко озвучил информацию,которую Зельцман и квартал всеми способами хотят скрить от зелохов. И когда морячков повезут в суд на расею для отсидки,тоже не скажут.
Ето все,что нужно знать о зескоте и его слугах,таких как Андрей Дишовик. Но зебили все равно не поверят,пока их с дивана попочленец не викинет.
1. Моряков не "вернули/освободили",а отпустили до суда под поручительство государства "Украина".
2. Корабли не "вернули",а передали на "отв.хранение"как вещдоки.
3.Все ето в рамках дела Порошенко. Кому вигодно,кроме РФ убрать его из политики?
Факти о зескоте в ОПе. Попробуй опровергнуть.
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Зескот от срани в своей бестолковке уже не знает какого еще гавнища подбросить на вентилятор. А по факту главзебил уже мтнетит ***** ао самые помидоры
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Адвокат Порошенко озвучил информацию,которую Зельцман и квартал всеми способами хотят скрить от зелохов. И когда морячков повезут в суд на расею для отсидки,тоже не скажут.
Ето все,что нужно знать о зескоте и его слугах,таких как Андрей Дишовик. Но зебили все равно не поверят,пока их с дивана попочленец не викинет.
1. Моряков не "вернули/освободили",а отпустили до суда под поручительство государства "Украина".
2. Корабли не "вернули",а передали на "отв.хранение"как вещдоки.
3.Все ето в рамках дела Порошенко. Кому вигодно,кроме РФ убрать его из политики?
Факти о зескоте в ОПе. Попробуй опровергнуть.
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Нєт. Трусьі кацапи разобралі ахвицерскім жонам. А в кацапіі кружевниЄ труси запрЄщєни.
Паєтому, кацапсіна, ваши жОни тєпєр в єтіх трусах, так сказать, вам іх падарілі РФ продлила на два месяца следствие по делу украинских моряков: хотят допросить нового свидетеля, - Полозов - Цензор.НЕТ 4350

"...Закон о запрете кружевного белья в России с 1 июля ..."

Запрет на кружевное белье: почему российских женщин лишили трусов Источник: http://news.bigmir.net/world/827881-Zapret-na-kruzhevnoe-bel-e--pochemu-rossijskih-zhencshin-lishili-trusov © News.bigmir.net
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капсіна, почєму такой злой? потому что в сортір бєґаєш на уліцу ілі уже на крадєнном унітазє? потому то жена в сємєйних моряцкіх "трофєйних" трусах? РФ продовжила на два місяці слідство у справі українських моряків: хочуть допитати нового свідка, - Полозов - Цензор.НЕТ 5286
пущяй носіт. кружева всьо равно кацапкам нє нужньі -- путін так сказал РФ продовжила на два місяці слідство у справі українських моряків: хочуть допитати нового свідка, - Полозов - Цензор.НЕТ 5286
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Полиция нравов, сержант Изгоев Иван-оглы ! Гражданка, предьявите трусы к контролю, понятые, обратите внимание...
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Наверно очень высокопоставленный свидетель. Интересно, кто это?
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Лукашист, может мумию на Красной площади или она невысоко поставлена?
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Тебя когда бацька без вазелина пользует, ты тоже думами за Украину?
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А когда моряков повезут на суд? Через 2 месяца?
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блаЗЄнський обіцяв, що з цим затримок не буде. Головне щоб кацапи повернули унітази.
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На суд скоро могут и не повезти, вероятно осудят и посадят заочно, главное же что признали на госуровне , что украинские моряки были нарушителями в нейтральных водах, когда перемещались с одного украинского порта в другой, мимо украинского Крыма.
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Вот именно! ПРИЗНАЛИ! НА ГОСУРОВНЕ КРИМ - РФ!!!
Теперь,если не повезут,и не отсидят- будут невиездними из Украини (интерпол! Как уголовники)! И находиться под угрозой екстрадиции до конца жизни!
Такую судьбу им приготовил Зельцман и К°.
А ведь еще максимум 3 месяца и били дома не как "беглие уголовники", а освобожденние "военнопленние".
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Новий свідок це блаЗЄнський? Чи "єрмак"?
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Блазневский ***** пообещал Пороха сдать, как оказалось, у них общая нелюбовь. Вот такой нелюбовный треугольник нарисовался
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вовачка-дюймовачка все порішає з вовачкой- #уйлом. Як тільки зустрінеться. Так і скаже- атдайтє унітази та давайте пєрестанєм стрілять РФ продовжила на два місяці слідство у справі українських моряків: хочуть допитати нового свідка, - Полозов - Цензор.НЕТ 2801
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Нормальная, претендующая на мировое лидерство страна, не должна так поступать.
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А когда трусы Эйдера будут переданы украинской стороне на ответхранение, он ими сможет пользоваться?
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Для порохоскота самый главный правдоруб - руский. Именно с этими мразями они и сверяют свои внутренние часы. Раз руский сказал - значит правда. Никто моряков никогда никому не отдаст - это привилегия за Порошенко. На стороне моряков Украина и ее Президент Владимир Зеленский. Так что накось выкусите, уроды кремлеботские.
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