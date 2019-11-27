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 Дело о землях парка "Гомольшанские леса": В харьковском Госгеокадастре обвинили прокуратуру в масштабном давлении

Обвинения в незаконном выделении земель в природном парке "Гомольшанские леса" безосновательны и являются частью масштабного давления прокуратуры на сотрудников Госгеокадастра.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой нка "Главком", об этом 26 ноября заявил заместитель начальника Юридического управления Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области Константин Рыбалко.

"Мы получаем много запросов от прокуратуры и сотрудники занимаются ими вместо основной работы, - говорит чиновник. - В прокуратуре создают фейковые новости, пытаясь дискредитировать Госгеокадастр в СМИ. В судах получают временный доступ к вещам и информации, подают иски об отмене приказов о распоряжении землями, сообщают о подозрениях должностным лицам".

Напомним, 15 ноября Генеральная прокуратура Украины сообщила об уголовном производстве относительно передачи в частную собственность земельных участков, находящихся в пределах Национального парка "Гомольшанские леса". Прокуратурой Харьковской области начато уголовное производство.

По мнению заместителя начальника Юридического управления Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области Константина Рыбалко, законного обоснования у этого производства нет: "В прокуратуре пользуются слоем "природно-заповедный фонд" на публичной кадастровой карте Украины, но он чисто информативный и не является официальным данным Государственного земельного кадастра. В прокуратуре отмечают, что было выдано 406 участков в частную собственность по 2015-2017 годы на территории НПП "Гомольшанские леса", а было выдано лишь 45 участков общей площадью более 25 га за 2015-2019 годы, то есть почти в 10 раз меньше и за более долгий период. Они говорят, что были переданы в частную собственность земельные участки за счет земель природно-заповедного фонда, но это были и остаются земли сельскохозяйственного назначения".

Эти земли, хотя и принадлежат частным владельцам, могут в дальнейшем входить в состав территории национального природного парка с их согласия, отмечает специалист. Это позволяет статья 20 Закона "О природно-заповедном фонде Украины".

"В прокуратуре заявляют, что были нарушены пределы территории национального парка, но этих границ до сих пор нет - проект землеустройства по организации и установлению границ территорий национального парка даже не разрабатывался, и соответственно не согласовывался государственными органами", - говорит представитель земельной службы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162024
 
 
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в мире вообще все безосновательно, и чаще всего страдают ни в чем неповинные громадяне, за шо их иногда делают святыми
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Зебуины! А как там Хернес поживает? Ладно барыга с ним дружбанил, А что Зеля его не ловит Дело о землях парка "Гомольшанские леса": В харьковском Госгеокадастре обвинили прокуратуру в масштабном давлении - Цензор.НЕТ 9074? То прокуроры на суд не явились Дело о землях парка "Гомольшанские леса": В харьковском Госгеокадастре обвинили прокуратуру в масштабном давлении - Цензор.НЕТ 1753. то Кернес на суд забил Дело о землях парка "Гомольшанские леса": В харьковском Госгеокадастре обвинили прокуратуру в масштабном давлении - Цензор.НЕТ 9074. И ничего никому. Прямо чудеса Дело о землях парка "Гомольшанские леса": В харьковском Госгеокадастре обвинили прокуратуру в масштабном давлении - Цензор.НЕТ 2469
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Хернес знает кому и куда занести вовремя.
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Я не я,и рыба не моя.Госгеокадастр -земельный браконьер.Про Геню апокалипсиса.Город парует.Геня полностью развалил систему коммунальных служб.Некому запустить отопление по стояку в доме из-за завоздушенности стояков.Половина города в холоде.На чудо-лестницу выделили около 120 млн гр ( длина около 100м) и на ремонт и подготовку теплосетей к зиме- 100 млн гр .на полуторамиллионник!Транваи - лицо Гени Луччего.Счас убирают льготы на проезд в автобусах,не выдающих билеты пассажирам.Счас включил все свои информационные говномёты против нового губернатора.Ему 34 и он не успел обрасти схемами мздоимства,но атаки от харьковских ОПГ со всех сторон.
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