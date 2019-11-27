 Грузия на полгода становится страной-председателем Совета Европы

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Грузии.

На сегодняшнем заседании Комитета министров Совета Европы Грузия примет председательство у Франции. Госсекретарь по европейским делам Франции Амели де Моншален вручит министру иностранных дел Грузии Давиду Залкалиани символические ключи от председательства в Совете Европы. После этого глава МИД выступит в Комитете заместителей министров Совета Европы и ознакомит его членов с приоритетами своего председательства в Совете Европы.

Среди приоритетов Грузии как председателя - защита прав человека и окружающей среды, включение граждан в процесс принятия решений, правосудие, ориентированное на ребенка – европейский опыт восстановительного правосудия, усиление демократии, образования, культуры при подключении молодежи.

Читайте на Цензор.НЕТ: Совет Европы недостаточно реагирует на нарушение Россией прав человека, - Разумков

В течение шестимесячного председательства Грузия организует до 20 мероприятий в рамках Совета Европы.

Совет Европы - международная организация, содействующая сотрудничеству между ее членами, странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.

Грузия стала членом Совета Европы 27 апреля 1999 года. Сегодня в состав организации, основанной в 1949 году, входят 47 государств.

Также на Цензор.НЕТ: Тесное сотрудничество Украины с Грузией и Румынией поможет сдержать РФ "от принятия ужасного решения", - генерал Ходжес