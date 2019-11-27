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Все про:Грузия (3643) Совет Европы (558)

 Грузия на полгода становится страной-председателем Совета Европы

Грузия будет председательствовать в Комитете министров Совета Европы с 27 ноября 2019 года по 15 мая 2020 года. За полгода она собирается организовать в рамках Совета Европы до 20 мероприятий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Грузии.

На сегодняшнем заседании Комитета министров Совета Европы Грузия примет председательство у Франции. Госсекретарь по европейским делам Франции Амели де Моншален вручит министру иностранных дел Грузии Давиду Залкалиани символические ключи от председательства в Совете Европы. После этого глава МИД выступит в Комитете заместителей министров Совета Европы и ознакомит его членов с приоритетами своего председательства в Совете Европы.

Среди приоритетов Грузии как председателя - защита прав человека и окружающей среды, включение граждан в процесс принятия решений, правосудие, ориентированное на ребенка – европейский опыт восстановительного правосудия, усиление демократии, образования, культуры при подключении молодежи.

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В течение шестимесячного председательства Грузия организует до 20 мероприятий в рамках Совета Европы.

Совет Европы - международная организация, содействующая сотрудничеству между ее членами, странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.

Грузия стала членом Совета Европы 27 апреля 1999 года. Сегодня в состав организации, основанной в 1949 году, входят 47 государств.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162023
 
   
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Стремно как то. У них там у самих неразбериха сейчас.
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очолювати всі ці ні на що неспроможні європейські паразитичні органи може й мій кіт. Просто йому це не цікаво. Грузія на пів року стає країною-головою Ради Європи - Цензор.НЕТ 7210
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все новости правдивые, а ещё говорят, что Зеленский на крыше ОПы завел пасеку.
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наконец то сбылась вековая грузинская мечта
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Надо использовать это время для борьбы с Россией! Надо депутатам патриотических сил давить на грузинскую делегацию для принятия решений против России! Почему? Потому что в нынешней делегации много таких же зелёных соглашателей с Россией! Давить нужно, тк грузины нам должны за поддержку с 90-х годов! За участие и помощь в Абхазии, Южной Осетии, за помощь с ПВО и вооружениями в конфликте с РФ в 2008г(напомню Канарские ПВО вместе с украинскими боевыми расчётами сбили 12 самолетов в том числе и ТУ-160!
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За принятием рашистов в Совет Европы за днежный взнос стояла Лилиан Мори Паскье-социалистка,акушерка из Швейцарии,автор документа, сделавшего впервые в истории организации возможной отставку председателя ПАСЕ.Вряд-ли Грузии удастся что-либо с этой убийцей детей в утробе матери сделать.
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