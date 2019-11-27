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Все про:Россия (74380) спецслужбы (392) Чехия (912) шпионаж (838)

 Спецслужбы РФ используют Чехию как плацдарм для атаки на Украину, - Служба безопасности и информации ЧР

Чешские спецслужбы обвинили Российскую Федерацию и Китай в ведении активных разведывательных действий, назвав их "наиболее активными и агрессивными".

Об этом говорится в ежегодном отчете Службы безопасности и информации Чехии (BIS), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

По данным BIS, на территории Чехии присутствуют и ведут активную разведывательную деятельность сотрудники Службы внешней разведки РФ, Главного управления Генштаба РФ (Ранее - ГРУ) и агенты ФСБ РФ.

"Долгосрочной проблемой безопасности остается кадровый перебор российского дипломатического представительства в Чехии, что увеличивает угрозу воздействия внешней разведки на граждан Чехии", - говорится в отчете.

Также, по их информации, в 2018 году Чехия была "одним из плацдармов подрывной деятельности" под руководством российских властей против политического суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читайте также: Украина и Чехия договорились о расширении двустороннего военно-технического сотрудничества

Источник: https://censor.net.ua/n3162022
 
 
 Топ комментарии
 
Земан один из плацдармов , пенек пророссийский.
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надо, чтоб чехи не забывали 68 год и любимый рашкин слоган -"можем повторить"...
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Дмитрий‏ @dmitriypaut 14 ч.14 часов назад

Спецслужбы РФ используют Чехию как плацдарм для атаки на Украину, - Служба безопасности и информации ЧР - Цензор.НЕТ 4025

Троляки из Нафтогаза Спецслужбы РФ используют Чехию как плацдарм для атаки на Украину, - Служба безопасности и информации ЧР - Цензор.НЕТ 1039Спецслужбы РФ используют Чехию как плацдарм для атаки на Украину, - Служба безопасности и информации ЧР - Цензор.НЕТ 1039Спецслужбы РФ используют Чехию как плацдарм для атаки на Украину, - Служба безопасности и информации ЧР - Цензор.НЕТ 1039 Спецслужбы РФ используют Чехию как плацдарм для атаки на Украину, - Служба безопасности и информации ЧР - Цензор.НЕТ 9064
-В случае не подписания Газпромом контракта на транзит газа через Украину, весь газ поступающий из Мацковии будет закачиваться в хранилище, как газ неизвестного происхождения. И будет храниться там,до оформления документов.
Газпром парализовало
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И эффективно используют, Чехия оружие Украине не продавала, хотя у них оружие получше сербского
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Дмитрий‏ @dmitriypaut 14 ч.14 часов назад

Спецслужбы РФ используют Чехию как плацдарм для атаки на Украину, - Служба безопасности и информации ЧР - Цензор.НЕТ 4025

Троляки из Нафтогаза Спецслужбы РФ используют Чехию как плацдарм для атаки на Украину, - Служба безопасности и информации ЧР - Цензор.НЕТ 1039Спецслужбы РФ используют Чехию как плацдарм для атаки на Украину, - Служба безопасности и информации ЧР - Цензор.НЕТ 1039Спецслужбы РФ используют Чехию как плацдарм для атаки на Украину, - Служба безопасности и информации ЧР - Цензор.НЕТ 1039 Спецслужбы РФ используют Чехию как плацдарм для атаки на Украину, - Служба безопасности и информации ЧР - Цензор.НЕТ 9064
-В случае не подписания Газпромом контракта на транзит газа через Украину, весь газ поступающий из Мацковии будет закачиваться в хранилище, как газ неизвестного происхождения. И будет храниться там,до оформления документов.
Газпром парализовало
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че это зеленский парик Тимашенки натянул?
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Так проблема ж в том, что в случае не подписания газ поступать не будет. Т.е. закачивать будет просто нечего.
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С бравым солдатом Швейком у них много чего получится ))
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Земан один из плацдармов , пенек пророссийский.
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надо, чтоб чехи не забывали 68 год и любимый рашкин слоган -"можем повторить"...
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Чешский плацдарм для атаки на Украину. Что они там курят?
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С таки же успехом можно готовить в Сирии плацдарм для нападения на Монголию
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Также, по их информации, в 2018 году Чехия была "одним из плацдармов подрывной деятельности" под руководством российских властей против политического суверенитета и территориальной целостности Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3162022 это для вас:Спецслужби РФ використовують Чехію як плацдарм для атаки на Україну, - Служба безпеки та інформації ЧР - Цензор.НЕТ 2955 mish 21 и Спецслужби РФ використовують Чехію як плацдарм для атаки на Україну, - Служба безпеки та інформації ЧР - Цензор.НЕТ 2955 Baden (люди научились писать,вы будьте любезны научитесь читать(поверьте эт не очень сложно)) ясно ведь написано!!,,платцдарм ПОЛИТИЧЕСКИЙ"а не ,,териториальный"(неужели настолько сложно понять??что ,,политический"можно и на луне разместить . Спецслужби РФ використовують Чехію як плацдарм для атаки на Україну, - Служба безпеки та інформації ЧР - Цензор.НЕТ 5648 Спецслужби РФ використовують Чехію як плацдарм для атаки на Україну, - Служба безпеки та інформації ЧР - Цензор.НЕТ 6546 Спецслужби РФ використовують Чехію як плацдарм для атаки на Україну, - Служба безпеки та інформації ЧР - Цензор.НЕТ 2955
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кароче, кругом одни враги, покой нам тока снится
нам сняца по ночам святого пети лица Спецслужби РФ використовують Чехію як плацдарм для атаки на Україну, - Служба безпеки та інформації ЧР - Цензор.НЕТ 3470
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Тебе лобок ***** снится, не скромничай
Мечтаешь небось что б плешивый мегасамец и тебя в животик поцеловал)))
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Пустопорожний трёп.... Есть факты - задерживайте, предъявляйте обвинения, доказывайте, осуждайте, а если нет, то нехер гнать волну. Герой извесного кинофильма задал бы резонный вопрос : какие ваши доказательства ? Кадровый перебор российского дипломатического представительства.... Ну тогда высылайте всех нахер... Ах, нет оснований ? Тогда вместо этой пустой болтовни ищите основания. Плацдарм для атаки на Украину... Да у РФ граница с нами бесконечная, восточные и южные области страны сплошь русскоязычные... Другого плацдарма, кроме Чехии сыскать невозможно.... Дебилы, бл...
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ЧТО ЛИБО ГОВОРИТЬ ПРОПУТИНСКИМ РОССИЯНАМ БЕСПОЛЕЗНО !!! ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКАЯ ЛИКВИДАЦИЯ !!!
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