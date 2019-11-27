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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9516) Кулик Константин (94) Рябошапка Руслан (216)

 Прокурор Кулик, который вел дело Burisma, уволен из ГПУ из-за непрохождения аттестации, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал сам Рябошапка.

Генпрокурор подтвердил, что приказ подписан 22 ноября.

"Кулик уволен из ГПУ из-за не прохождения аттестации. Это правда", - сообщил он.

Напомним, ранее генпрокурор Рябошапка сообщил, что Кулик не явился на переаттестацию прокуроров, а после ушел на больничный.

Напомним, бывшему военному прокурору сил АТО Константину Кулику инкриминируется приобретение недвижимого имущества, законность которого не подтверждена доказательствами, на сумму 2,86 млн грн. На мать прокурора и мать его детей Ирину Немец оформлен ряд объектов недвижимости в центре Киева.

Суд был вынужден прервать исследования письменных доказательств по делу после того, как в феврале 2019 года Конституционный суд признал статью Уголовного кодекса 368-2 о незаконном обогащении неконституционной.

Вместе с тем суд отказался закрыть уголовное производство о незаконном обогащении прокурора Кулика.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162018
 
 
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"Нет дела Burisma. Оно существует в мозгу того, кто его придумал", - Рябошапка.

Так по заголовку непонятно есть дело или нет?
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подумаешь, чувак уже и себя обеспечил по гроб жизни и жену и детей и мать свою...
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друган самых "честных" прокурворов юГика и толика тепловизора.
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по идее, Кулик должен резко пристроиться в ГБР.. такие кадры Трубе нужны сейчас..
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