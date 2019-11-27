 Пилотный проект теробороны по эстонской модели запустят на Херсонщене

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своем канале в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Вместе с министром обороны Эстонии Юри Луйк мы подписали Декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере территориальной обороны. По сути, мы сейчас в процессе разработки актуальной и современной Концепции территориальной обороны Украины, для чего изучаем все лучшие практики. И опыт создания Эстонского Союза обороны здесь будет бесценным", - заявил министр.
По инициативе главы Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева была заключена договоренность о запуске пилотного проекта по эстонской модели в Херсонской области. Ожидается, что проект позволит понять, какие подходы к организации территориальной обороны будут более эффективны в украинских условиях.
В свою очередь, как информирует "Интерфакс-Украина", Министерство обороны Эстонии сообщило, что министры обороны Эстонии и Украины подписали во вторник в Таллине совместную декларацию, в которой Эстония предложила Украине поделиться своим опытом создания территориальной обороны.
"Практическая помощь Эстонии в развитии оборонного потенциала Украины продолжится. Она охватывает ряд областей, в том числе обмен опытом в области военной медицины, реабилитации и укрепления киберзащиты. Сегодня мы также подписали Декларацию о намерениях, о готовности поделиться опытом Эстонии по созданию территориальной обороны и привлечения к ней добровольцев", - заявил министр обороны Эстонии.
"Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины и призываем Украину продолжать реформы в сфере безопасности", - подчеркнул Луйк.
Также Эстония продолжит поддержку формата сотрудничества между Украиной и НАТО.
все уже готово!.. зачем изобретать лисапет?!
а я говорю о внутренней самоорганизации, системе ценностей которая объединяет большое количество людей ради высокой цели: защита нашей Родины - Украины..
при этом, вы можете прекрасно жить в своей трехкомнатной квартире улучшенной планировки с мужем, детьми и котом, но в час "Х", вы знаете что делать, куда бежать, с кем связываться, и так далее..