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 Политика Украины, Общество
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 Пилотный проект теробороны по эстонской модели запустят на Херсонщене

В Херсонской области запустят пилотный проект территориальной обороны по эстонской модели.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своем канале в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с министром обороны Эстонии Юри Луйк мы подписали Декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере территориальной обороны. По сути, мы сейчас в процессе разработки актуальной и современной Концепции территориальной обороны Украины, для чего изучаем все лучшие практики. И опыт создания Эстонского Союза обороны здесь будет бесценным", - заявил министр.

По инициативе главы Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева была заключена договоренность о запуске пилотного проекта по эстонской модели в Херсонской области. Ожидается, что проект позволит понять, какие подходы к организации территориальной обороны будут более эффективны в украинских условиях.

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В свою очередь, как информирует "Интерфакс-Украина", Министерство обороны Эстонии сообщило, что министры обороны Эстонии и Украины подписали во вторник в Таллине совместную декларацию, в которой Эстония предложила Украине поделиться своим опытом создания территориальной обороны.

"Практическая помощь Эстонии в развитии оборонного потенциала Украины продолжится. Она охватывает ряд областей, в том числе обмен опытом в области военной медицины, реабилитации и укрепления киберзащиты. Сегодня мы также подписали Декларацию о намерениях, о готовности поделиться опытом Эстонии по созданию территориальной обороны и привлечения к ней добровольцев", - заявил министр обороны Эстонии.

"Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины и призываем Украину продолжать реформы в сфере безопасности", - подчеркнул Луйк.

Также Эстония продолжит поддержку формата сотрудничества между Украиной и НАТО.

Пилотный проект теробороны по эстонской модели запустят на Херсонщене 01
Пилотный проект теробороны по эстонской модели запустят на Херсонщене 02

Источник: https://censor.net.ua/n3162015
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
додики порЭпанные! .. возьмите за основу методику обороны Израиля и внутренней организации УПА.. не секрет, что опыт внутренней организации УПА изучали и перенимали многие страны мира..
все уже готово!.. зачем изобретать лисапет?!
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это по схронам всем жить и ночами на диверсии вылазить?
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мадам!.. если вам хочется жить в схроне или в шалаше с любимым, вы это можете сделать на выходных в туристическом походе..
а я говорю о внутренней самоорганизации, системе ценностей которая объединяет большое количество людей ради высокой цели: защита нашей Родины - Украины..
при этом, вы можете прекрасно жить в своей трехкомнатной квартире улучшенной планировки с мужем, детьми и котом, но в час "Х", вы знаете что делать, куда бежать, с кем связываться, и так далее..
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ты сейчас подъедешь и всех научишь как надо оборону организовывать


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я знаю, что тебя часто посылают нахер.. сходи пож еще раз!
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Додик, какая стратегия по укреплению киберзащиты была в УПА?!
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так даром дают, уместе с лисапедом и ещё 5 семей благородных эстонских пчел главнокомандующему в подарок. Какой клоун от дармовых пчел откажется?
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представляешь? Если пчел запустить в банку, а потом в эту банку засунуть обрезанный зеленский йенк, его разнесет на 2 октавы! От эта виртуоз получился б!
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эстонская тоже не плохая.похожа на израильскую . только представляю что в Украине как в Эстонии член кайтселита (самообороны) дома держит рпг и пулемет мг .
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А почему, например, не в Харьковской, от которой до "рэспублик" совсем ничего?
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Добре. Почнемо зі зберігання зброї бійців тероборони ВДОМА,аж до великокаліберних кулеметів.За естонською моделлю.
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