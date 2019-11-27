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Все про:Германия (3467) Донбасс (20028) гуманитарная помощь (856)

 Германия в 2020 году выделит 850 тысяч евро на гуманитарные проекты на Донбассе, - посольство

В 2020 году Германия выделит 850 тысяч евро на гуманитарные проекты благотворительной организации ADRA в Украине, которые будут направлены на помощь пожилым людям, людям с инвалидностью, родителям-одиночкам, многодетным семьям, а среди них и внутренним переселенцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба посольства ФРГ в Украине.

"Помощью смогут воспользоваться люди на востоке Украины, которые особенно пострадали от длительного конфликта. С 2016 по 2019 работа ADRA уже была профинансирована из Германии на 4,6 млн евро. Кроме того, ADRA внесет дополнительные 200 тыс. евро из собственных средств", - сообщает посольство.

Средства будут направлены на помощь пожилым людям, инвалидам, родителям-одиночкам, многодетным семьям, а среди них и внутренним переселенцам. Также в ADRA планируют улучшить гуманитарную защиту и психосоциальное здоровье жертв конфликта с посттравматических синдромом, среди которых много детей, и обеспечить доступ к базовым услугам (особенно медицинских и социальных служб) и питьевой водой. Также нуждающимся будут предложены социальные транспортные услуги.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162013
 
 
 Топ комментарии
 
Німеччина згідна годувати Дамбас, аби мир з рашкою встановити ?
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а може не виділяти кошти, а потихеньку їх вивозити до таборів переселнців у Німеччину...
вони вам і про "дедывоевали" нагадають і про "наБерлин" "сможемповторить" і таке інше
бо все одно та допомога не дойде до нужденних, а от до "асвабадителей" - дійде (та не ждіть від них подяки)
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Німеччина згідна годувати Дамбас, аби мир з рашкою встановити ?
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Наверно да, но только одноразово. Дальше очевидно нам на шею повесят кормёжку оккупантов.
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будем кормить, не бросишь же их. Все видимо решено.
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Ну а если всё таки стать правовым государством и законы выполнять? Или это не реально? Наше государство только под конкретного олигарха должно существовать.
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850 тыс. это капля в море, для отвода глаз зебилов. Остальное повесят на Украину...
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Республики состоялись и скоро, похоже, запануют пользуясь всеобщим вниманием отдельными привелегиями. многих в силу национального менталитета задушит злючая жаба
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как много сладкого перед столом, лишь бы потом тошно не стало
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а може не виділяти кошти, а потихеньку їх вивозити до таборів переселнців у Німеччину...
вони вам і про "дедывоевали" нагадають і про "наБерлин" "сможемповторить" і таке інше
бо все одно та допомога не дойде до нужденних, а от до "асвабадителей" - дійде (та не ждіть від них подяки)
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так унизить жителей свабоднава данбаса Германия в 2020 году выделит 850 тысяч евро на гуманитарные проекты на Донбассе, - посольство - Цензор.НЕТ 7619 такими подачками !
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"Германия в 2020 году выделит 850 тысяч евро на гуманитарные проекты на Донбассе"
"Жителям оккупированных территорий могут начать выплачивать пенсии без справки переселенца"
"ООН собрала половину необходимой суммы для гуманитарной помощи Донбассу"
И это только за одно утро. Нахрена это все кормильцам, бл.дь? И еще на мои налоги платить им пенсию? Да пошли они дружной колонной.
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На все эти деньги надо все гусеницы украинских танков намазать зеленкой, чтоб избежать излишних страданий у сепаров.
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Если бы не регулярный запор у диарейщицы тумбалалайки с германским флажком под статьями о власти ФРГ, она бы разъяснила , что 850 000- это благодарность путинской шлюхи Меркель Зеленскому за сравнение Украины с германской порноактрисой.
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не переживай ..эти деньги украдут ещё на польской границе
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Короче денег Германия не хочет давать. Это для нее как фантик выбросить. Но не хочет даже фантика дать. Не видит в этом смысла.
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Опять олигархов из донецких бандитов выращивать.
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