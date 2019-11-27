 Германия в 2020 году выделит 850 тысяч евро на гуманитарные проекты на Донбассе, - посольство

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба посольства ФРГ в Украине.

"Помощью смогут воспользоваться люди на востоке Украины, которые особенно пострадали от длительного конфликта. С 2016 по 2019 работа ADRA уже была профинансирована из Германии на 4,6 млн евро. Кроме того, ADRA внесет дополнительные 200 тыс. евро из собственных средств", - сообщает посольство.

Средства будут направлены на помощь пожилым людям, инвалидам, родителям-одиночкам, многодетным семьям, а среди них и внутренним переселенцам. Также в ADRA планируют улучшить гуманитарную защиту и психосоциальное здоровье жертв конфликта с посттравматических синдромом, среди которых много детей, и обеспечить доступ к базовым услугам (особенно медицинских и социальных служб) и питьевой водой. Также нуждающимся будут предложены социальные транспортные услуги.

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