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 Сотрудники департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ подозреваются во взяточничестве за непривлечение к уголовной ответственности, - Варченко

Следователи Центрального аппарата Государственного бюро расследований разоблачили коррупционную схему, к которой было причастно руководство Департамента охраны государственной тайны и лицензирования (ДОГТЛ) Службы безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"По предварительной версии следствия, сотрудники упомянутого Департамента систематически требовали и получали неправомерную выгоду от предпринимателей за обещания не составлять протокол о выявленных нарушениях и не давать ход делам. У каждого предпринимателя правоохранители требовали от 20 до 300 тысяч гривень. Полученные деньги отмывали через ряд подконтрольных предприятий", - сообщила Варченко.

ГБР уже провело обыски в помещениях ДОГТЛ и по месту жительства фигурантов уголовного производства.

"Первый заместитель начальника ДОГТЛ СБУ давал своим подчиненным - руководителям управлений и отделов - перечень предпринимателей, у которых необходимо требовать деньги. Затем давал четкую команду - давить морально, пока не оплатят определенную сумму. Деньги, которые некоторые предприниматели соглашались заплатить, они переводили на счета благотворительного фонда, после чего, по указанию руководства ДОГТЛ, средства перечислялись на подконтрольные правоохранителям предприятия. Часть средств проходила по документам как оплата за совершение ряда ремонтных работ в административных зданиях ДОГТЛ СБУ, закупка строительных материалов и зарплата ремонтников, остальные - наличными передавали должностным лицам ДОГТЛ, задействованным в схеме", - продолжила Варченко.

Сейчас решается вопрос о сообщении виновных лиц о подозрении, а также избрании меры пресечения. За совершенное преступление Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание по ст. 368 Уголовного кодекса Украины - лишение свободы сроком до 10 лет с запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

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Сотрудники департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ подозреваются во взяточничестве за непривлечение к уголовной ответственности, - Варченко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162012
 
 
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так нет уже ни взяток, ни взяточников. Зе всех победил....
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усі, хто має відношення до наглядових, або карно-розшукових організацій, мають підозрюватись у хабарництві кожну мить
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Интересно, можно ли нынче найти в стране человека, которого удивила бы подобная новость ? Позволю себе задать ещё один вопрос : наступят ли когда-нибудь такие времена, когда подобная новость реально удивит наших людей ?
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При Свиночолому такі справи навіть не відкривались есбеушніки обслуговували тільки самого Свиночолого та інших олігархів. Треба садити "правоохоронців".
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поймали... поділилися і відпустили є гарна лазейка співпраця зі слідство коли віддаєш якусь частину відсотків до 30 і все решта твоя і ти на свободі....
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Треба узаконити ПРОВОКАЦІЮ ХАБАРА ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯМ, ДЕПУТАТАМ. І ніяких поступок, піймали термін засудження в два рази більше як для пересічних громадян а то довічне чи смертна кара як в Китаї.
Треба запровадити майнову люстрацію. Розкрадання майна держави минулими владами було возведено в ранг закону. Розкрадене майно треба повернути державі. Розібратись треба по справедливості хто "законно" розікрав багату державу і вирішити питання компенсації в державний бюджет. З Фігурантами справи поступати гуманно, хто добровільно повертає і спів працює в цьому напрямку - амністія, а хто ні то терміни ув'язнення відповідно сум вкраденого.
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