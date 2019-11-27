 Коломойский оказывает давление на Национальный банк, - заявление правления НБУ (обновлено)

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из ПриватБанка до национализации", – говорится в обращении правления на сайте НБУ в среду, передает Цензор.НЕТ

"В то же время государство - президент, правительство, Национальный банк - объединены единой позицией, что средства должны быть возвращены", – подчеркивает правление.

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По мнению правления НБУ, цель атаки - создать управляемый информационный хаос, чтобы дискредитировать центробанк и реформу по очистке банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению НБУ, а также избежать ответственности и необходимости возвращать государству выведенные из ПриватБанка средства.

Еще одной задачей такой атаки в правлении считают препятствие сотрудничеству Украины с международными партнерами и, прежде всего, МВФ, который поддерживает позицию государства, что бывшие владельцы обанкротившихся банков должны вернуть государству средства.

НБУ обосновывает свое мнение о том, что заказчиком информационной кампании является Коломойский, тем, что митингующие, по заявлениям СМИ, получают за это деньги и что к ним с 25 ноября присоединились работники "Никопольского завода ферросплавов" и других подконтрольных Коломойскому предприятий, которые до этого пикетировали офисы ПриватБанка в Днепре и Киеве.

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"В-третьих, атака реализуется через главного "исполнителя" - депутата Александра Дубинского, фигуранта антикоррупционных расследований, которого в медиа называют рупором олигарха Коломойского", – утверждает правление Нацбанка.

Руководство регулятора подчеркивает, что давление на центральный банк недопустимо в правовом и цивилизованном государстве.

"Мы продолжаем обеспечивать ценовую и финансовую стабильность: регулируем банки, обеспечиваем бесперебойность платежей, наращиваем международные резервы Украины и др. Однако, поскольку атаки могут угрожать налаженной работе регулятора и безопасности наших сотрудников, НБУ уже обратился в правоохранительные органы с просьбой не допустить противоправных действий", – говорится в обращении.

Правление также призвало медийное и экспертное сообщество поддержать НБУ объективным освещением событий.

18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Ранее стало известно, что государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".