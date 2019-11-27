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 Политика Украины, Экономика
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 Коломойский оказывает давление на Национальный банк, - заявление правления НБУ (обновлено)

Правление Национального банка Украины (НБУ) заявляет о длящейся уже несколько недель сфокусированной атаке на регулятора в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытках насильственного вторжения в центробанк.

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из ПриватБанка до национализации", – говорится в обращении правления на сайте НБУ в среду, передает Цензор.НЕТ

"В то же время государство - президент, правительство, Национальный банк - объединены единой позицией, что средства должны быть возвращены", – подчеркивает правление.

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По мнению правления НБУ, цель атаки - создать управляемый информационный хаос, чтобы дискредитировать центробанк и реформу по очистке банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению НБУ, а также избежать ответственности и необходимости возвращать государству выведенные из ПриватБанка средства.

Еще одной задачей такой атаки в правлении считают препятствие сотрудничеству Украины с международными партнерами и, прежде всего, МВФ, который поддерживает позицию государства, что бывшие владельцы обанкротившихся банков должны вернуть государству средства.

НБУ обосновывает свое мнение о том, что заказчиком информационной кампании является Коломойский, тем, что митингующие, по заявлениям СМИ, получают за это деньги и что к ним с 25 ноября присоединились работники "Никопольского завода ферросплавов" и других подконтрольных Коломойскому предприятий, которые до этого пикетировали офисы ПриватБанка в Днепре и Киеве.

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"В-третьих, атака реализуется через главного "исполнителя" - депутата Александра Дубинского, фигуранта антикоррупционных расследований, которого в медиа называют рупором олигарха Коломойского", – утверждает правление Нацбанка.

Руководство регулятора подчеркивает, что давление на центральный банк недопустимо в правовом и цивилизованном государстве.

"Мы продолжаем обеспечивать ценовую и финансовую стабильность: регулируем банки, обеспечиваем бесперебойность платежей, наращиваем международные резервы Украины и др. Однако, поскольку атаки могут угрожать налаженной работе регулятора и безопасности наших сотрудников, НБУ уже обратился в правоохранительные органы с просьбой не допустить противоправных действий", – говорится в обращении.

Правление также призвало медийное и экспертное сообщество поддержать НБУ объективным освещением событий.

18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Ранее стало известно, что государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

Источник: https://censor.net.ua/n3162009
 
 
 Топ комментарии
 
А нєлох каже шо він президент, а не бєня. Коломойский осуществляет давление на Национальный банк, - заявление правления НБУ - Цензор.НЕТ 2879
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На мой взгляд..Такие люди ,крайне опасны для национальной безопасности страны. Своими грязными руками,они направляют штурвал власти не так как следует идти выбранному маршруту,а маневрируя как им выгодно по тропинкам с "грибными местами". Царапая кузов машины,налетая на пеньки. И не обращая ни малейшего внимания на сидящих и стоящих пассажиров внутри. Которые падают от толчков,резких ускорений и тормозов. Потому как тем - наплевать на них.
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Що означає небезпечні для країни? Якщо країна дала коломИйському 73%, то, треба думати, вона готова на описану Вами подорож.
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А де наші правоохороні органи ,чи на цього негідника немає управи ?Все це дієтся за згодою влади ,вони не думають про курс гривні чи безпеку країни ?
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ну они походу приватизированы - кто заплатит тот и юзает )))
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шо такое - хочет приватизировать его
и начать печатать гривну)))) Коломойський чинить тиск на Національний банк, - заява правління НБУ - Цензор.НЕТ 7660 Коломойський чинить тиск на Національний банк, - заява правління НБУ - Цензор.НЕТ 7660 Коломойський чинить тиск на Національний банк, - заява правління НБУ - Цензор.НЕТ 7660 Коломойський чинить тиск на Національний банк, - заява правління НБУ - Цензор.НЕТ 7660
или доворовать недоварованое мародером и галактичнской леркой - лондонской шлюхой? Коломойський чинить тиск на Національний банк, - заява правління НБУ - Цензор.НЕТ 7119
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опрос петеботоанала
плюс цензора, купленого гавнорошеном - почему не 99 негативно ))
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.Benia otdaj 5.5 miliarda evro sperva,a potom mozes iskat pravdu.Prokuratura dolzna zaniatsia im jesli konecno oni byli by nezavisemi kak jest v drugix stranax
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Не хилую Мойша ферму себе сделал, под названием Уркаина, а 73% окорочков то послушных каких - жесть.
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Отличный ход НБУ! Посадили зеленого дурня на шпагат пока наше дурне на гастролях в Европе. Там с журналистами приходиться общаться, а не с Теслой и не с Айфоном... Там журналисты сегодня вопрос зададут...
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