 Закон о незаконном обогащении опубликован в "Голосе Украины": завтра он вступит в силу

Он вступит в силу на следующий день после публикации, 28 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на опубликованный текст закона.

Закон дополняет УК статьей 368-5, которая предполагает тюремный срок от пяти до десяти лет за незаконное обогащение.

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