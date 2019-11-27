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 Политика Украины
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Все про:закон (2684) незаконное обогащение (64)

 Закон о незаконном обогащении опубликован в "Голосе Украины": завтра он вступит в силу

Сегодня в газете Верховной Рады "Голос Украины" опубликован закон "О конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления".

Он вступит в силу на следующий день после публикации, 28 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на опубликованный текст закона.

Закон дополняет УК статьей 368-5, которая предполагает тюремный срок от пяти до десяти лет за незаконное обогащение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Всемирный банк приветствовал подписание Зеленским закона о незаконном обогащении

Источник: https://censor.net.ua/n3162008
 
   
 Топ комментарии
 
Цікаво, яку зраду придумають на цю новину))
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Вот и посадить Богдана и Геруса.

И Коломошу, Коломошу не забыть на нары отправить!
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Порошенко прийде - порядок наведе!!!
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Цікаво, яку зраду придумають на цю новину))
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Це політичне переслідування!!! Зебіли хочуть таким чином переслідувати своїх політичних оппонентів!!! При Порошенку такого не було!!!
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Вот и посадить Богдана и Геруса.

И Коломошу, Коломошу не забыть на нары отправить!
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Порошенко прийде - порядок наведе!!!
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завтра он вступит в силу/ Завтра воры сядут на нары: Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского.
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Наши законы не выполняют вернее хотят выполняют хотят не выполняют зависит от суммы которую занесут! так что принятие закона ничего не значит надо смотреть на практику его применения, и что то мне подсказывает что с точки зрения практики это мертвый закон!
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Тобто, з 28.11 будуть карати, а хто крав раніше, то не щітаіцца. Лохів розвели "как котят".
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Люті новини

1. Для Газпрома наступают суровые времена.
"Нафтогаз" сыграл на опережение и заблокировал возможность для Зеленского снять Коболева, которым очень недоволен Путин.
Глава газового дивизиона "Нафтогаза" Андрей Фаворов дал показания следственной комиссии Конгресса по делу Парнаса\Фрумана и сообщил, что они обращались к нему по вопросу устранения с должности главы "Нафтогаза" Коболева.
Киев отказывается рассматривать любые временные схемы вроде продления текущего договора, и настаивает на заключении нового.
Кроме того, "нулевой вариант" с отказом от взаимных претензий также неприемлем.
Когда тело перестало реагировать на удары. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина в случае отсутствия транзитного контракта планирует с 2020 года закачивать газ, поставляемый из Кацапии в Европу, в свои хранилища.

Если причиной Нормандских встреч в 2014 и 2015 годах было наступление агрессора, Украина нуждалась в перегруппировке, то сейчас причина встречи - вероятный крах Газпрома.
Злые лубянские языки утверждают: "Сейчас у Путина будут выбивать из рук козырь и инструмент шантажа - Донбасс."

Украина направила в Секретариат Энергетического сообщества документы с целью получения согласования от европейского регулятора решения о сертификации нового оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

2. Начались боевые действия Ахметова против Бени.
Обособленное подразделение "Бурштынская тепловая электрическая станция" АО "ДТЭК Западэнерго" сообщает о введении с 22 ноября 2019 вынужденного простоя станции как единственной возможности для предотвращения полного прекращения деятельности ТЭС. Руководитель станции жалуется, что импорт электроэнергии из-за поребрика по двусторонним договорам заместил электроэнергию национальных ТЭС.

Бенин плечевой заявляет: "ДТЭК шантажирует три области отключением Бурштынской ТЭС".
Да, господа присяжные-заседатели, это шантаж. Но если сидеть сложа руки, в скором времени кремлены будут шантажировать 25 областей.

3. "Вжаримо Росію! Буду дуже рада, якщо мені дозволять це зробити" - заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.
За її словами, якщо Росія програє в суді ООН, то на міжнародному рівні її визнають країною, яка фінансувала тер*ризм, що надасть Україні можливість порушувати питання про компенсацію.

4. А-та-та Зеленский погрозил пальчиком, топнул ножкой, чтобы выплатили зарплаты учителям.
Во-первых, это лукашенкизм и колхозное управление. Зарплаты при Порохе платились нормально сами по себе.
Во-вторых, блд, Вова у тебя нет телефона Гончарука? Обязательно через инстаграм? Клоун.

5. Троллинг уровня "президент".
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила Зеленскому во время его визита велосипед.
Вы понимаете глубину украинского факапа, если сопливого мальчишку троллят уже на официальном дипломатическом уровне Глав государств?

ЗЕбилы, вы понимаете, что пост президента занял Никто?
Сравните это с тем, как Президент Литвы подарила Президенту Украины Порошенко 150 перископов для АТО.
Вову опустили как лоха, нет - как гиперлоха.
А мне вот не стыдно. Это - не мой президент, я не ассоциирую его с моей страной.

Это для меня временное стихийное бедствие. Пусть зелибобы стыдятся, оно - их.

6. Два ролика от Зе за два дня - это уже не "редкие появления".
Это свидетельствует о том, что у Вовы начинает подгорать.
Наверняка у него есть закрытая социология, в которой все очень плохо.
Для нас - это хорошо.

P.S. Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
И.Лютый
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У тебя-кацапчег выход только один -повеситься
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Що? Мама_пєрєстанєт_любіть_скорость? Закон про незаконне збагачення опубліковано в "Голосі України": завтра він набуде чинності - Цензор.НЕТ 5158
Не ображайте "маму". Вона не любить змінювати свої звички
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так так так, достаем ручки и приготовились корябать на противного соседа Закон про незаконне збагачення опубліковано в "Голосі України": завтра він набуде чинності - Цензор.НЕТ 2771
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Папа Римский Франциск, рассуждая на тему восстановления мира на Земле, поставил в пример переговоры между Россией и Украиной, которые он назвал положительными.
Об этом сообщает издание Vatican News.
"На Донбассе планируется особый государственный режим. Начались и ведутся переговоры. Это положительный шаг", - добавил понтифик.
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вони ще шлюби содомітів укладають , а в Книзі написано - забивати таких камінням .
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«Стаття 3685. Незаконне збагачення
1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Примітка. 1. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».
2. Під набуттям активів слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність іншою фізичною або юридичною особою, якщо доведено, що таке набуття було здійснено за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.
3. Під активами слід розуміти грошові кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов'язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
4. Під законними доходами особи слід розуміти доходи, правомірно отримані особою із законних джерел, зокрема визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».
5. При визначенні різниці між вартістю набутих активів та законними доходами не враховуються активи, які є предметом провадження у справах про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, а також активи, стягнуті в дохід держави в рамках такого провадження».

КТО СЧИТАТЬ БУДЕТ?
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Зачесалась ПОПа??
Петр Алексеевич - особый вид: делец, 20 лет использовавший украинскую политику и украинское государство для собственного обогащения создавая монопольные схемы и схемы освоения бюджетных финансовых потоков. Достаточно изучить его официальную электронную декларацию со 120 предприятиями ему принадлежавшими, и со всем тем, что было нажито за время его политической карьеры. Но порохоботам это даже нравится. А что правильно! Вы ему просто завидуете!

😁
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Oткуда у нью-гетмана пять квартир на сдачу в Киеве ?
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Це файно,це те чого так боявся Свиночолий мародер,надіюсь всі хто крав раніше сядуть до буцегарні.
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