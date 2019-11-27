 Объявлен международный тендер на строительство моста в Запорожье, - Гончарук

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Этот мост должен наконец развязать острую транспортную проблему в Запорожье. Она накапливалась годами, потому что мост никак не могли достроить. Сегодня сделан реальный шаг. Надеюсь, уже весной начнутся реальные работы, чтобы соединить транспортной магистралью левый и правый берега Днепра", - отметил Гончарук.

После определения победителя начнется строительство первой очереди объекта, которую планируется полностью завершить за несколько лет.

К первой очереди строительства входит 21 искусственное сооружение, в том числе два моста через русло р. Днепр с выездами на прибрежные магистрали и проспект Соборный.

"Впереди - большой пласт работы. Ответственность Укравтодора и Министерства инфраструктуры велика. Но я убежден, что справятся", - подытожил Гончарук.

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