 Объявлен международный тендер на строительство моста в Запорожье, - Гончарук

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Этот мост должен наконец развязать острую транспортную проблему в Запорожье. Она накапливалась годами, потому что мост никак не могли достроить. Сегодня сделан реальный шаг. Надеюсь, уже весной начнутся реальные работы, чтобы соединить транспортной магистралью левый и правый берега Днепра", - отметил Гончарук.
После определения победителя начнется строительство первой очереди объекта, которую планируется полностью завершить за несколько лет.
К первой очереди строительства входит 21 искусственное сооружение, в том числе два моста через русло р. Днепр с выездами на прибрежные магистрали и проспект Соборный.
"Впереди - большой пласт работы. Ответственность Укравтодора и Министерства инфраструктуры велика. Но я убежден, что справятся", - подытожил Гончарук.
мАстьі_дружбьі
alex tem
От зескотов всего можно ждать,в том числе и россиянских флагов.
Когда есть деньги.
Просто взял и построил. За несколько месяцев. В 20 (двадцать раз) дешевле первоначального китайского проекта.
Ау, "слуги" ! Может вы обратно к себе в КВН вернётесь, и освободите место для настоящих хозяйственников, которые знают как надо строить страну ?