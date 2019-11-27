 Жителям оккупированных территорий могут начать выплачивать пенсии без справки переселенца, - Лубинец

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил народный депутат Украины, председатель рабочей группы и Комитета по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Вместе с коллегами стал автором законопроекта 2083-д, который призван восстановить конституционное право украинских граждан на пенсионное обеспечение", - сообщил нардеп.
Документом предусматривается:
- отмена обязательности регистрации пенсионеров как переселенцев для получения пенсий;
- предоставление людям, которые жили на оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций;
- выплата задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит - 3 года);
- в случае потери документов предоставляется возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц.
1. Киев официально разрешил ввоз-вывоз товаров, материалов и энергоносителей из ОРДЛО.
2. Киев официально признал банковскую систему ОРДЛО или оставил там работать свои финансовые учреждения.
2 Епт, а кто их там разнес и отжал? Зльіе биндерьі?
А теперь обьясни, почему дьіра не платит в ПФ, а мьі должньі платить дьіре?
Если кто то не платит взносы в ПФУ он лишается выплат в будущем.
Получается не солидарная система, а издевательски-среднепальцевая. "Зробимо їх ще раз" ?
"Втомилися від війни"? Тоді вона йде до вас
Йуля + Зеля + Медведчук + Беня зареєстрували законопроект, який передбачає виплати пенсій жителям окупованих територій і ще багато інших плюшок
Всього сума грошей, які будуть направлені на окуповану територію, становить 33 мільярди гривень (1,4 мільярда доларів) станом на жовтень цього року.
В умовах, коли українським пенсіонерам додали аж 131 гривню пенсії.
Йуля + Зеля + Медведчук + Беня
Mason Lemberg
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Новый законопроект от "слуг народу" "Батькивщины" и "ОПЗЖ" - по оплате пенсий в ОРДЛО. (пишут, его уже внесли в Раду)
62.000.000.000 гривень из карманов украинских налогоплательщиков - на оккупированную территорию!
У-и-и-и.
Кінець епохи бідності - он такой.
Аллан Левитов
Если ДА то должны действовать УКРАИНСКИЕ законы.
Если НЕТ, тогда признавайте их потерянными территориями и посылаем всех нах***, то есть к ***** за пенсиями.
А то вышевата кричит Донбас-це Україна! Но Украина это не только территории но еще и люди, которые там живут.
ця ідея це фактично фінансувати ордло. пенсія це соціальна виплата яку повинна виплачувати влада. оскільки ми не влада в ордло то і платити пенсії там не повинні. не треба з українців робити ідіотів.
А компенсацию сепарам за страдания от армии Украины выплатить когда будем?
1. Местная "милиция" отжимает все что хочет на территории Чечни, предприятия, деньги, бизнес, может любого "кинуть на подвал", убить. Москва закрывает глаза, таковы правила игры. Может и в столицу с разборками приехать.
2. Военкоматы на территории Чечни после войны запрашивали в военкоматах по России данные тех кто воевал в Чечне и отличился, получали данные с адресами после чего указанные военнослужащие "пропадали". А отказать военкоматам с "той территории" нельзя, типа ж одна страна, все в рамках закона.
Это то что ждет Украину.
Задабривает сепаратистов, когда у них найдется свой царь (с подачи Москвы, конечно) который будет делать вид что они послушные - регион типа вернется назад, при туда будет вливаться поток денег, взамен этот регион будет давать неконтролируемый % голосов "за" Зе, надо будет - и 156% "проголосуют", и этих голосов будет хватать чтобы "перебить" голосование "против" на остальной части Украины. А взамен, местный царь будет пилить бюджетные потоки и время от времени "пугать" Украину возобновлением сепаратизма.
Sergii
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Оце добре. Воюєш за ДНР, вбиваєш українців, а тобі ще й пенсію Україна платить!
Зараз же стріляють за украінську пенсію!
Так тепер і ховатися не треба,пересікаючи розмежуваня!
Пінсію + зарплату військову - от це заживуть!
А ви,зебіли будете за все платити! Погано,що й не зебіли теж будуть...
Літня Зірка
@IgTygcooT4bLyZF
·11 ч
В ответ
@LanaodUA1
Идет системное истребление АТОшников. Страна напичками агентами фсб, которые у нас - как дома. Сегодня в Киевской обл. нашли сброшенного с поезда военного, который ехал на Донбасс. Если ребята как-то не объединятся и не начнут сами этому противоборствовать, то плохо дело будет.((