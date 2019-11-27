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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:пенсия (1858) переселенцы (333) Лубинец Дмитрий (8)

 Жителям оккупированных территорий могут начать выплачивать пенсии без справки переселенца, - Лубинец

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает выплату пенсий жителям оккупированных территорий без справки переселенца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил народный депутат Украины, председатель рабочей группы и Комитета по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Вместе с коллегами стал автором законопроекта 2083-д, который призван восстановить конституционное право украинских граждан на пенсионное обеспечение", - сообщил нардеп.

Документом предусматривается:

- отмена обязательности регистрации пенсионеров как переселенцев для получения пенсий;
- предоставление людям, которые жили на оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций;
- выплата задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит - 3 года);
- в случае потери документов предоставляется возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская власть пока не в состоянии выплачивать пенсии на оккупированных территориях, - Коляда

Жителям оккупированных территорий могут начать выплачивать пенсии без справки переселенца, - Лубинец 01
Жителям оккупированных территорий могут начать выплачивать пенсии без справки переселенца, - Лубинец 02
Жителям оккупированных территорий могут начать выплачивать пенсии без справки переселенца, - Лубинец 03

Источник: https://censor.net.ua/n3161993
 
   
 Топ комментарии
 
Звичайно Донбас то Украіна тільки о то прокацапське бидло що запросило расею з війною в краіну , що кидалось під нашу війскову технику не пускаючи іі , здавали нашіх хлопців що виходили з котлів різним Моторолам , топтали наш державний прапор , вони курви якє відношення мають до Украіни ???
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Т.е. любой сепар-боевик, пенсионного возраста, имеет право на пенсию от Украины. Главное не засветиться с калашом в руках?
Жителям оккупированных территорий могут начать выплачивать пенсии без справки переселенца, - Лубинец - Цензор.НЕТ 7996
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И извиниться не забудьте, Сивоха херни не посоветует...
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Пенсионный фонд Украины -один, и все отчисления с предприятий со всей Украины поступают только в него. Так, что и пенсии получают все пенсионеры Украины, независимо о того, проводились ли отчисления с их региона в ПФ или нет.
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Верно, почему тогда предприятия с дьірьі не делают обчислений?
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Так они бы и делали, если бы:
1. Киев официально разрешил ввоз-вывоз товаров, материалов и энергоносителей из ОРДЛО.
2. Киев официально признал банковскую систему ОРДЛО или оставил там работать свои финансовые учреждения.
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1 Причем здесь товарьі? Хотели торговать с рашкой пусть торгують, никто ти не мешает.
2 Епт, а кто их там разнес и отжал? Зльіе биндерьі?
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Выплаты не привязаны к территории. А только к строховому стажу и размеру взносов. С таким же успехом нужно лешать выплат бездетных людей.
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Для тех то в танке, - дети платят пенсии родителям, все территории наполняют песфонд, а сейчас "лугандонци" платят кацапне, а их пенсии оплачиваем мы, хотя тебя оно наверное не касается.
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Нет никаких территорий наполняющих ПФ. Его наполняют граждане и их работодатели, в обмен на право получить пенсию в будущем. Те кто не платит сейчас в ПФ (граждане работоспособного возраста на оккупированных территориях) не получат такого права в будущем. Но нельзялишить этого права тех кто его уже заработал.
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Для дебилов повторяем, у нас солидарная система, а не накопительная, одним платят другим.
А теперь обьясни, почему дьіра не платит в ПФ, а мьі должньі платить дьіре?
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ПФУ не платит территориям. Он платит людям имеющим на это право. Не важно где человек живет на территории Украины. Какое отношение имеет пенсионер к тому на сколько добросовестно платят взносы его соседи?
Если кто то не платит взносы в ПФУ он лишается выплат в будущем.
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"дети платят пенсии родителям" - Это когда такой закон ввели??? А бездетным что тогда делать?
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Совершенно верно . Если на той стороне хотят получать пенсии , то должны и платить налоги в украинский бюджет , ПФ и т.д. По другому никак . У ПФ нет собственных накоплений , не из чего платить . У него наоборот , дефицит более150 млрд ежегодно . Чтоб платить пенсию пенсионерам луганды , деньги нужно будет отбирать у пенсионеров всей Украины . Жителям окупованих територій можуть почати виплачувати пенсії без довідки переселенця, - Лубінець - Цензор.НЕТ 9682 .
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У нас вроде солидарная пенсионная система...Объясните,каким образом они будут выплачиваться?????
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Пенсию получают все пенсионеры Украины, независимо о того, проводились ли отчисления с их региона в ПФ или нет.
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И нтересно! и почему это заграничные твари нам тут постоянно рассказывают, что мы должны платить пенсии предателям Украины? Считают что предатели должны получать пенсии? пусть сами им и платят. Кремлевскиен твари совем обнаглели в корень. рашка разворовала все заводы, все банки обокрала в лугандоне, убила тысяч 15 чел, а мы им пенсии еще платить бедм? Говна им на лопате
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Получается не солидарная система, а издевательски-среднепальцевая. "Зробимо їх ще раз" ?
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Вот вам и повышение зарплат и пенсий для всех, пришли кацапы к власти
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Тупий наріт обрав собі налигач на шию. Тепер тягніть на собі сепарню і не скигліть.
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по сути, за счет нашего бедного населения, зельц с ко-****** будут платить дань х#йлу. нужно "пєрєстать стрєлять" и побольше сепарам платить.
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"Зубожілі" будуть оплачувати пенсії сепаратюгам ОРДЛО.
"Втомилися від війни"? Тоді вона йде до вас

Йуля + Зеля + Медведчук + Беня зареєстрували законопроект, який передбачає виплати пенсій жителям окупованих територій і ще багато інших плюшок

Всього сума грошей, які будуть направлені на окуповану територію, становить 33 мільярди гривень (1,4 мільярда доларів) станом на жовтень цього року.
В умовах, коли українським пенсіонерам додали аж 131 гривню пенсії.
Йуля + Зеля + Медведчук + Беня
Mason Lemberg
__________
Новый законопроект от "слуг народу" "Батькивщины" и "ОПЗЖ" - по оплате пенсий в ОРДЛО. (пишут, его уже внесли в Раду)
62.000.000.000 гривень из карманов украинских налогоплательщиков - на оккупированную территорию!
У-и-и-и.
Кінець епохи бідності - он такой.
Аллан Левитов
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мои 1.5% военных верните, суки! Я не подписывал ваши зааконы, свора
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Уроды. Почему на тех территориях в пенсионный фонд не платят, а пенсию получают ? Почему здесь нельзя докупить стаж, а там можно ? Почему мы содержим наших стариков и еще и ихних, а они платят только своим ? Тут дискриминация по отношению к законопослушным Украинцам. Те, кто поддерживал врага имеют больше прав чем те кто поддерживал Украину
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Пенсию получают все пенсионеры Украины, независимо о того, проводились ли отчисления с их региона в ПФ или нет.
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Вот поэтому тут и идёт дискуссия , что мол - ну их в ж... .! Налогов не платят а пенсий хотят , нафиг этот цирк Жителям окупованих територій можуть почати виплачувати пенсії без довідки переселенця, - Лубінець - Цензор.НЕТ 6998 ..!! Сначала налоги в украинский бюджет и ПФ , а тогда пенсии и соцвыплаты . тчк
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Налогами и сборами занимается другая организация - Государственная налоговая служба Украины. Все претензии к ним. А пенсионер обязан получать пенсию в любом случае. Если только в Украине не сделают так, что в каждом регионе будет свой собственный ПФ. И тогда пенсионеры этого региона будут получать пенсию, только в том случае, если в ПФ будут идти налоги только с этого региона.
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Я понимаю что пенсию получать должны все , но почему налоги должны платить не все .. ?? Жителям окупованих територій можуть почати виплачувати пенсії без довідки переселенця, - Лубінець - Цензор.НЕТ 6392 .Речь о справедливости .!! К примеру - есть 100 пенсионеров , ПФ смог собрать 100 тыс грн , чтобы выплатить каждому по тыс грн пенсии ,, теперь к 100 пенсионерам добавится ещё 20 , = 120 . 100 тыс гривен нужно будет делить не на 100 , а уже на 120 . Тоесть по 1 тыс раздать всем 120 , уже не получится , сумма пенсии уменьшится всем пенсионерам . Понимаешь в чём тут дело ,, доходы пф ведь - остались прежними , а количество выплат увеличилось на 20 % . !!
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Узеленська влада турбується про свій народ. 73% - ви працюйте, заробляйте гроші, платіть податки, бо ця турбота не про вас, а про доМбас
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Донбасс это УКРАИНА?
Если ДА то должны действовать УКРАИНСКИЕ законы.
Если НЕТ, тогда признавайте их потерянными территориями и посылаем всех нах***, то есть к ***** за пенсиями.
А то вышевата кричит Донбас-це Україна! Но Украина это не только территории но еще и люди, которые там живут.
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Не бреши, рускамирские домбасюки не люди! А там почти все такие.
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Дебил! Они платят налоги в украинскую казну???? По законам Украины??? Это оккупированная украинская территория! Все вопросы к оккупанту!
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Після перевірки і виплати податків за 5 років
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по селам валом хат в нормальному стані з землею які стоять пусті. просто в селі нема роботи тому старики помирають і село теж вимирає.

ця ідея це фактично фінансувати ордло. пенсія це соціальна виплата яку повинна виплачувати влада. оскільки ми не влада в ордло то і платити пенсії там не повинні. не треба з українців робити ідіотів.
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гаденыш закрыл комментарии на фейсбуке, ****. хотела его поблагодарить....
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Так этот Лубенец родом из Волновахи. Пусть эта мразь валит к себе на родину.
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Ах ты ж гнида малолетняя!
А компенсацию сепарам за страдания от армии Украины выплатить когда будем?
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Залишилося за безцінь продати землю і ми голі-босі кріпаки. Це державна зрада!
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Оркам из "корпусов" ЛДНР когда без справки начнем жалование выплачивать? Недорабатывают богданы...
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ты ржешь, а это между тем вполне реальная вещь в духе договоренностей Штайнмайера - орки из "корпусов" становятся местной "милицией" и получают финансирование из бюджета Украины. Существование местной "милиции" - одно из требований прописанное в Минских.
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Я не ржу - тут ржачного мало. Це - смерть України! Через тиждень ця "міліція" буде у нас в Дніпрі права качати. З важким озброєнням і лютою ненавистю до усього українського! Далі - всюди! Зєля з богданом і юзіком їх зупинять?
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смотри еще в чем фишка, как это происходило в Раше после "восстановления конституционного порядка" в Чечне..
1. Местная "милиция" отжимает все что хочет на территории Чечни, предприятия, деньги, бизнес, может любого "кинуть на подвал", убить. Москва закрывает глаза, таковы правила игры. Может и в столицу с разборками приехать.
2. Военкоматы на территории Чечни после войны запрашивали в военкоматах по России данные тех кто воевал в Чечне и отличился, получали данные с адресами после чего указанные военнослужащие "пропадали". А отказать военкоматам с "той территории" нельзя, типа ж одна страна, все в рамках закона.
Это то что ждет Украину.
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Це вже дебілізм. Конституція ВИМАГАЄ--відокремлення території через всеукраїнський референдум. Нехай народ скаже потрібні такі мородери і вбивці нам.Але є і друге питання --ця територія є українською,то когось не задовільняють українські закони,мова і т.інш--то їдь в свою кацапію,чи ще кудись.
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Это интересная новость, на фоне прекращения выплат больничных в Украине.
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ему местные батраки не интересны, ему даунбас кормить надо а то куйло наругает.
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конфисковать активы Ахметова....и платить им пенсии...
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я так понимаю, нас никто спрашивать не будет? а зряяя
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Вот такое вот украинское государство. Пока дети Украины гибнут за её целостность, волонтеры надрываются из последних сил, защищая её же, независимо от государства, украинские пенсы живут на 1600 в месяц без субсидий, а послушные "неособенные" украинцы платят миллиарды налогов, даунбасятам, которые приютили у себя русских, убивали украинцев за русский мир, почти не платили за коммуналку с 2014 года, предлагают рассчитать их "шахтерскими" пенсиями по 5-6 косых и без документов рассчитать и всех остальных за последние 5 лет. Они получили 140 тысяч российских паспортов, почему пенсию им платит не рашка? Они же русские! Вы удивляетесь, что никто не хочет платить налоги? А за что? Кому? Сепарам? За что народ Украины пойдет защищать такое государство? Уже не пойдет, последняя власть похоронила последние чувства патриотизма. Теперь, в случае чего, уже не получится поднять народ на борьбу, потому что имел вас в виду этот народ
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Дмитрий Бершев.Что-то Вы опустили даунбассовцев.Там пенсия шахтера в 7-8 тыс.грн. считается маленькой.Там получают от 10 до 15тыс.грн.Вы думаете почему они ЛОМЯТСЯ через блок-посты?Прибавьте туда путинские пенсии, по половинке украинской,только в рублях получите пенсии по 15-23тыс.грн.Возмущает то,что украинских пенсионеров все эти лубинцы ГНОБЯТ,а сепаратне платят.
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Зе копирует опыт Пукина, как под копирку.
Задабривает сепаратистов, когда у них найдется свой царь (с подачи Москвы, конечно) который будет делать вид что они послушные - регион типа вернется назад, при туда будет вливаться поток денег, взамен этот регион будет давать неконтролируемый % голосов "за" Зе, надо будет - и 156% "проголосуют", и этих голосов будет хватать чтобы "перебить" голосование "против" на остальной части Украины. А взамен, местный царь будет пилить бюджетные потоки и время от времени "пугать" Украину возобновлением сепаратизма.
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Вместе с коллегами стал автором законопроекта 2083-д, который призван восстановить конституционное право украинских граждан на пенсионное обеспечение", - сообщил нардеп. чего же энтот "деятель" не обращается к рашисту,оккупанту Украины как к правоприемнику совка о выплате пенсий украинским гражданам.которые имеют стаж в совковом союзе...?Разве Молдавия плотит сепаратистам Преднистровя ,али Грузия Абхазии ,Осети."слуги" которые залазят украинскому народу в карман чтобы выплачивать монеты тем,кто призвал рашиста
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Как мы их все сделали. Пенсии с Украины-на поддержку сыночка которого призвали в 1-й или 2-й армейский корпус, пенсии дедули- который банку с медом принес на блокпост для украинского солдата (то что она взорвалась-это уже другая история) .....
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в Израиле на зелоха молятся свечки по синагогам ставят, такого идиота ещё поискать надо, к стати а что слышно за пенсионеров которые выехали в *********? им пенсии платить будем?
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Платить будут только пенсии по старости - минимальные. Халява в России для предателей Родины закончилась. Предатель он и в Африке предатель. Если свою страну предал, так и новую предаст таков закон. Предатели в пенсионный фонд России ничего не платили и какого хера им выплачивать пенсии на уровне с гражданами России ????
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Сначала пусть эти регионы уплатят налоги в пенсионный фонд с которых им будут выплачиваться эти пенсии. Я плачу налог со своей скромной зарплаты равный пусть и не средней но, думаю больше, одной минимальной пенсии и я не хочу, что бы мои налоги шли на пенсии прокацапленным совковым суходрочерам которые топтали флаг моей страны и звали ***** на мою землю!
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и пушилину пушилину надбавку гос служащего нужно добавить к зарплате и обдроченцам боевые не забудьте оплатить и сивохе родненькому командировочные, а пойло по блок посты когда начнёте подвозить? воины родненькие не опохмелены не жравшы не сравшы борються с правосеками окаянными, вы совесть имейте, мы на вас такую надёжу имеем, в ВР вас пропхнули а вы шо?? зажрались там на казёных харчах.
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финансируйте оккупантов и получите новый Геноцид 1918-1933. Большинство украинцев необучаемы...
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Український бюджет - не бездонна діжка. Треба жити відповідно заробіткам. Тому пенсії треба зробити всім пенсіонерам однакові і безгрошовими, як в Україні, так і в Лугандоні. Тобто пенсії видавати їжею, послугами, різними іншими необхідними речами. Для пенсіонерів це буде навіть зручніше. Наприклад перейшов лугандона лінію розмежування, а там автобус, що везе безкоштовно десь за 50-100 км в Центр Обслуговування Пенсіонерів(ЦОП). Отоваривсь на місяць лугандона, одягся в секонд, відвідав лікаря і додому в Лугандон. Грошей нема, війна.
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Сивохо пусть идет работает и платит из своих гонораров.
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Если говорить без эмоций,то предложение Лубинца попахивает статьей - финансирование сепаратизма и терроризма.Почему?Жители ОРДЛО переходят в Украину и получают тут соц.выплаты НАЛИЧКОЙ.Переносят наличку в ОРДЛО.Но гривна там не ХОДИТ,ВООБЩЕ,все расчеты в рублях.Где жители берут рубли?Онииналичные гривны меняют на рубли,ВНИМАНИЕ, в обменных пунктах ГОССУДАРСТВЕННОГО БАНКА ЛНР или ДНР.Таким образом бюджеты этих недоразумений получают финансирование из УКРАИНЫ.С учетом средней пенсии в ОРДЛО 5тыс.грн.получается,что гос-во Украина ФИНАНСИРУЕТ сепаратизм и терроризм минимум на 1,5млр.ДОЛЛОРОВ в год.А в это время украинские пенсионеры еле виживают.Оказывается депутатам ВР этого мало.Они хотят увеличить ФИНАНСИРОВАНИЕ сепарастов.
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Уроды по жизни какие они конченнные









Sergii

@***********


Оце добре. Воюєш за ДНР, вбиваєш українців, а тобі ще й пенсію Україна платить!
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От тепер ще захишену статю бюджету по фінансуваню і колаборанти знайманцями будуть стріляти як у тирі по ВСУ за украінську зарплату.
Зараз же стріляють за украінську пенсію!
Так тепер і ховатися не треба,пересікаючи розмежуваня!
Пінсію + зарплату військову - от це заживуть!
А ви,зебіли будете за все платити! Погано,що й не зебіли теж будуть...
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Літня Зірка

@IgTygcooT4bLyZF

·11 ч

В ответ
@LanaodUA1

Идет системное истребление АТОшников. Страна напичками агентами фсб, которые у нас - как дома. Сегодня в Киевской обл. нашли сброшенного с поезда военного, который ехал на Донбасс. Если ребята как-то не объединятся и не начнут сами этому противоборствовать, то плохо дело будет.((
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