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 Политика Украины, За рубежом
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 Запад не должен позволять РФ вызвать экономическую рецессию в Украине, - Юрий Витренко о строительстве "Северного потока-2"

Будущее транзита российского газа по территории Украины во многом зависит от Европы, прежде всего, от Германии, которая должна действовать, чтобы не стать жертвой российского энергетического оружия.

Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Берлине во время дискуссии "Верховенство закона на европейском газовом рынке, "Северный поток 2", многомиллиардная спор между Нафтогазом-Газпромом и будущее транзита газа через Украину", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия готова отрезать Украину (от транзита. - Ред.), даже в случае, если Nord Stream 2 задержится... Мы ожидаем, что "Газпром" и Российская Федерация, когда они прекратят транзит с января 2020 года, будут делать попытки переложить вину на "Нафтогаз" и Украину", - заявил Витренко.

Он сообщил аудитории, что "Газпром" предложил годичный контракт, но на неприемлемых для Украины условиях и такой, что не соответствует европейским правилам.

По его словам, Киев готов использовать все легальные инструменты на свою защиту, чтобы вынудить Россию выполнить решение Стокгольмского арбитража, и в случае необходимости будет подавать новый иск по факту причиненного ущерба из-за прекращения транзита, если он будет прекращен.

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"Если только европейские партнеры не решат по-другому, транзита газа через Украину с 2020 года не будет. После окончания строительства Nord Stream 2 Россия не будет транзитировать газ через Украину, что означает, что Украина потеряет около 4 процентов своего ВНП, ... в следующем году может произойти экономические рецессия, вызванная Россией и разрешенная Западом", - заявил Витренко.

Он отметил, что складывается впечатление, что "Газпром" и Россия просто хотят задушить Украину экономически, перенаправляя потоки газа, которые сейчас идут через Украину, в Nord Stream 2. Но по сценарию, когда не будет транзита, пострадает не только Украина, может понести ущерб также энергетическая безопасность Запада, ведь "Газпрому" будет предоставлен "зеленый свет" продолжать злоупотреблять его доминирующими рыночными позициями.

Витренко считает, что Европа не должна ничего не делать и ждать, когда Россия применит свое геополитическое оружие против нее. Жертвами станут европейские потребители. Следовательно, немецкая сторона, "которая держит ключ от дверей", должна не только "поддерживать" трехсторонние переговоры о продолжении транзита, а и действовать.

При этом глава НАК заверил, что Украина не говорит о том, что Европа имеет вообще обойтись без российского газа, а лишь о том, что игра должна происходить по общим правилам, по которым должен играть и Россия.

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Что касается Украины, она будет продолжать оставаться надежным транзитным партнером Европы, продолжать реформу своего энергетического сектора и газового рынка, в частности, завершит анбандлинг до конца текущего года.

О том, что "Европа не должна терпеть нахальное поведение "Газпрома", сказал в своем выступлении партнер юридической конторы Wikborg Rein и главный советник "Нафтогаза" Даг Мьяланд. Он отметил, что на Германии лежит особая ответственность по данному вопросу, и выразил надежду, что Берлин будет учитывать это при принятии решений.

В дискуссии приняли участие депутат Бундестага прошлого созыва и бывший председатель межпарламентской группы дружбы с Украиной Карл-Георг Вельманн и депутат нынешнего созыва и член группы дружбы Штефан Тома. Первый напомнил, что предыдущий парламент достаточно критически относился к проекту Nord Stream 2, тогда как этот на днях одобрил законопроект, который устраняет препятствия на пути его достройки. Второй повторил популярную среди немецких политиков мнение о том, что газопровод делает Европу более зависимой от России, чем Россию – от Европы.

Источник: https://censor.net.ua/n3161990
 
   
 Топ комментарии
 
Если Украина не выживет без России и ее транзита, то зачем вообще нужно было все это?
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Агрессор просто обязан поддерживать нашу экономику транзитом!
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Когда весной 2019-го в париже, а потом в берлине, увидели собственными глазами тупорылое чучело за которое проголосовало 72% населения Украины, то гейропейцы мгновенно поняли, что невозможно спасти мертвого пациента (Украину) и поэтому решили думать о себе строя сп2. Так что тут вопрос не к западу, а к 72!
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Гейропі позакладало вуха. Схопляться коли крембль затисне їм фаберже в ліщатах.
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В этой логике Узбекистан должен требовать запрета авиаперевозок с целью сохранения своих доходов от шелкового пути. Спасибо Юльке, которая за эту трубу держится как черт за грешную душу! Если бы ГТС лет 20 назад отдали бы европейцам в аренду ( концессию, совместное управление etc), многое было бы по другому. Но в таком случае сложнее было бы схематозить с газом!
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Откуда такая инфа про Юльку? Ты ей тампаксы меняешь или трубу держать помогаешь?
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ни то, ни другое. просто внимательно слежу за ее действиями!
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Если Украина не выживет без России и ее транзита, то зачем вообще нужно было все это?
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Ну, кому-то нужно. Не все ж копейки на коммуналку считают, кто-то и чартерами по Европам летает.
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Почему не выживет? Выживет! Просто станет на 4% беднее, это же не много.
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Всё "величие" Х**лостана базируется на природных ресурсах.
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Любая страна извлекает выгоды из своей географии и ресурсов.
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Думаю, не в интересах РФ душить Украину экономически. Она хочет завоевать богатую страну.
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литвин. Политика кремля состоит в том, чтобы держать экономику соседей ниже своей и на их фоне выглядеть великой.
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Просто, путіноїди повірили азірову, що "донбас корміт усю Україну"
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думаєте, в маскві теж ніхто "акадємієв не кончав"?
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Вялічіє засліплює, "акадєміє" не допомагають.
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Западу плевать на Украину, для них Украина это разменная монета, инструмент в торговле с рашкой
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Павел Я 17d636ef. Кремлёвская пропаганда тоже так говорит, но Запад не однороден.
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Агрессор просто обязан поддерживать нашу экономику транзитом!
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Когда весной 2019-го в париже, а потом в берлине, увидели собственными глазами тупорылое чучело за которое проголосовало 72% населения Украины, то гейропейцы мгновенно поняли, что невозможно спасти мертвого пациента (Украину) и поэтому решили думать о себе строя сп2. Так что тут вопрос не к западу, а к 72!
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Кацапы, вы с 2014 года рассказывате одно и тоже - о том как Украина умерла, как от неё все отвернулись и какие в Европе гейропейцы.
Только басни про распятого мальчика заменили на «чучело Зеленского».
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Юрко !!?? Ти про що взагалі?? То самий ЗАПАД бабло хоче заробляти на тоі трубі ! Такє ***** враження що вони при владі відірвані від реальності
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А Украина не должна вылизывать зад оккупанту, и что?
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"Запад не должен позволять РФ вызвать экономическую рецессию в Украине, - Юрий Витренко о строительстве "Северного потока-2""....... - МИ ЗРОБИМ ЦЕ САМІ ЩЕ РАЗ !!
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Якась істерика починається. Цьому поцику час заткати своє безтолкове хлібало.
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Похоже, до кого-то не дошло, шо уже 5 лет идёт ВОЙНА ! И агрессор ведёт эту войну всеми возможными способами, в том числе и экономическими. А эти только сейчас зачесались - как же так, АГРЕССОР оставит Украину без транзита ! Европа памаги !!
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с такими иждивенческими настоениями юре просто суждено стать амператором трубы Захід не має дозволяти РФ спричиняти економічну рецесію в Україні, - Юрій Вітренко про будівництво "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4690
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Ну будет в следующем году рецессия, через год снова рост ВВП. Дело даже не в этом, дело в том, что кацапов теперь ничего не сдерживает от полномасштабной агрессии.
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Да чихали они и на Украину и рецессию. Им выгодно покупать газ у России. И они будут его покупать через Северный поток 2. 100%! Бизнесс всегда одолеет политику. Потому что политика это продолжение экономики! Только полный идиот может в этом сомневаться
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Не думаю, что это так уж выгодно для конечных потребителей. А вот для немецких чинуш это супервыгодно, на взятках поднялись неплохо. То есть немцы так вцепились в этот проект, что аж на европейские правила забили, поэтому думаю, что жтоичисто коррупционная история
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Не думаю, что это так уж выгодно для конечных потребителей??

А у них (немцевв и ЕС) другого газа нет. Амерский сланцевый газ переброшенный танкерами через океан стоит минимум в 2 раза дороже, а то и в 2.5 раза. Весь этот треп часть амерской конкурентной борьбы с Газпромом.
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Где расчеты по американскому газу? Предоставить плиз...
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Украине и Путину не нужна прямая агрессия в Украину. Украина сама задохнется в объятиях МВФ, Сороса и еврейских международных концессий. Сейчас уже напрямую речь идет о физическом выживании Украины, на что вышеперечисленным господам абсолютно фиолетово.
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Да-да это Сорос и Мвф аннексировали Крым и начали войну на Донбассе. У меня вопрос, если они хотели задушить Украину, так нахер вообще кпхредиты давали когда война началась? Можно было не давать кредиты и дать финансово умереть Украине тогда
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В обмен на кредиты они получат в качестве компенсации всю Украину: землю, надра, промобъекты. Они прямо заявляют рынок земли и 214 тысяч гектар в одни руки. После чего заберут землю как погашение их кредитов, т е по сути бесплатно. А украинцам останется или мигрировать за рубеж или превращаться в крепостных. Сегодня уже выехало до 14-15 миллионов лучших работников. Остаются только пенсионеры. Ты по улицам пройди - сплошные старики. Т е МВФ и Сорос это капкан, удавка для Украины
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Чего все эти Витренки с Коболевыми именно к Северному потоку 2 пристебались, никогда не понимал. Есть Северный поток 1, есть БелГТС, есть Голубой поток, Турецкий, Ямал- Европа и тд. Но именно СП2 спать не дает, в чем соль, непонятно...
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Они конечно не должны и должны страдать из -за Украины! А Зелепредатели,могут покупать электроэнергию и газ у убийц Украинцев !! Вот так,торговля на крови по зеленски!!
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"Россия не будет транзитировать газ через Украину, что означает, что Украина потеряет около 4 процентов своего ВНП" - увы, так и будет....

Как родное правительство готовится к этому событию, а?
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