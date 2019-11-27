 Запад не должен позволять РФ вызвать экономическую рецессию в Украине, - Юрий Витренко о строительстве "Северного потока-2"

Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Берлине во время дискуссии "Верховенство закона на европейском газовом рынке, "Северный поток 2", многомиллиардная спор между Нафтогазом-Газпромом и будущее транзита газа через Украину", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия готова отрезать Украину (от транзита. - Ред.), даже в случае, если Nord Stream 2 задержится... Мы ожидаем, что "Газпром" и Российская Федерация, когда они прекратят транзит с января 2020 года, будут делать попытки переложить вину на "Нафтогаз" и Украину", - заявил Витренко.

Он сообщил аудитории, что "Газпром" предложил годичный контракт, но на неприемлемых для Украины условиях и такой, что не соответствует европейским правилам.

По его словам, Киев готов использовать все легальные инструменты на свою защиту, чтобы вынудить Россию выполнить решение Стокгольмского арбитража, и в случае необходимости будет подавать новый иск по факту причиненного ущерба из-за прекращения транзита, если он будет прекращен.

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"Если только европейские партнеры не решат по-другому, транзита газа через Украину с 2020 года не будет. После окончания строительства Nord Stream 2 Россия не будет транзитировать газ через Украину, что означает, что Украина потеряет около 4 процентов своего ВНП, ... в следующем году может произойти экономические рецессия, вызванная Россией и разрешенная Западом", - заявил Витренко.

Он отметил, что складывается впечатление, что "Газпром" и Россия просто хотят задушить Украину экономически, перенаправляя потоки газа, которые сейчас идут через Украину, в Nord Stream 2. Но по сценарию, когда не будет транзита, пострадает не только Украина, может понести ущерб также энергетическая безопасность Запада, ведь "Газпрому" будет предоставлен "зеленый свет" продолжать злоупотреблять его доминирующими рыночными позициями.

Витренко считает, что Европа не должна ничего не делать и ждать, когда Россия применит свое геополитическое оружие против нее. Жертвами станут европейские потребители. Следовательно, немецкая сторона, "которая держит ключ от дверей", должна не только "поддерживать" трехсторонние переговоры о продолжении транзита, а и действовать.

При этом глава НАК заверил, что Украина не говорит о том, что Европа имеет вообще обойтись без российского газа, а лишь о том, что игра должна происходить по общим правилам, по которым должен играть и Россия.

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Что касается Украины, она будет продолжать оставаться надежным транзитным партнером Европы, продолжать реформу своего энергетического сектора и газового рынка, в частности, завершит анбандлинг до конца текущего года.

О том, что "Европа не должна терпеть нахальное поведение "Газпрома", сказал в своем выступлении партнер юридической конторы Wikborg Rein и главный советник "Нафтогаза" Даг Мьяланд. Он отметил, что на Германии лежит особая ответственность по данному вопросу, и выразил надежду, что Берлин будет учитывать это при принятии решений.

В дискуссии приняли участие депутат Бундестага прошлого созыва и бывший председатель межпарламентской группы дружбы с Украиной Карл-Георг Вельманн и депутат нынешнего созыва и член группы дружбы Штефан Тома. Первый напомнил, что предыдущий парламент достаточно критически относился к проекту Nord Stream 2, тогда как этот на днях одобрил законопроект, который устраняет препятствия на пути его достройки. Второй повторил популярную среди немецких политиков мнение о том, что газопровод делает Европу более зависимой от России, чем Россию – от Европы.