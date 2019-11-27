 ООН собрала половину необходимой суммы для гуманитарной помощи Донбассу

Об этом завявил Офис ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине в Twitter, передает Цензор.НЕТ

"Благодарны донорам за их поддержку нашей гуманитарной программы. К этому времени поступило 82 миллиона долларов - половина необходимой суммы. Хотя нужно еще больше, чтобы помочь каждому мужчине, женщине, парню и девушке, кто рассчитывает на нас", - говорится в сообщении.

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