 ООН собрала половину необходимой суммы для гуманитарной помощи Донбассу

Об этом завявил Офис ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине в Twitter, передает Цензор.НЕТ
"Благодарны донорам за их поддержку нашей гуманитарной программы. К этому времени поступило 82 миллиона долларов - половина необходимой суммы. Хотя нужно еще больше, чтобы помочь каждому мужчине, женщине, парню и девушке, кто рассчитывает на нас", - говорится в сообщении.
"Не хочу никого обижать, но подумайте о Совбезе. Все согласны решить проблему, чтобы не допустить военного конфликта, все голосуют за, одна страна с правом вето голосует против, и все останавливается."
Арабы под советской кличкой "палестинцы" в год получают от ООН более 5 миллиардов долларов, а здесь с трудом собрали жалкие 83 миллиона.
только лучше деньгой-евриком, а еще лучше визами или....ваще забирайте к себе и кормите!!!