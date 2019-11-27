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 Политика Украины
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 ООН собрала половину необходимой суммы для гуманитарной помощи Донбассу

В Офисе ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине сообщили, что собрали половину необходимой суммы для гуманитарной помощи жителям Донбасса.

Об этом завявил Офис ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине в Twitter, передает Цензор.НЕТ

"Благодарны донорам за их поддержку нашей гуманитарной программы. К этому времени поступило 82 миллиона долларов - половина необходимой суммы. Хотя нужно еще больше, чтобы помочь каждому мужчине, женщине, парню и девушке, кто рассчитывает на нас", - говорится в сообщении.

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ООН собрала половину необходимой суммы для гуманитарной помощи Донбассу 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161989
 
 
 Топ комментарии
 
Папа Римский выступил за отмену права вето в Совбезе ООН.


"Не хочу никого обижать, но подумайте о Совбезе. Все согласны решить проблему, чтобы не допустить военного конфликта, все голосуют за, одна страна с правом вето голосует против, и все останавливается."
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А ООН, какому Домбасу помогает -- нашему, или зелиному? ...шо-то я не понял и денех не сдавал...
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А ООН, какому Домбасу помогает -- нашему, или зелиному? ...шо-то я не понял и денех не сдавал...
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допомагає Зомбасу, простіше, лугандон-у.
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Папа Римский выступил за отмену права вето в Совбезе ООН.


"Не хочу никого обижать, но подумайте о Совбезе. Все согласны решить проблему, чтобы не допустить военного конфликта, все голосуют за, одна страна с правом вето голосует против, и все останавливается."
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Какая ирония.
Арабы под советской кличкой "палестинцы" в год получают от ООН более 5 миллиардов долларов, а здесь с трудом собрали жалкие 83 миллиона.
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Так Украина в пищевой цепочке стоит на последнем месте.
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Бандитам сепаратистам , будет эта помощь .... Проклятая вражеская паРаша для своего оккупированного "бандустана - лугандонии " постоянно прёт гумконвои ...ООН, ЕС .....др. международные организации не хило башляют террористам "лугандонии". А Украина исправно выплачивает коллаборантам весь социальный пакет ...А таже финансирует все коммунальные услуги сепаратистов: свет, вода... А что бандиты террористы они взамен только клянут загнивающий Запад, да убивают украинских граждан ....И не понятно зачем тогда им дают эту помощь чтобы больше убивали разрушали и грабили?
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ой как же ждут эту помощь на дамбаце...
только лучше деньгой-евриком, а еще лучше визами или....ваще забирайте к себе и кормите!!!
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да они на том Донбассе зажрались уже - и рашка им помощь прет, и с территории Украины Красный крест целыми караванами чуть ли не каждую неделю, теперь еще и ООН, главное, чтобы с той территории не забывали постреливать и вовремя находить в шахтах новое оружие и тогда счастливая и безбедная жизнь на оккупированных территориях не закончится никогда...
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Читаю и офигеваю!И от ООН и от доморощенных ушлепков.Помощь куда,в ОРДЛО?Им конечно надо помочь.Они там бедствуют.Они получают украинские пенсии,детские,выплаты матери одиночке,регресы и инвалидские.Прибавте к этому все вышеперечисленное только выплачиваемое,как там говорят,путиным в рублях по курсу 1грн - 2,5руб.Получается по две выплаты.Две пенсии,две помощи,двое регресных и т.д.Цены в ОРДЛО ТАКИЕ ЖЕ как в Укране.Разговоры о гуманитарной катастрофе - ЛОЖЬ.Если есть проблемы,то у пенсионеров и инвалидов в Украине,а не в ОРДЛО.Помощь нужна селянам хмельнитчины,одесчины,харьковщины и т.д.а не этим упоротым.Своих ГНОБЯТ,а предателей кормят.
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можно трошке лайна на лопаті расіянськой підкинути даунбаським апалченцам...
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а по закону оккупант содержит оккупированные земли
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