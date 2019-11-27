 "С такими друзьями - только вперед!" - Зеленский об итогах визита в Эстонию

Также министерства обороны двух стран заключили декларацию о сотрудничестве касательно территориальной обороны, напиал Зеленский на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Эстонии мы подписали важный документ – о сотрудничестве в сфере цифровых преобразований. Да, я тоже хочу, чтобы за несколько лет можно было не только оплатить коммуналку онлайн, но и жениться, зарегистрировать ребенка, бизнес, получить нужный документ. Сегодня же министерства обороны Украины и Эстонии подписали декларацию о сотрудничестве касательно территориальной обороны", - рассказал он.
"Эстония - маленькая страна, но здесь сильный дух побед. А с такими друзьями - только вперед!" - резюмировал Зеленский.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллинне.
"Наша встреча была сосредоточена на диджитальних темах, где нас воспринимают как северную звезду", - сказала она.
«Но если смотреть на развитие Украины в этой сфере, скорее всего, Украина нас перегонит", - добавила Кальюлайд.
Когда пишешь коммент, нажми на скрепку тут вверху, справа от *изображения*. Скопированную ссылку вставь в URL. А в "текст" можешь вставить её же или написать что-то от себя - краткое название темы, например. Потом нажми "вставить". И отправляй.
Что-то перестал заходить Клиф. Мо его деактивировали? Здесь такое практикуется с антисоевыми.
-- шо б жениться, надо, что бы ..уй стоял и водились бабки! ...а то, Зеля свою жинку так стрёмно одевает, шо токо онлайн с такой страхолюдиной, по приличным местам шариться... -- и шо он ей карманных денег не даёт.. -- жлоб такой! *)
Пролетарии типа тебя эксперты во всем. Вывезти вас из совка можно, но совок в вас навеки.
Сидит там непонятно и кто и рассуждает о стиле платьев. Типа ты в этом ну хоть что-то понимаешь.
Можешь сразу переходить к выкладыванию фотографий своих барышень и к разбору их стилевых решений в гардеробе. Поржем 😁
Но ничё -- чем тяжелй, тем интересней... *)
То что ты записал Мариуполь в оккупированные территории выдаёт в тебе пропагандона «ЛДНР»
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он с тудова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крысы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет!
𝔜𝔲𝔰𝔥𝔦𝔫 ℑ𝔤𝔬𝔯
@Yushinufficiale
·9 ч
Президенты Литвы и Латвии не остались в стороне и подарили Зеленскому ниппель и магнету для фонарика на велосипеде..
Вот родить ребёнка он-лайн - вот это круто!
на Ростов, ЗеБіл!