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 Общество
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Все про:Донбасс (20028) наемники РФ (973) операция Объединенных сил (1831)

 Наемники РФ за сутки 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив 82-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС

26 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 07:00 27 ноября 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов: неподалеку Луганского и дважды вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия; вблизи Троицкого - из станковых противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

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"7 вражеских обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК": четыре раза неподалеку Старогнатовки - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды вблизи Широкино - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Березового - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - добавили в штабе ОС.

Вчера, 26 ноября, потери в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксированы.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не было.

Наемники РФ за сутки 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив 82-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС 01
Наемники РФ за сутки 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив 82-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3161987
 
 
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А Зеле об этом докладывают? ...а то, может он не в курсе? А если б знал бы -- пошла бы Украина совсем другим путём!
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У мене питання до Хомчака. Та і до Зеленського теж
Якщо у нас стабільно втрат немає, чому тоді по всій Україні ховають Воїнів, і звідки беруться поранені в госпіталях?
Навіщо оця брехня?
Чи може вони звітують що то серед орків втрат немає?
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От тільки пишуть по всіх ресурсах що борти прибувають майже не кожен тиждень..а так втрат нема
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недоразвели походу на отвод.
а то бы кацапня, пардон партнеры-повстанцы с той стороны, канешна бы не стреляли.....
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Ми також мали "порушити" і адекватно відповісти ворогу. Сподіваюсь що таки починаємо вчитись гібридним методам війни - "ні, ні то не ми .... а кацапів в гівно! Найманці РФ за добу 12 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6289
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мерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
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Мені цікаво, на що сподівається бобочкп у перемовинах з виродком плешивим?? нехай прислуховується до людей, оно Герой України пан Сенцов у відкриту усьому Світовому суспільству говоре-не можно вірити йому!!!! ...
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Особый статус!!
Это не обстрел а САЛЮТ
в честь выплат пенсий Лугандонцам
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