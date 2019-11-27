 Юридический комитет Палаты представителей начнет слушания по импичменту Трампа 4 декабря

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Наша первостепенная задача - определить рамки (расследования. - Ред.), реагируя на серьезные подозрения против президента Трампа в связи с подлежащим процессу импичмента противоправным поведением (президента. - Ред.)", - приводит издание The Hill слова из заявления председателя комитета Джеррольда Надлера.
The Hill уточняет, что слушания пройдут после того, как комитет по разведке Палаты представителей переправит в юридический комитет меморандум с выводами, полученными конгрессменами по итогам семи публичных слушаний, а также ряда слушаний в закрытом режиме.
Кроме того, Надлер направил в Белый дом письмо с предложением Трампу и его адвокату Руди Джулиани посетить слушания.
"Я также написал президенту Трампу, чтобы напомнить ему: правила комитета, имеющие отношение к расследованию в рамках импичмента, позволяют президенту присутствовать на слушаниях, а его юристу - задавать вопросы свидетелям", - отметил Надлер.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.
все сольется в ноль, но если ето хоть немного повлияет
на решение избирателей в 20м? - уже успех.
бо у рыжего косяков, шо на бродячей собаке блох....
ты вроде совсем уже никакой...
VENUS!
Eu jurei que era a pabllo
не частый ето придурок...
так оно же выбритое, во всех местах до неприличия...
а за своего шо думаешь?
you look amazing!!!!
а ты представляшь скока их тут?
Ну, а Додику импичмент. Он его заслужил.
They come to your house
They kill you all and say
We're not guilty not guilty
Where is your mind?
Humanity cries
You think you are gods
But everyone dies
Don't swallow my soul
Our souls
Yaşlığıma toyalmadım
Men bu yerde yaşalmadım
Yaşlığıma toyalmadım...