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 Юридический комитет Палаты представителей начнет слушания по импичменту Трампа 4 декабря

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США 4 декабря проведет слушания с участием экспертов по конституционному праву о правовых основаниях импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наша первостепенная задача - определить рамки (расследования. - Ред.), реагируя на серьезные подозрения против президента Трампа в связи с подлежащим процессу импичмента противоправным поведением (президента. - Ред.)", - приводит издание The Hill слова из заявления председателя комитета Джеррольда Надлера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом остановил оборонную помощь Украине в день разговора Зеленского и Трампа, с которого началась процедура импичмента, - The Hill

The Hill уточняет, что слушания пройдут после того, как комитет по разведке Палаты представителей переправит в юридический комитет меморандум с выводами, полученными конгрессменами по итогам семи публичных слушаний, а также ряда слушаний в закрытом режиме.

Кроме того, Надлер направил в Белый дом письмо с предложением Трампу и его адвокату Руди Джулиани посетить слушания.

"Я также написал президенту Трампу, чтобы напомнить ему: правила комитета, имеющие отношение к расследованию в рамках импичмента, позволяют президенту присутствовать на слушаниях, а его юристу - задавать вопросы свидетелям", - отметил Надлер.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/n3161986
 
   
 Топ комментарии
 
Госдеповские бандеровцы готовят нам подарок в 2020 году. Новый пакет санкций для раськи федераськи по северному потоку. Карать будут все фирмы, которые будут принимать участие в строительстве. Чтоб старушка Европа прибывающая в маразме и с Альцгеймером, не становилась зависимой от ху#ла.
Ну, а Додику импичмент. Он его заслужил.
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ничего не будет - не тот напор, та и доник совсем не прост...
все сольется в ноль, но если ето хоть немного повлияет
на решение избирателей в 20м? - уже успех.
бо у рыжего косяков, шо на бродячей собаке блох....
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а я думаю что сковырнут рептилоиды чубатого. за интимную связь с русней спишут. и правильно сделают.
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ничего не будет - не тот напор, та и доник совсем не прост...
все сольется в ноль, но если ето хоть немного повлияет
на решение избирателей в 20м? - уже успех.
бо у рыжего косяков, шо на бродячей собаке блох....
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Демократы изначально знали, что Республиканский Сенат не проголосует за импичмент. Эта игра в импичмент - часть предвыборной компании демократов: oни хотят потопить Трампа, но похоже, что потопят Байдена. Смотрим кино дальше.
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Trying to save to get to see you from uk ... damn why are you so far away! My daughter loves you with all her heart xx
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дед - тебе не пора провериться на доступ и интернету у хорошего психотерапевта?
ты вроде совсем уже никакой...
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а я думаю что сковырнут рептилоиды чубатого. за интимную связь с русней спишут. и правильно сделают.
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подляков это тот которого выгнали из шайки штейнов и тот котрый до этого состоял в банде мыролбный винницкий вальцманат?
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чуваш. не мучай себя пиши на твоем родном, на удмуртском.
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Trying to save to get to see you from uk ... damn why are you so far away! My daughter loves you with all her heart xx

VENUS!
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свинособака. от тебя монголоидным кацапом даже через монитор воняет.
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теперь етот пациент за тебя зацепился? - редкий такой ето,
не частый ето придурок... Юридический комитет Палаты представителей начнет слушания по импичменту Трампа 4 декабря - Цензор.НЕТ 4954
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а ну его н путена.. оно н шкалик боярки зарабатывает.
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ето кто у нас чубатый? - моника?
так оно же выбритое, во всех местах до неприличия...
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ах ты про нашего - не думаю...
а за своего шо думаешь?
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тебя не терзают, тебя палочкой тычут и смеются как ты жопой мыльные пузыри пускаешь
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да черт он обрезной. и думаю что нужны старые добрые погромы.
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хакасс лишнехромосомный, не встрявай в разговор между людьми. твое дело маленькое - сидеть тихонько на бутылке с похрюкиванием **********.
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може бакану позвонить, вроде он в етой снкацшобле по чертам?
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одного казла-неадеквата достаточно, шо бы испортить разговор,
а ты представляшь скока их тут?
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Госдеповские бандеровцы готовят нам подарок в 2020 году. Новый пакет санкций для раськи федераськи по северному потоку. Карать будут все фирмы, которые будут принимать участие в строительстве. Чтоб старушка Европа прибывающая в маразме и с Альцгеймером, не становилась зависимой от ху#ла.
Ну, а Додику импичмент. Он его заслужил.
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Да там для демократов без вариантов. Схроны рыть надо. Там лучший друг маккейна, демократ Линдси Грэм, занял оборону вместе с республиканцами. Чел с именем, представлять его здесь на цензоре не надо. Волкер свидетельствовал в защиту Трампа.
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When strangers are coming
They come to your house
They kill you all and say
We're not guilty not guilty
Where is your mind?
Humanity cries
You think you are gods
But everyone dies
Don't swallow my soul
Our souls
Yaşlığıma toyalmadım
Men bu yerde yaşalmadım
Yaşlığıma toyalmadım...

Юридический комитет Палаты представителей начнет слушания по импичменту Трампа 4 декабря - Цензор.НЕТ 4297
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