 Юридический комитет Палаты представителей начнет слушания по импичменту Трампа 4 декабря

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наша первостепенная задача - определить рамки (расследования. - Ред.), реагируя на серьезные подозрения против президента Трампа в связи с подлежащим процессу импичмента противоправным поведением (президента. - Ред.)", - приводит издание The Hill слова из заявления председателя комитета Джеррольда Надлера.

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The Hill уточняет, что слушания пройдут после того, как комитет по разведке Палаты представителей переправит в юридический комитет меморандум с выводами, полученными конгрессменами по итогам семи публичных слушаний, а также ряда слушаний в закрытом режиме.

Кроме того, Надлер направил в Белый дом письмо с предложением Трампу и его адвокату Руди Джулиани посетить слушания.

"Я также написал президенту Трампу, чтобы напомнить ему: правила комитета, имеющие отношение к расследованию в рамках импичмента, позволяют президенту присутствовать на слушаниях, а его юристу - задавать вопросы свидетелям", - отметил Надлер.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.