 Украинские солдаты защищают Европу и Польшу от империализма России, - вице-спикер Сената РП Каминский

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.
Михал Каминский заявил, что в деле территориальной целостности Украины, поддержки ее борьбы с российским империализмом и его европейских и евроатлантических стремлений, польское правительство и оппозиция говорят в один голос. Он считает, что это также хорошо для польско-украинских отношений.
Оценивая состояние польско-украинских отношений, Михал Каминский отметил, что они функционируют на очень многих уровнях. Он добавил: "В политическом измерении мы уже прошли тот ненужный кризис, вызванный при предыдущей каденции правительственной коалицией в связи с Законом об Институте национальной памяти".
Будем купляти газ у росії для того, щоб отримати знижку, для того, щоб дати ці гроші на субсидії, які взагалі-то збирались відмінять з 2022 року.
Я такого сцянини навіть від ху''ла не чув. До вас дійшло, зе-бобіки? Вам дадуть субсидії на рік, але країну заберуть на десятиліття
Thank you, WADA.
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