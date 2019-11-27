 Украинские солдаты защищают Европу и Польшу от империализма России, - вице-спикер Сената РП Каминский

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Михал Каминский заявил, что в деле территориальной целостности Украины, поддержки ее борьбы с российским империализмом и его европейских и евроатлантических стремлений, польское правительство и оппозиция говорят в один голос. Он считает, что это также хорошо для польско-украинских отношений.

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Оценивая состояние польско-украинских отношений, Михал Каминский отметил, что они функционируют на очень многих уровнях. Он добавил: "В политическом измерении мы уже прошли тот ненужный кризис, вызванный при предыдущей каденции правительственной коалицией в связи с Законом об Институте национальной памяти".