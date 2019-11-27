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 Политика Украины, За рубежом
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 Украинские солдаты защищают Европу и Польшу от империализма России, - вице-спикер Сената РП Каминский

Вице-спикер Сената Польши, сенатор Польской крестьянской партии (PSL) Михал Каминский встретился в Варшаве с одним из бывших узников Кремля, украинским журналистом Романом Сущенко.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Михал Каминский заявил, что в деле территориальной целостности Украины, поддержки ее борьбы с российским империализмом и его европейских и евроатлантических стремлений, польское правительство и оппозиция говорят в один голос. Он считает, что это также хорошо для польско-украинских отношений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это может навредить", - Сущенко призвал журналистов быть осторожнее при освещении ситуации с политзаключенными

Оценивая состояние польско-украинских отношений, Михал Каминский отметил, что они функционируют на очень многих уровнях. Он добавил: "В политическом измерении мы уже прошли тот ненужный кризис, вызванный при предыдущей каденции правительственной коалицией в связи с Законом об Институте национальной памяти".

Источник: https://censor.net.ua/n3161984
 
 
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Як припинити ржати!!?? Украинские солдаты защищают Европу и Польшу от империализма России, - вице-спикер Сената РП Каминский - Цензор.НЕТ 5695

Будем купляти газ у росії для того, щоб отримати знижку, для того, щоб дати ці гроші на субсидії, які взагалі-то збирались відмінять з 2022 року.
Я такого сцянини навіть від ху''ла не чув. До вас дійшло, зе-бобіки? Вам дадуть субсидії на рік, але країну заберуть на десятиліття
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Совдеповское быдло в Украине , которого аж 73 % так человеками не стало . Холопами были России и холопами России помрут !
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WADA recommends four-year ban for all russian sportsmen from all international sports competitions. Final decision by WADA executive committee to be announced on December 9. #BanRussiaFromSport
Thank you, WADA.

Украинские солдаты защищают Европу и Польшу от империализма России, - вице-спикер Сената РП Каминский - Цензор.НЕТ 7701
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А в Британії теж не нудно: "Жорстке порно розшарили на урядовому твітері через прикру помилку" - мабуть власного Ківу там мають.

Украинские солдаты защищают Европу и Польшу от империализма России, - вице-спикер Сената РП Каминский - Цензор.НЕТ 4308
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