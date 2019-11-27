 "Шахтер" сыграл вничью с английским "Манчестер Сити" в рамках группового турнира Лиги чемпионов

"Горняки" упустили шанс выйти вперед в первом тайме. Эдерсон ошибся с выходом из ворот и Тете выбегал справа на пустые ворота, но вместо паса под удар Мораесу решил бить сам. Фернандиньо успел на ближнюю штангу и не позволил мячу влететь в ворота "горожан".
"Манчестер Сити" - Гюндоган на 56 минуте направил мяч в пустые ворота после передачи Жезуса. "Шахтер" сравнял счет за 13 минут усилиями Манора Соломона.
В параллельном матче группы "Аталанта" добыла первую в истории победу в ЛЧ, обыграв загребское "Динамо" (2:0). \
Таким образом, чемпион Украины сохранил второе место в группе.
Локомотив (Московія) - Байєр (Німеччина) 0-2
пол команды черных - и ето "Динамо Киев"?
сборная зимбабве така я же - на уши не налазит...
Шевченко ну очень приятно удивил как тренер....
Удачи нашим.... а шо еще сказать?
продолжайте - пишу диссертацию по идиотам - вы войдете...
Дякую.
Go Habs Go ! все-таки !
let it go....
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А просто умение пользоваться Гуглом.
А вот ради элементарного удобства можно чуток и потратиться.
И не нужно ничего лопатить.
Если не охота Ржавому платить аналог стоимости одной бутылки хорошего пива, есть миллион относительно честных способов смотреть эти каналы бесплатно...
на goool.org можно смотреть и через сопку, и онлайн на сайте, и через ace stream. Так вот как раз трансляция на укр. через ace stream вчера шла идеально.
https://sportarena.com/football/liga-chempionov/manchester-siti-shahter-video-golov/