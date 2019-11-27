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Все про:Лига чемпионов (230) Шахтер (553)

 "Шахтер" сыграл вничью с английским "Мачестер Сити" в рамках группового турнира Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов сыграл на выезде вничью с "Манчестер Сити". Встреча в Манчестере завершилась со счетом 1:1.

"Горняки" упустили шанс выйти вперед в первом тайме. Эдерсон ошибся с выходом из ворот и Тете выбегал справа на пустые ворота, но вместо паса под удар Мораесу решил бить сам. Фернандиньо успел на ближнюю штангу и не позволил мячу влететь в ворота "горожан".

"Манчестер Сити" - Гюндоган на 56 минуте направил мяч в пустые ворота после передачи Жезуса. "Шахтер" сравнял счет за 13 минут усилиями Манора Соломона.

В параллельном матче группы "Аталанта" добыла первую в истории победу в ЛЧ, обыграв загребское "Динамо" (2:0). \

Таким образом, чемпион Украины сохранил второе место в группе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В матче Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде сыграл вничью с загребским "Динамо", забив два гола в добавленное время

Источник: https://censor.net.ua/n3161982
 
   
 Топ комментарии
 
"Паровоз " мацква - Байер ( фошизды ) 0 - 2 . Завтра касапы будут на болотах бульдозерами давить немецкий аспирин и выть от злости. Касапы пролетели мимо как ЛЧ , так и ЛЕ . Евровесны не будет . Хорошо .
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Не плач, мокша.
Локомотив (Московія) - Байєр (Німеччина) 0-2
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Перемоги Динамо у четвер !
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Ты о чем? Тут про кротов
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Не плач, мокша.
Локомотив (Московія) - Байєр (Німеччина) 0-2
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завтра мацковия запретит байеровский аспирин и будет его давить бульдозерами , к тому же в составе немцев " бендеровцы" играли
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"Паровоз " мацква - Байер ( фошизды ) 0 - 2 . Завтра касапы будут на болотах бульдозерами давить немецкий аспирин и выть от злости. Касапы пролетели мимо как ЛЧ , так и ЛЕ . Евровесны не будет . Хорошо .
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Почему футбол перестали показывать бесплатно, почему я должен платить за ахметовский канал "Футбол 1", чтобы посмотреть футбол.
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И сколько ты платишь?
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Я ничего не плачу, через инет ищу, где онлайн трансляцию показывают. Вообще дебилизм, по Т2 не показывают, по спутнику так само. Раньше по каналу "Украина" и "2+2" показывали, а сейчас или плати, или перемаслай кучу сайтов, чтобы найти трансляцию матча.
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Смотреть футбол на компе это извращение. Уж лучше раз потратиться на бокс.
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ну ты ж на тыщу намекнул,шо дорого,я тебе дешовый способ и показал.
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ЗЕбилоид стоящий на коленях перед ******, может это самый дешОвый способ, не?
https://myfootball.top/
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Чтобы смотреть на компе, не нужен ни влс плеер, ни 14 грн в месяц. )
А просто умение пользоваться Гуглом.
А вот ради элементарного удобства можно чуток и потратиться.
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Я вот честно не понимаю ваших траблов с ЗЕбилом Dnipro 75ed19bb. У меня на ТВ и все Футболы есть, и Сетанта и все Евроспорты. Так как времени смотреть ТВ практически нет то смотрю на моб. приложении Воля ТВ. 20 грн в месяц.
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Раньше в УЕФА было условие, что один матч обязательно должен быть в открытом доступе. Походу ,такой нормы сейчас нет.
Если не охота Ржавому платить аналог стоимости одной бутылки хорошего пива, есть миллион относительно честных способов смотреть эти каналы бесплатно...
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