 "Шахтер" сыграл вничью с английским "Мачестер Сити" в рамках группового турнира Лиги чемпионов

"Горняки" упустили шанс выйти вперед в первом тайме. Эдерсон ошибся с выходом из ворот и Тете выбегал справа на пустые ворота, но вместо паса под удар Мораесу решил бить сам. Фернандиньо успел на ближнюю штангу и не позволил мячу влететь в ворота "горожан".
"Манчестер Сити" - Гюндоган на 56 минуте направил мяч в пустые ворота после передачи Жезуса. "Шахтер" сравнял счет за 13 минут усилиями Манора Соломона.
В параллельном матче группы "Аталанта" добыла первую в истории победу в ЛЧ, обыграв загребское "Динамо" (2:0). \
Таким образом, чемпион Украины сохранил второе место в группе.
Локомотив (Московія) - Байєр (Німеччина) 0-2
14 грн.в месяц
https://myfootball.top/
А просто умение пользоваться Гуглом.
А вот ради элементарного удобства можно чуток и потратиться.
Если не охота Ржавому платить аналог стоимости одной бутылки хорошего пива, есть миллион относительно честных способов смотреть эти каналы бесплатно...