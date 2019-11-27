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Все про:коррупция (7574) растаможка (135) Бутусов Юрий (1921) Костюк Василий (1)

 В деле о незаконной растаможке сотен автомобилей таможенниками фигурируют фирмы известного оператора импорта Костюка, - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал некоторые подробности в деле о незаконной растаможке чиновниками таможни около 1000 автомобилей.

Об этом он написал в Фейсбуке.

Бутусов отметил: "СБУ и Генпрокуратура 25 ноября начали обыски в трех областях у чиновников таможни и фискальной службы, частном предприятии "Мотолайк", которое осуществляло таможенное оформление, и ООО "Любе Авто", через которое шли продажи.

Следователи хотят наложить арест на 48 автомобилей, и полагают, что 569 машин было реализовано с нарушениями на сумму 44 миллиона гривен. СБУ считает, что ситуация была известна руководству ГФС Львовской области, но чиновники намеренно на нее не реагировали, что и привело к ущербу в особо крупных размерах.

По неофициальным данным, операцию против структур, близких к Василию Костюку - одному из известных операторов импорта на западной границе. Аналогично начаты проверки импорта автомобилей в Одессе. Интересно, это разовая акция по переделу авторынка, или схему по занижению таможенной стоимости люксовых авто прикроют? И как это отразится на ценах новых машин премиум-класс, любопытно".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 25 ноября СБУ провела ряд обысков в связи с тем, что должностных лиц со Львовской, Ивано-Франковской и Ривненской таможен подозревают в махинациях с растаможкой элитных автомобилей из США.

Источник: https://censor.net.ua/n3161981
 
 
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Ждем , когда посадят Коломойского. Косюк его рука. Одна из рук.
Или кишка тонка, товарищ Баканов?
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Зеленский продолжает наживаться на украинцах, мародерить и барыжничать
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Бутусов интересуется , как изменятся цены на премиум класс ? А не сколько денег будет конфисковано в пользу государства .... Переживает .
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Близкий дружочек одного сивочолого подозреваемого
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