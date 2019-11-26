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Все про:адвокат (1211) САП (1199) Альперин Вадим (15)

 Разыскивать Альперина нет необходимости, мы сами придем к прокурору 27 ноября, - адвокат Федур

Подозреваемый в контрабанде одесский бизнесмен Вадим Альперин не знал, что объявлен в розыск.

Об этом написал в Facebook его адвокат Андрей Федур, передает Цензор.НЕТ.

"Прочитал в новостях, что НАБУ и САП с сегодняшнего дня "разыскивает" моего клиента Вадима Альперина. Правда сам В. Альперин ничего об этом еще не знает. Поэтому завтра, 27.11.2019 года, я и Вадим Альперин будем у прокурора САП по ул. Исаакяна-17. Разыскивать В. Альперина нет никакой необходимости. Мы сами придем к прокурору. И ценного подарка от президента никому не достанется", - написал адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Альперин и Тупальский руководили самой мощной контрабандной группировкой. Они хотели дать взятку $800 тыс., чтобы разблокировать 450 млн грн, - Евгений Шевченко

Разыскивать Альперина нет необходимости, мы сами придем к прокурору 27 ноября, - адвокат Федур 01

Напомним, одесский бизнесмен Вадим Альперин предлагал взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 млн гривень. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Контрабандист Альперин и ручной начальник одесской таможни Передерий за 2 месяца украли из бюджета 110 млн и продолжают красть - по 2 млн в день", - журналист Плинский. ВИДЕО

В интервью "Цензор.НЕТ", сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что "Альперин предложил миллион долларов за снятие ареста со своих счетов".

Летом 2019 года журналист Евгений Плинский заявил, что и.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему, по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.

26 ноября НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина. Президент Владимир Зеленский пообещал подарок за помощь в поимке самого Альперина.

Источник: https://censor.net.ua/n3161980
 
   
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блин, бусичка опять в говне по уши...
ну талант у "смишнова-чувачка", талант.
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и тут Вовчка облажался!.. Не зря ему Эстония лисапед с вазелином подарила..
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А якби на його місці був якийсь дурачок??
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А Вовік вже пообіцяв нагороду за упіймання Алперіна. Кому тепер ця нагорода? Разыскивать Альперина нет необходимости, мы сами придем к прокурору 27 ноября, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 8542 Разыскивать Альперина нет необходимости, мы сами придем к прокурору 27 ноября, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 8132
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Адвокат вирішив здати клієнта .На "цінний подарунок " повівся.
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О, ти дивись...
Самий "гучний" адвокат теж тут...
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Адвокат просто сам хочет ценный подарок 😁

Не могу перестать читать фамилию этого деятеля с ударением на последний слог - аспирин, сахарин, альперин.
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Ой дибіл...
Ще не знає? Чи вже не знає?
Який 'хороший' адвокат, прямо піддослідний екземпляр для Зігмунда Фрейда...
Якщо клієнт ще нічого не знає, то як він встиг найняти адвоката і для чого в прокуратуру йти?)
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Лицо у неё нормальное , просто тямы не хватает причу нормальную сделать , а окружающим плевать на имидж .
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"С меня лично - ценный подарок" (c) Моника

Подарок - закрытие дела! Шах и мат!
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Ниче не будет тому Альперину. Вон как люди делают

Крупнейший спонсор "Слуги народа" - фирма из Одессы "Кодексо". Она проходит по уголовному делу, связанному с обналичкой и уклонением от уплаты налогов. Уголовное производство №32018100000000055 от 23.04.2018 г. открыто по части 3 статьи 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
По тому же делу проходят еще два солидных спонсора "Слуги народа": одесские фирмы "Барака трейдинг" и "Флора импекс". Это номера 25 и 27 списка партийных спонсоров.
Все три фирмы указаны в определении Шевченковского райсуда столицы по указанному уголовному производству.
По тому же адресу, что и фирмы "Кодексо" и "Флора Импекс" (Одесса, ул. Пушкинская, 36), зарегистрирован еще один спонсор "Слуги народа" - ООО "Кристал М Груп" (номер 23 списка). Она находится в соседней комнате с "Кодексо".
Эта фирма была зарегистрирована совсем недавно, 25 мая. Но уже нашла больше 3 миллионов для поддержки партии Зеленского.
Весьма подозрительно, что еще две одесские фирмы "Тамира торг" и уже упомянутая "Барака трейдинг Украина" заплатили абсолютно одинаковые суммы по 2 920 960 грн. Перечислили свои взносы они в один день - 4 июля.
Таким образом, группа одесских компаний, которые фигурируют в ряде уголовных дел, стала крупнейшим официальным спонсором партии Зеленского в третьем квартале.


Розшукувати Альперіна немає необхідності, ми самі прийдемо до прокурора 27 листопада, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 8886
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вылитый "татарин" - персонаж из фильма "брат-1".
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