 Белый дом остановил оборонную помощь Украине в день разговора Зеленского и Трампа, с которого началась процедура импичмента, - The Hill

Такие сведения содержатся в документах Белого дома, полученных Палатой представителей США в контексте расследования по импичменту президента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.
По данным издания, первое официальное распоряжение Административно-бюджетного управления Белого дома о приостановлении финансирования поступило 25 июля.
Конгрессмены-демократы из Палаты представителей подчеркивают, что полученные документы подтверждают злоупотребления президента, поскольку это "тревожное отклонение от длительных процедур" о предоставлении помощи Украине.
В самом же Белом доме подчеркивают, что администрация имела право так действовать.
"Административно-бюджетное управление использует и продолжит использовать свои полномочия для обеспечения надлежащего расходования долларов налогоплательщиков в соответствии с приоритетами президента и закона", - отметили в администрации Трампа.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.
может Вовка не зажал трубку ладошкой, когда шутил с Богданом на счет дебильной прически Трампа?!..
Луиза Чкалова
@luiza_4kalova 6 ч
А вместо гимна Соплю будут встречать песней "Лісапєт мой, лісапєт"
Роман Донік
@donikroman
Юбки и платья для Елены Зеленской придумывает и шьет Ксения Кошевая, жена кварталовца Евгения Кошевого. Компания PICO. Нет, я не знаю, что в прошлом произошло между этими двумя женщинами.
LOL )))))))
По информации издания, помимо переговоров в формате "нормандской четверки" в Париже 9 декабря главы государств пообщаются лично. Собеседник издания отметил, что вероятность проведения такой встречи почти 100%. По некоторым данным, Зеленскому могут передать приглашение приехать в Москву на празднование 75-летия Победы."-если правда,зеопарыш-тварь