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Все про:Зеленский (3755) импичмент (432) США (15833) Трамп (2654)

 Белый дом остановил оборонную помощь Украине в день разговора Зеленского и Трампа, с которого началась процедура импичмента, - The Hill

Администрация президента США остановила оборонную помощь Украине 25 июля, в день телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Такие сведения содержатся в документах Белого дома, полученных Палатой представителей США в контексте расследования по импичменту президента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

По данным издания, первое официальное распоряжение Административно-бюджетного управления Белого дома о приостановлении финансирования поступило 25 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы упорно решаем такие долговременные проблемы этой страны, как коррупция", - Помпео об Украине

Конгрессмены-демократы из Палаты представителей подчеркивают, что полученные документы подтверждают злоупотребления президента, поскольку это "тревожное отклонение от длительных процедур" о предоставлении помощи Украине.

В самом же Белом доме подчеркивают, что администрация имела право так действовать.

"Административно-бюджетное управление использует и продолжит использовать свои полномочия для обеспечения надлежащего расходования долларов налогоплательщиков в соответствии с приоритетами президента и закона", - отметили в администрации Трампа.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/n3161979
 
 
 Топ комментарии
 
Хз, шо между этими двумя неадекватами могло произойти. Трамп тоже то еще чучело.
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Хз, шо между этими двумя неадекватами могло произойти. Трамп тоже то еще чучело.
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Та що там произошло... оно ляпнуло что собралось сдаваться а Трамп тогда - "ну и нахрена вам теперь американская помощь?"...
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Сказал, что как главком согласен на капитуляцию. Поэтому тратиться смысла нет...
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То же что обычно, и Трамп понял что с этим дурачком можно делать все что угодно
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Глубокоуважаемый Владимир Александрович Зеленский !! Вы часто заявляете о безграничной вашей любви к украинскому народу !!! После вашей личной встречи с плешивой крысой 9 декабря, не стоит ли вам купить билет из Парижа в Тель-Авив на постоянное проживание !!
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п.с. Давайте говорить честно. Как Порошенко ненавидил наш народ, так и Зеленский ненавидит. А вот почему мы украинцы избираем тех, кто нас ненавидит, - то это уже вопрос из области психологии или психиатрии...
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Вазелин как раз руснявых 🐓 любит, а не ненавидит
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эпический идиЁт Вовочка, умудрился за один телефонный разговор, поломать пять лет дружественных отношений с США, которые выстраивал дипломат Порошенко..
может Вовка не зажал трубку ладошкой, когда шутил с Богданом на счет дебильной прически Трампа?!..
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Луиза Чкалова

@luiza_4kalova 6 ч

А вместо гимна Соплю будут встречать песней "Лісапєт мой, лісапєт"
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Роман Донік

@donikroman


Юбки и платья для Елены Зеленской придумывает и шьет Ксения Кошевая, жена кварталовца Евгения Кошевого. Компания PICO. Нет, я не знаю, что в прошлом произошло между этими двумя женщинами.
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Я раньше почему злой был? Да потому, что к меня велосипеда не было! А теперь я сразу добреть начну, может ЗЕверушку себе заведу.(с)
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Ну вас в баню! Білий дім зупинив оборонну допомогу Україні в день розмови Зеленського і Трампа, з якої почалася процедура імпічменту, - The Hill - Цензор.НЕТ 1203
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"Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила о подготовке отдельной двусторонней встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках "нормандского саммита".
По информации издания, помимо переговоров в формате "нормандской четверки" в Париже 9 декабря главы государств пообщаются лично. Собеседник издания отметил, что вероятность проведения такой встречи почти 100%. По некоторым данным, Зеленскому могут передать приглашение приехать в Москву на празднование 75-летия Победы."-если правда,зеопарыш-тварь
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Що я можу сказати за це американцям? Thank you for your help!
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До чого довели зебіли Україну!!! Тупий Зєлєнский замість того щоб робити те, що йому скаже Трамп, почав розвалювати Україну!!! Порошенко собі такого ніколи не дозволяв!!
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та иди ты со своим петрофском,,, в тамбоф! или переделай ник, ****** саветский.
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Бібісіська, а ти таки хлопчик з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.
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Някий наш Зелінський не тупий, він поставив вашого МакДональда на місце, і гордо сказав, що лизатиме дупу тіко за великі гроші...
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- Нам от вас ничего не надо. - сказал Зе Додику и от страха бросил трубку.
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Це ж треба так розмовляти, щоб США припинили допомогу, прямо талант у Зе🧐
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После общения с Зеленским , Трамп почуял неладное. Он ведь любитель женских сердец, а не мужских.
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интересно, по движению губ можна понять что она сказала?)
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Мелания его ненавидит - лютой ненавистью.
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Дай оружие клоуну, так он весь цирк взорвет.
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Ничего удивительного, пророссийский и мстительный Трамп злоупотребляет своим положением, отсюда все проблемы.
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Значит в этот день американская разведка получила сведения,что Зеля работает на кремль.
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Хорошо что, по Будапешту обязательства, не отказываються выполнять....
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