 В Минобразования назвали вузы, получившие больше всех денег на науку

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобразования.

В период с 2017 до 2019 года больше всего денег на науку получили вузы из Киева, Харькова и Днепра.

Первый заместитель Министра образования и науки Юрий Полюхович во время поездки в Харьков рассказал, что МОН составило рейтинг из 20 вузов, получивших более всего государственных средств на науку - речь идет о деньгах, которые они получили от МОН по результатам конкурса научных проектов.

"Сейчас мы говорим именно о конкурсное финансирование, ведь, к сожалению, университетская наука в Украине до сих пор финансируется только за конкурсами. Со следующего года лучшие научные направления в вузах должны получить еще и базовое финансирование. В бюджет мы для этого заложили 400 млн гривен ", - сказал он.

Всего в 2017-2019 годах на науку вузы и научные учреждения получили почти 1млрд 790 млн гривен. Из них 1,172 миллиарда получили топ-20 вузов.

Так, больше всего денег получили:

КНУ имени Тараса Шевченко - 296795000 грн;

ХНУ имени В. Н. Каразина - 178278000 грн;

НТУ Украины "КПИ им. Игоря Сикорского "- 79,175;

НТУ "Харьковский политехнический институт" - 70,547;

Национальный университет "Львовская политехника" - 69,984;

НУБИП Украины - 65,734;

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова - 63,683;

ЛНУ им. Ивана Франко - 44,547;

Национальный авиационный университет - 42,768;

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 34,752.