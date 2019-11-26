 В Минобразования назвали вузы, получившие больше всех денег на науку

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобразования.
В период с 2017 до 2019 года больше всего денег на науку получили вузы из Киева, Харькова и Днепра.
Первый заместитель Министра образования и науки Юрий Полюхович во время поездки в Харьков рассказал, что МОН составило рейтинг из 20 вузов, получивших более всего государственных средств на науку - речь идет о деньгах, которые они получили от МОН по результатам конкурса научных проектов.
"Сейчас мы говорим именно о конкурсное финансирование, ведь, к сожалению, университетская наука в Украине до сих пор финансируется только за конкурсами. Со следующего года лучшие научные направления в вузах должны получить еще и базовое финансирование. В бюджет мы для этого заложили 400 млн гривен ", - сказал он.
Всего в 2017-2019 годах на науку вузы и научные учреждения получили почти 1млрд 790 млн гривен. Из них 1,172 миллиарда получили топ-20 вузов.
Так, больше всего денег получили:
КНУ имени Тараса Шевченко - 296795000 грн;
ХНУ имени В. Н. Каразина - 178278000 грн;
НТУ Украины "КПИ им. Игоря Сикорского "- 79,175;
НТУ "Харьковский политехнический институт" - 70,547;
Национальный университет "Львовская политехника" - 69,984;
НУБИП Украины - 65,734;
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова - 63,683;
ЛНУ им. Ивана Франко - 44,547;
Национальный авиационный университет - 42,768;
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 34,752.
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Впрочем, что можно ожидать от нынешних министров? посчитать до 10 не могут, или пальцы на руках закончились?