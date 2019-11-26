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 Политика Украины
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Все про:Россия (74380) Укрзализныця (1750) уголь (776) Кравцов Евгений (104)

 "Укрзализныця" отменила тендер на закупку российского угля и проведет служебное расследование, - Кравцов

Региональный филиал "Укрзализныци" по результатам тендеров хотел заключить соглашения по поставке российского угля.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци", речь идет о закупке 2,9 тыс. тонн угля марки ДГ для нужд в обеспечении углем пассажирских поездов на 2020 год. Пока никаких договоров на поставку не заключено.

"Тендер отменен. Будет проведено служебное расследование, по подготовке тендерной процедуры. Я благодарен представителям СМИ за привлечение внимания к этой закупке", - отметил Евгений Кравцов.

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В ближайшее время информация об отмене тендера будет внесена на веб-портал государственных закупок ProZorro, сообщает пресс-служба.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что региональный филиал "Укрзализныци" по результатам тендеров хочет заключить пять соглашений по поставке угля на 12,49 млн грн, с компанией "Раксел". Которая, в свою очередь, через еще одну венгерскую компанию планирует поставлять уголь с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3161977
 
   
 Топ комментарии
 
"Украина в 2018 году импортировала из Российской Федерации 15 млн ... тонн угля на 1 млрд 822,792 млн долларов. ... Общий объем импорта составил 21 млн 387,573 тыс. тонн, доля российского угля составила 70,2%"
А теперь давайте посокрушаемся над тендером в 2,9 тыс. тонн "Укрзалізниця" скасувала тендер на закупівлю російського вугілля і проведе службове розслідування, - Кравцов - Цензор.НЕТ 318
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А при ПеПе сделали бы вид, что и так все нормально.
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Так "слуги урода" как раз и против. Назначили служебное расследование. Но если вы "за", то ничего удивительного. Именно такие "патриоты" ПеПу и поддерживают.
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Ну и правильно, зебил сказал зачем вы покупаете кацапский уголь и решил покупать уголь в днр "Укрзализныця" отменила тендер на закупку российского угля и проведет служебное расследование, - Кравцов - Цензор.НЕТ 3225
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"Украина в 2018 году импортировала из Российской Федерации 15 млн ... тонн угля на 1 млрд 822,792 млн долларов. ... Общий объем импорта составил 21 млн 387,573 тыс. тонн, доля российского угля составила 70,2%"
А теперь давайте посокрушаемся над тендером в 2,9 тыс. тонн
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Это типа оправдание? Нуууу...Такое себе, для зебилов сойдёт
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Так надо закупать уголь у ********* или нет? Шо скажешь?
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Конечно надо. Или вы против политики "слуг урода" по закупке энергоносителей в параше? "Укрзалізниця" скасувала тендер на закупівлю російського вугілля і проведе службове розслідування, - Кравцов - Цензор.НЕТ 7696
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Так "слуги урода" как раз и против. Назначили служебное расследование. Но если вы "за", то ничего удивительного. Именно такие "патриоты" ПеПу и поддерживают.
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Слуги купили 15 миллионов тонн. И сделали говнопиарчик на 3 тищах - типа ми не такие
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15 миллионов тонн было куплено в 2018 году. Кто тогда был у власти?
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В смысле? Назначили служебное расследование за закупку электроэнергии и выдачу разрешений? Когда "Укрзалізниця" скасувала тендер на закупівлю російського вугілля і проведе службове розслідування, - Кравцов - Цензор.НЕТ 58? Но если вы не в курсе, то ничего удивительного. Именно такие "патриоты" Монику и поддерживают. "Укрзалізниця" скасувала тендер на закупівлю російського вугілля і проведе службове розслідування, - Кравцов - Цензор.НЕТ 1667
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Ты статью читал? Где там о "закупке электроэнергии "? Соевые, что с вами? Вы ж ылита, а не какие-то "зеленые наркоманы".
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😁
Когда Петя в 2018 закупал в РФ, это прекрасно, гениально и отец нации
Когда в этом году что-то закупилось при Зе - зрада зрадная. А когда при Зе не закупилось - опять же зрада.

Клоуны одним словом
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А. Вы научились разделять энергоносители? Т.е.эл.энергию мона, а уголёк низзя? Так вас на прибыльную должность не возьмут . Не впишитесь в коЗЕманду. Или вы по откатам, как Юзик "Укрзалізниця" скасувала тендер на закупівлю російського вугілля і проведе службове розслідування, - Кравцов - Цензор.НЕТ 2807?
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Не гвалтуйте барижного лузера лузера такими питаннями. Навряд там є тверезе розуміння того, що коментує.
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Чесно вброс так собі... вугілля що ви кажете виходить по... 127 долара за тону... Це по курсу 2018 року... 3000 гривень... Вугілля по ротердам плюс купували по 2700...
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і? тобто ви хочете сказати, що мало того що 15 млн тон, так ще і на 300 гривень дорожче
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Мені нічого не відомо про 15 млн тон...
Я говорю що ахметовське вугілля по ротердам плюс виходило дешевше...
Тому я сумніваюсь в правдивості поданих цифр...
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Звідки саме брав Ахмєтов "роттердамівське вугілля "? З Ротердаму? Чи з Ордло транзитом через Рашку?
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А при ПеПе сделали бы вид, что и так все нормально.
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І як тепер розвивати інвестиційний клімат в Україні??? Тупі зебіли роблять все щоб з України пішли інвестори і гроші!!! При Порошенку такого не було!!!
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І не кажи. Кацапи інвестували "своє" дирівське вугілля в Украіну, а тут на горло пісні наступили.
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Та ви шо! При баризі інвестори в черзі стояли, а про житомирські ласощі то мабуть агенти кремля волали?
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