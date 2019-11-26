 Премьер Гончарук встретился с голодающей адвокатом семей Небесной Сотни Закревской

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Инсайдер".

Алексей Гончарук сообщил, что правящая партия не собирается созывать внеочередное заседание парламента. Зато, премьеру якобы известно, что монобольшинство понимает важность вопроса и проголосует за внесение поправки на заседании 3 декабря.

"Он (премьер-министр. - Ред.) сказал, что вся правящая команда понимает необходимость этого закона. В управлении ГБР планируют увеличить численность следователей. Сейчас там только 25 штатных единиц. Это мизер. Должно быть 60-70. Завтра, якобы, комитет должен рассмотреть этот вопрос", - отметила Закревская сразу после встречи с Гончаруком.

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Она подчеркнула, что пока это только обещания, а не реальные действия власти. Но даже, если события будут развиваться по лучшему сценарию, расследование не возобновится в этом году, напомнила Закревская.

"В лучшем случае следствие начнется во второй половине января. Это очень большая пропасть", - сказала адвокат.

Напомним, полную голодовку в знак протеста против остановки следствия по делам Майдана 22 ноября объявила адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская. Она обещает голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование.

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С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

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Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.