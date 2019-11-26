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 Общество
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Все про:голодовка (739) Закревская Евгения (45) Гончарук_Алексей (317)

 Премьер Гончарук встретился с голодающей адвокатом семей Небесной Сотни Закревской

Премьер-министр сообщил, что депутаты не собираются проводить внеочередное заседание Верховной Рады, как того требует Закревская, но готовы проголосовать за поправку, необходимость которой она отстаивает, 3 декабря.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Инсайдер".

Алексей Гончарук сообщил, что правящая партия не собирается созывать внеочередное заседание парламента. Зато, премьеру якобы известно, что монобольшинство понимает важность вопроса и проголосует за внесение поправки на заседании 3 декабря.

"Он (премьер-министр. - Ред.) сказал, что вся правящая команда понимает необходимость этого закона. В управлении ГБР планируют увеличить численность следователей. Сейчас там только 25 штатных единиц. Это мизер. Должно быть 60-70. Завтра, якобы, комитет должен рассмотреть этот вопрос", - отметила Закревская сразу после встречи с Гончаруком.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Не злий справи Майдану" - под ВР состоялась акция поддержки адвоката Закревской, объявившей голодовку в знак протеста против прекращения расследований дел Майдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Она подчеркнула, что пока это только обещания, а не реальные действия власти. Но даже, если события будут развиваться по лучшему сценарию, расследование не возобновится в этом году, напомнила Закревская.

"В лучшем случае следствие начнется во второй половине января. Это очень большая пропасть", - сказала адвокат.

Напомним, полную голодовку в знак протеста против остановки следствия по делам Майдана 22 ноября объявила адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская. Она обещает голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование.

Читайте на Цензор.НЕТ: Разгон студентов, декабрьский штурм и январские убийства, - Закревская перечислила эпизоды в делах Майдана, следствие по которым остановилось

С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Также на Цензор.НЕТ: К голодовке Закревской присоединилась свидетельница разгона студентов на Майдане Кеплер

Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.

Источник: https://censor.net.ua/n3161976
 
 
 Топ комментарии
 
Намагався "нагодувати" обіцянками. Не вийде.
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Прем'єр Олексій Гончарук витратив на переліт до Лондона понад мільйон гривень. Зовсім недавно скромний експерт BRDO, а сьогодні високопоставлений "Слуга народу" увійшов у смак і витрачає шестизначні суми тільки на одну поїздку.

Понты от Януковича: украинский премьер полетел за миллион гривен. За документами

Премьер Гончарук встретился с голодающей адвокатом семей Небесной Сотни Закревской - Цензор.НЕТ 946
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Курва! Вони живуть одним днем. Знають с...ки що прийшли не надовго, тому поспішають насолодитися моментом і витрачають державні гроші наліво і направо

Премьер Гончарук встретился с голодающей адвокатом семей Небесной Сотни Закревской - Цензор.НЕТ 9370
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Намагався "нагодувати" обіцянками. Не вийде.
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Прем'єр Олексій Гончарук витратив на переліт до Лондона понад мільйон гривень. Зовсім недавно скромний експерт BRDO, а сьогодні високопоставлений "Слуга народу" увійшов у смак і витрачає шестизначні суми тільки на одну поїздку.

Понты от Януковича: украинский премьер полетел за миллион гривен. За документами

Премьер Гончарук встретился с голодающей адвокатом семей Небесной Сотни Закревской - Цензор.НЕТ 946
 показать весь комментарий
 
 
Курва! Вони живуть одним днем. Знають с...ки що прийшли не надовго, тому поспішають насолодитися моментом і витрачають державні гроші наліво і направо

Премьер Гончарук встретился с голодающей адвокатом семей Небесной Сотни Закревской - Цензор.НЕТ 9370
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Слідство по справам Майдану має бути негайно продовжене, без зайвих затримок. Якщо депутати не хочуть скликати позачергове засідання ВРУ, то нам потрібні нові депутати та нова влада! коломойський причетний до вбивств майданівців, це стало відомо після розслідування справи вбивства Веремія та викрадення Ігора Луценка. Людина коломойського, депутат від Слуги Народу Литвиненко 24 рази телефонував організатору викрадення Веремія та Ігора Луценка, кримінальному елементу з орбіти коломойського.
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там написано делегація, хіба ні? Вам відомо, скільки людей в офіційній дипломатичній місії?
рукалице
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ЗЕбіле, квіток бізнес класу туди та назад коштує 43 240 гривень. Готель, номер люкс - від 10 до 15 тисяч гривень за добу. Воно що, там, у Лондоні, півтора місяці було? Чи голота до корита дірвалася?
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Так можна було й автостопом подорожувати, це дешевше! Попутними українськими вантажівками в Європу а потім поїздом до Лондона і так само назад! Але що робити якщо Голова виконавчої влади воюючої країни має ще працювати під час поїздки і обговорювати і вирішувати якісь питання з обмеженим доступом? На ноутбуці, телефоні чи в паперових документах Голови виконавчої влади можуть бути відомості що містять державну таємницю і які не можна покласти в багаж звичайного літака?
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ЗЕбіле Igor L, а що, на самокаті не, а чому?

Може він просто боїться літати економ класом щоб з Порохом не зустрітись, га, ЗЕбіле?
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ЗЕбіле МистерАлексиус мільйон - це БЕЗ готелю. Виключно за переліт.
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Интересная статья: «в то время как президенты и главы правительств других, более состоятельных стран, не брезгуют передвигаться на рейсовых самолетах, глава украинского Кабмина даже за кредитом отправляется на самолете премиум-класса, доставшемся от экс-президента Януковича»

А при Пете где эти самолеты были? 😁 От Януковича достались, минуя 2014-2018 и первую половину 2019 года 😁
Потому что Петя летал только рейсовыми самолетами😂
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А вот Яценюк и Грося выполняли все, что обещали!
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Рейс з Відня до Києва - в економ-класі виявився цілий міністр закордонних справ. Дякую вам, пане Клімкін, що не робите з економії PR-шоу.

Премьер Гончарук встретился с голодающей адвокатом семей Небесной Сотни Закревской - Цензор.НЕТ 3567
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А виходить обрали такого самого. Треба хоч раз за ноги підвісити й шкуру на живу стягнути, щоб посада привабливою не здавалась.
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А як же Портний з Богданом? Що та Закревська хоче? Щоб зелена шобла пацанів на суд видала?
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Без применения процедуры амнистии к боевикам и чиновникам так называемых «Л/ДНР» украинским властям при реинтеграции оккупированных территорий придётся привлечь к уголовной ответственности около 40 тыс. человек, сообщил руководитель аналитического направления Украинского хельсинского союза по правам человека Олег Мартыненко, - передает «Интерфакс-Украина».

«Если говорить о том, чтобы привлечь к ответственности всех виновных, то я отдаю предпочтение цифре в 35 тыс. человек - это численность 1-го и 2-го армейский корпусов так называемых «ЛНР» и «ДНР». Это реальные комбатанты, которые держат в руках оружие и принимают участие в войне. К ним можно добавить около 5 тыс. представителей «власти» высшего уровня, которые ответственны за принятие решений. (…) В итоге мы имеем цифру в 40 тыс. человек, которых мы должны привлечь к уголовной ответственности», - заявил Мартыненко на заседании экспертной группы по переходному правосудию при комитете парламента по вопросам прав человека и реинтеграции оккупированных территорий.

Он также отметил, что помимо нехватки компетенции украинских следователей для решения такой задачи, не хватает также и самых следователей и судей, способных справиться с таким потоком уголовных дел и напомнил о неготовности пенитенциарной системы Украины для исполнения наказания для всех 40 тыс. потенциальных комбатантов.

«У нас просто нет помещений для размещения всех этих людей, что может в очередной раз показать слабость украинской власти», - добавил он.

Также Мартыненко убеждён, что амнистия может стать предохранителем для новых социальных волнений.

«Даже, если мы сможем посадить комбатанта в тюрьму, то он «накажет» нас, как минимум, ещё тремя потенциально недовольными людьми - это его ближайшие родственники: мать и отец, жена, братья и сёстры, дети. И если мы умножим 40 тыс. на три, то получим 120 тыс. потенциально недовольных граждан», - отметил эксперт.
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Офигеть.
Хельсинский союз идет на со своими аргументами.
Во первых никакие помещения не нужны.
Они просто могут ехать к путину.
А во вторых вместе со всеми своими недовольными родственниками.
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В Хорватии были три волны амнистии и не всех поголовно, а не совершивших преступлений...
Не надо страшилки распространять, которые не соответствуют мировой практике...
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Для БАБЫ, это даже полезно ПО ГОЛОДАТЬ! Муж только, скажет спасибо!
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Ц.Н.Раскрывайте пожалуйста всю информацию полностью!Народ жаждет полной инфы! Первое:Гочарук с оной особой встречался до прививки,или после? Второе:На сколько кг,похудела оная особа? Ибо народ жаждет и переживает!
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