 Премьер Гончарук встретился с голодающей адвокатом семей Небесной Сотни Закревской

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Инсайдер".
Алексей Гончарук сообщил, что правящая партия не собирается созывать внеочередное заседание парламента. Зато, премьеру якобы известно, что монобольшинство понимает важность вопроса и проголосует за внесение поправки на заседании 3 декабря.
"Он (премьер-министр. - Ред.) сказал, что вся правящая команда понимает необходимость этого закона. В управлении ГБР планируют увеличить численность следователей. Сейчас там только 25 штатных единиц. Это мизер. Должно быть 60-70. Завтра, якобы, комитет должен рассмотреть этот вопрос", - отметила Закревская сразу после встречи с Гончаруком.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Не злий справи Майдану" - под ВР состоялась акция поддержки адвоката Закревской, объявившей голодовку в знак протеста против прекращения расследований дел Майдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Она подчеркнула, что пока это только обещания, а не реальные действия власти. Но даже, если события будут развиваться по лучшему сценарию, расследование не возобновится в этом году, напомнила Закревская.
"В лучшем случае следствие начнется во второй половине января. Это очень большая пропасть", - сказала адвокат.
Напомним, полную голодовку в знак протеста против остановки следствия по делам Майдана 22 ноября объявила адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская. Она обещает голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование.
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С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.
21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.
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Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.
Понты от Януковича: украинский премьер полетел за миллион гривен. За документами
рукалице
Може він просто боїться літати економ класом щоб з Порохом не зустрітись, га, ЗЕбіле?
А при Пете где эти самолеты были? 😁 От Януковича достались, минуя 2014-2018 и первую половину 2019 года 😁
Потому что Петя летал только рейсовыми самолетами😂
Держбюджет у жовтні не виконано за доходами на 10%
«Если говорить о том, чтобы привлечь к ответственности всех виновных, то я отдаю предпочтение цифре в 35 тыс. человек - это численность 1-го и 2-го армейский корпусов так называемых «ЛНР» и «ДНР». Это реальные комбатанты, которые держат в руках оружие и принимают участие в войне. К ним можно добавить около 5 тыс. представителей «власти» высшего уровня, которые ответственны за принятие решений. (…) В итоге мы имеем цифру в 40 тыс. человек, которых мы должны привлечь к уголовной ответственности», - заявил Мартыненко на заседании экспертной группы по переходному правосудию при комитете парламента по вопросам прав человека и реинтеграции оккупированных территорий.
Он также отметил, что помимо нехватки компетенции украинских следователей для решения такой задачи, не хватает также и самых следователей и судей, способных справиться с таким потоком уголовных дел и напомнил о неготовности пенитенциарной системы Украины для исполнения наказания для всех 40 тыс. потенциальных комбатантов.
«У нас просто нет помещений для размещения всех этих людей, что может в очередной раз показать слабость украинской власти», - добавил он.
Также Мартыненко убеждён, что амнистия может стать предохранителем для новых социальных волнений.
«Даже, если мы сможем посадить комбатанта в тюрьму, то он «накажет» нас, как минимум, ещё тремя потенциально недовольными людьми - это его ближайшие родственники: мать и отец, жена, братья и сёстры, дети. И если мы умножим 40 тыс. на три, то получим 120 тыс. потенциально недовольных граждан», - отметил эксперт.
Хельсинский союз идет на со своими аргументами.
Во первых никакие помещения не нужны.
Они просто могут ехать к путину.
А во вторых вместе со всеми своими недовольными родственниками.
Не надо страшилки распространять, которые не соответствуют мировой практике...