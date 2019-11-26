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 Политика Украины
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Все про:СНБО (3305) нормандская четверка (794)

 Украина выполнила все условия для саммита "нормандской четверки", - СНБО

Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит "нормандской четверки" состоялся.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном.

"Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в "нормандском формате" состоялся. В то же время мы ожидаем встречных шагов России во время переговоров", - заявил Данилов.

В качестве примера шагов со стороны Украины он привел обмен пленными, разведение сил и средств на трех участках: в Станице Луганской, Золотом и Петровском, открытие мостового перехода в Станице Луганской.

Секретарь СНБО подчеркнул, что президент Владимир Зеленский считает важным во время встречи в "нормандском формате" достичь договоренностей по конкретным срокам освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан; по достижению перемирия и устойчивого прекращения огня; о возвращении Украине контроля над государственной границей с Россией.

В свою очередь, посол Франции заявил о поддержке нашего государства, его территориальной целостности, суверенитета и европейского выбора. Он также подтвердил решимость французского руководства получить положительный результат саммита в "нормандском формате" 9 декабря.

Собеседники также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, секретарь СНБО отметил значительный потенциал сотрудничества в оборонной и сфере безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До деоккупации украинских территорий любое укрепление сотрудничества стран ЕС с Россией будет стимулировать ее оказать давление на Украину, - Данилов

Источник: https://censor.net.ua/n3161975
 
 
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Осталось одно...клован должен стать на колени перед пуйлом... а для народа Украины исполнить соло на пианине😊
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На Нормандській зустрічі лише офіційно затвердять домовленості ЗЕленої ************* з Володимиром ******.
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если б не Сивоха, развода не бьі ло б
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Осталось одно...клован должен стать на колени перед пуйлом... а для народа Украины исполнить соло на пианине😊
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Украина выполнила все условия для саммита "нормандской четверки", - СНБО

капитулянцию с бамбасом падписали??
100500 мостов пастроили мс киева в бамбас??

нееет??

идите падписывайте, потом приэзжайте
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НА НОРМАНДСЬКІЙ ЗУСТРІЧІ ЛИШЕ ОФІЦІЙНО ЗАТВЕРДЯТЬ ДОМОВЛЕНОСТІ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПУТІНИМ - КАБАКАЄВ

"Що ми побачимо на Нормандському форматі? За здоровим глуздом, якби не було цих домовленостей, Володимир Зеленський повинен був відкритим бути із суспільством, як був у свій час відкритий Петро Порошенко. Ми можемо критикувати Порошенка, ми можемо казати, що погані Мінські домовленості чи гарні. У кожного є своя точка зору. Але є плюс того, що минула влада - і Верховна Рада, і Кабмін, і президент України - були відкриті у своїй позиції щодо Російської Федерації", - розповів Кабакаєв.
Він зазначив, що Зеленський - це президент з відчуттям малоросійства.
"У мене є таке відчуття, що в нього це малоросійство проявляється. І веде перемовини - перше, що ми бачимо - через свого представника з Російською Федерацією кулуарно. Ми знаємо, що веде. Принаймні з багатьох джерел зі ЗМІ", - додав Кабакаєв.
На його думку, на Донбасі немає розведення, а є відведення.
"Друге - він за ці п'ять років найшвидше пришвидшив цей процес по обміну полоненими, по питанню розведення, як він каже. Але я неодноразово казав, що немає розведення, а є відведення. Тому що позиції російські, які були укріплені, на тих територіях не розібрані, з ними нічого не відбувається. Місію ОБСЄ туди не допускають, безпілотники збивають. Сама місія про це звітує. Про що ми говоримо, про яке розведення? Це відведення. Чи буде це відведення, як казав Путін на минулому тижні на одному форумі, що він хоче, щоб це відбувалося по всій лінії розмежування, - я не знаю, чи так буде. Але я вважаю, що це знак Володимиру Зеленському, що це наступний крок, який ви повинні зробити. І це він публічно сказав. Значить, непублічно про це вже домовився Андрій Єрмак", - зауважив Кабакаєв.
"І тому на Нормандському форматі ми будемо бачити публічну картинку, яка вже домовлена. І я боюсь, що наші міжнародні партнери можуть відпустити цю ситуацію. Тобто та коаліція, яка створювалася п'ять років поспіль, проти РФ, бачачи слабкість Володимира Зеленського, просто зараз відпустять Україну і скажуть, що розбирайтесь самі, як це сказав Трамп", - додав він.
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Так само як і "Будапештського меморандуму"?

Готова для здачі параші?
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Владимир Путин взял Владимира Зеленского в партнеры Вероятность двусторонней встречи президентов России и Украины близка к 100% В Париже, где на 9 декабря запланирован саммит «нормандской четверки» по Донбассу, ожидается отдельная встреча президентов РФ и Украины. Вероятность двусторонних переговоров информированные источники "Ъ" оценивают как очень высокую. В столице Франции украинский лидер может получить приглашение посетить в будущем году торжества по случаю 75-летия Победы, которые пройдут в Москве.https://www.kommersant.ru/doc/4172046?from=main_1
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Наверное в Кривом Роге поставят харьковский памятник мяснику , коллекционеру краденых мировых шедевров Жукову Украина выполнила все условия для саммита "нормандской четверки", - СНБО - Цензор.НЕТ 5010
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В столице Франции украинский лидер может получить приглашение посетить в будущем году торжества по случаю 75-летия Победы, которые пройдут в Москве. Україна виконала всі умови для саміту "нормандської четвірки", - РНБО - Цензор.НЕТ 4442 никак не пойму??при чём тут москва??если с Украины в ростов всегда было ближе!!?? Україна виконала всі умови для саміту "нормандської четвірки", - РНБО - Цензор.НЕТ 9008 Україна виконала всі умови для саміту "нормандської четвірки", - РНБО - Цензор.НЕТ 9865
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Эксперт: Импорт электричества из РФ - это отказ от месячной добычи угля Львовско-Волынского бассейна ...даже обещаем покупать от самого Гитлера...ой не так покупать от самого кремлёвского Фюрера дешевую электроэнергию Украина выполнила все условия для саммита "нормандской четверки", - СНБО - Цензор.НЕТ 9858
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Вы серьезно думаете что ваш членограй переиграет ***** который работал 25 лет в кгб и 20 лет президентом? Украина выполнила все условия для саммита "нормандской четверки", - СНБО - Цензор.НЕТ 5301
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Если только кремлёвскому Фюреру груди перегрызёт за одну минуту...Україна виконала всі умови для саміту "нормандської четвірки", - РНБО - Цензор.НЕТ 7612
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С задницей Трампа не справился. А ***** пожеще все-таки.
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Гнилая затея. Такой шухер, столько возни, а на выходе будет для нас в лучшем случае ноль. Украина выполнила все условия для саммита "нормандской четверки", - СНБО - Цензор.НЕТ 2484
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Так нам за цей кращий випадок кулаки тримати треба міцно стиснуті. Щоб Зєля бачив і біди не наробив.
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Та шо ж они так самозабвенно дрочат на этот пустопорожний нормандский формат? Что там может даже теоретически быть ценным для Украины в настоящих условиях? Не терпится Зеле слиться в поцелуе с престарелым кремлевским маразматиком гебистским? С окурком ботоксным понятно - едет принимать капитуляцию при свидетелях - своих корешах Ангеле и вожде евроарабов.
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ну это вы так считаете... а барыня-раша говорит, что ничего не выполнили
с недорецпубликами не договариваетесь, выборы не обещаете, особый статус в Конституцию не втиснули, всеобщую амнистию бандюков не провели, пенсии не выплатили... восстанавливать не пообещали...ну и свет-газ-вода - долги не выплатили (рашке естественно)
ну? я спрашиваю вас...и чё вы там выполнили? - удивляются х.ло с лаврухой и письковым...
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Сенцов в Европах распинается, что Путину верить нельзя, наш же комедиант строго противоположного мнения. Одно радует, Путин из Зели клоуна никогда не сделает, потому как тот и так клоун.
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хм?? а ты наивно пологаеш что клоун съумеет из муйла,муйла сделать!!?? Україна виконала всі умови для саміту "нормандської четвірки", - РНБО - Цензор.НЕТ 4635 (как по мне один другого не перевесит и ,,кардинально не изменит") Україна виконала всі умови для саміту "нормандської четвірки", - РНБО - Цензор.НЕТ 1329 Україна виконала всі умови для саміту "нормандської четвірки", - РНБО - Цензор.НЕТ 3786
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я бы не пускал его подписывать зраду . нужно спочатку провести референдум .
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Не референдум, а игнание чертей из ОП, ВР, КМУ, СБУ, ГПУ и аутодафе.
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Украина выполнила все условия для саммита "нормандской четверки", - СНБО
Посмотрим, что из этого получится.
Все помнят "Иловайский котёл", который получился в результате договоренностей с россией, а ведь предупреждали и не раз, не договаривайтесь с бандитом, кинет 100%.
Доверять россии в таких делах, себя не уважать.
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Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит "нормандской четверки" состоялся.Источник: https://censor.net.ua/n3161975

Это не Украина выполнила, это ваЗЕлин прогнулся. А какие условия выполнила расия? Продолжала расстреливать наших военных и гражданских? Позор *****.
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=578881556190508&id=100022060054339Україна виконала всі умови для саміту "нормандської четвірки", - РНБО - Цензор.НЕТ 5936Ира ПрокоповаСтежити4 листопада о 10:42Дівчина-медик: Передайте "ЧЕРТУ", що він лoх. За кілометр від нас росіяни нікого не відводять, а навпаки, сюди завезли снайперів зі спецкулями..
Військових готують до відходу на другу лінію з власноруч виритих окопів, позицій і бліндажів, де вони живуть не перший рік. Вони добре розуміють, що все це захоплять росіяни. Стан і ставлення під час таких розмов можете собі уявити. За минулий місяць тут є загиблі і значно більше поранених.Між іншим за кілометр від нас по той бік росіяни нікого відводити не збираються. Навпаки, сюди завезли снайперів зі спецкулями. Одна з таких зо тиждень тому насмерть знищила легені хлопцеві, про якого нам розповідають на всіх позиціях. Обстріли йдуть регулярно.
НАС ЗНИЩУЮТЬ!!!!Ярина Чорногуз - військовий парамедик (Госпітальєри)
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Вренные молчат.
Видно ждут, что гражданские опять с палками и фанерными щитами на снайперов пойдут, чтобы их снова хорошо кормить и одевать стали.
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Чтобы в критический момент охладить пыл Авакова и СБУ хватило бы и 50.

Чтобы за одну ночь арестовать и казнить вместе с семьями зеленое шобло Коломойского нужно еще меньше.
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ну, как вы голосовали, "военные", так к вам и относятся...
уж извините.
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Через 5 лет сопротивления и войны Украина в одностороннем порядке выполняет условия оккупанта.
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- Україна виконала умови кого???
- А які умови ставила Україна???
- А ці умови виконані???
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То есть, ху#ло удовлетворен. Молодцы, постарались, удовлетворили ху#ла.
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