 Украина выполнила все условия для саммита "нормандской четверки", - СНБО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном.

"Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в "нормандском формате" состоялся. В то же время мы ожидаем встречных шагов России во время переговоров", - заявил Данилов.

В качестве примера шагов со стороны Украины он привел обмен пленными, разведение сил и средств на трех участках: в Станице Луганской, Золотом и Петровском, открытие мостового перехода в Станице Луганской.

Секретарь СНБО подчеркнул, что президент Владимир Зеленский считает важным во время встречи в "нормандском формате" достичь договоренностей по конкретным срокам освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан; по достижению перемирия и устойчивого прекращения огня; о возвращении Украине контроля над государственной границей с Россией.

В свою очередь, посол Франции заявил о поддержке нашего государства, его территориальной целостности, суверенитета и европейского выбора. Он также подтвердил решимость французского руководства получить положительный результат саммита в "нормандском формате" 9 декабря.

Собеседники также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, секретарь СНБО отметил значительный потенциал сотрудничества в оборонной и сфере безопасности.

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