 Украина выполнила все условия для саммита "нормандской четверки", - СНБО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном.
"Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в "нормандском формате" состоялся. В то же время мы ожидаем встречных шагов России во время переговоров", - заявил Данилов.
В качестве примера шагов со стороны Украины он привел обмен пленными, разведение сил и средств на трех участках: в Станице Луганской, Золотом и Петровском, открытие мостового перехода в Станице Луганской.
Секретарь СНБО подчеркнул, что президент Владимир Зеленский считает важным во время встречи в "нормандском формате" достичь договоренностей по конкретным срокам освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан; по достижению перемирия и устойчивого прекращения огня; о возвращении Украине контроля над государственной границей с Россией.
В свою очередь, посол Франции заявил о поддержке нашего государства, его территориальной целостности, суверенитета и европейского выбора. Он также подтвердил решимость французского руководства получить положительный результат саммита в "нормандском формате" 9 декабря.
Собеседники также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, секретарь СНБО отметил значительный потенциал сотрудничества в оборонной и сфере безопасности.
капитулянцию с бамбасом падписали??
100500 мостов пастроили мс киева в бамбас??
нееет??
идите падписывайте, потом приэзжайте
"Що ми побачимо на Нормандському форматі? За здоровим глуздом, якби не було цих домовленостей, Володимир Зеленський повинен був відкритим бути із суспільством, як був у свій час відкритий Петро Порошенко. Ми можемо критикувати Порошенка, ми можемо казати, що погані Мінські домовленості чи гарні. У кожного є своя точка зору. Але є плюс того, що минула влада - і Верховна Рада, і Кабмін, і президент України - були відкриті у своїй позиції щодо Російської Федерації", - розповів Кабакаєв.
Він зазначив, що Зеленський - це президент з відчуттям малоросійства.
"У мене є таке відчуття, що в нього це малоросійство проявляється. І веде перемовини - перше, що ми бачимо - через свого представника з Російською Федерацією кулуарно. Ми знаємо, що веде. Принаймні з багатьох джерел зі ЗМІ", - додав Кабакаєв.
На його думку, на Донбасі немає розведення, а є відведення.
"Друге - він за ці п'ять років найшвидше пришвидшив цей процес по обміну полоненими, по питанню розведення, як він каже. Але я неодноразово казав, що немає розведення, а є відведення. Тому що позиції російські, які були укріплені, на тих територіях не розібрані, з ними нічого не відбувається. Місію ОБСЄ туди не допускають, безпілотники збивають. Сама місія про це звітує. Про що ми говоримо, про яке розведення? Це відведення. Чи буде це відведення, як казав Путін на минулому тижні на одному форумі, що він хоче, щоб це відбувалося по всій лінії розмежування, - я не знаю, чи так буде. Але я вважаю, що це знак Володимиру Зеленському, що це наступний крок, який ви повинні зробити. І це він публічно сказав. Значить, непублічно про це вже домовився Андрій Єрмак", - зауважив Кабакаєв.
"І тому на Нормандському форматі ми будемо бачити публічну картинку, яка вже домовлена. І я боюсь, що наші міжнародні партнери можуть відпустити цю ситуацію. Тобто та коаліція, яка створювалася п'ять років поспіль, проти РФ, бачачи слабкість Володимира Зеленського, просто зараз відпустять Україну і скажуть, що розбирайтесь самі, як це сказав Трамп", - додав він.
Готова для здачі параші?
с недорецпубликами не договариваетесь, выборы не обещаете, особый статус в Конституцию не втиснули, всеобщую амнистию бандюков не провели, пенсии не выплатили... восстанавливать не пообещали...ну и свет-газ-вода - долги не выплатили (рашке естественно)
ну? я спрашиваю вас...и чё вы там выполнили? - удивляются х.ло с лаврухой и письковым...
Посмотрим, что из этого получится.
Все помнят "Иловайский котёл", который получился в результате договоренностей с россией, а ведь предупреждали и не раз, не договаривайтесь с бандитом, кинет 100%.
Доверять россии в таких делах, себя не уважать.
Это не Украина выполнила, это ваЗЕлин прогнулся. А какие условия выполнила расия? Продолжала расстреливать наших военных и гражданских? Позор *****.
Військових готують до відходу на другу лінію з власноруч виритих окопів, позицій і бліндажів, де вони живуть не перший рік. Вони добре розуміють, що все це захоплять росіяни. Стан і ставлення під час таких розмов можете собі уявити. За минулий місяць тут є загиблі і значно більше поранених.Між іншим за кілометр від нас по той бік росіяни нікого відводити не збираються. Навпаки, сюди завезли снайперів зі спецкулями. Одна з таких зо тиждень тому насмерть знищила легені хлопцеві, про якого нам розповідають на всіх позиціях. Обстріли йдуть регулярно.
НАС ЗНИЩУЮТЬ!!!!Ярина Чорногуз - військовий парамедик (Госпітальєри)
Видно ждут, что гражданские опять с палками и фанерными щитами на снайперов пойдут, чтобы их снова хорошо кормить и одевать стали.
Чтобы за одну ночь арестовать и казнить вместе с семьями зеленое шобло Коломойского нужно еще меньше.
уж извините.
- А які умови ставила Україна???
- А ці умови виконані???