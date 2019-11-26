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Все про:Бутусов Юрий (1921) Бронежилет (42) Марченко Дмитрий (15)

 ГБР задержала владельца компании "Темп-3000" Евтушенко, выпускавшую бронежилеты, из-за которых арестовали чиновников Минобороны, - Бутусов

26 ноября Государственное бюро расследований залержало владельца компании, которая производила бронежилеты, по факут закупки кокторых прошли аресты чиновником Минобороны.

Об этом написал в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Сегодня Государственное бюро расследований задержало владельца компании "Темп-3000" - производителя бронежилетов "Корсар" Юрия Евтушенко. Ему предъявлено подозрение по пункту 4 статьи 190 - мошенничество в особо крупных размерах или в составе организованной группы.

Задержание произведено в рамках расследования дела о закупках бронежилетов в Минобороны, по которому ранее задержали группу сотрудников МО и начальника главного управления генерал-майора Марченко.

28-го ноября будет суд по мере пресечения для группы офицеров во главе с Дмитрием Марченко. Считаю, что на период следствия офицеры ВСУ должны находиться на свободе, вероятность их побега отсутствует. Завтра напишу обо всей этой истории".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерала Марченко, обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов, в нарушение закона поместили не на гауптвахту, а в гражданское СИЗО, - адвокат Мойсей

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

Источник: https://censor.net.ua/n3161973
 
 
 Топ комментарии
 
ГБР работает на Портнова. Портнов работает на Кремль. Значит бронежилеты действительно отличные.
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гбр в бронежилетах бронепластины и затем провели экспертизу. Вот как то так. Видно портнов надоумил.
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Правильно, так і треба: кожного хто виробляє зброю та бронежелети для українського війська в розшук і саджати. А можна відразу в парашу відправляти ешеолонами.
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гбр в бронежилетах бронепластины и затем провели экспертизу. Вот как то так. Видно портнов надоумил.
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Пишут, что долг перед пенсионерами ОРДЛО составляет 62,000,000,000 гривень.
Зе-избиратели именно этого хотели, да? Оплатить пенсии в ОРДЛО?
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62.000.000.000 гривень ИЗ КАРМАНОВ украинских налогоплательщиков - на оккупированную территорию! Уи-и-и. Кінець епохи бідності - вже блиЗЕнько!

ДБР затримала Євтушенка, власника компанії "Темп-3000", що випускала бронежилети, через які заарештували чиновників Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1641 ДБР затримала Євтушенка, власника компанії "Темп-3000", що випускала бронежилети, через які заарештували чиновників Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9426
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Как это 62 лярда? А пенсионерам Крыма ещё заплатить? А Донбасс восстановить? ДБР затримала Євтушенка, власника компанії "Темп-3000", що випускала бронежилети, через які заарештували чиновників Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3283
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Значит ещё где-то 62 лярда перед пенсионерами Крыма, + ещё нужно будет заплатить за 23 года "оккупации Крыма" + заплатить репарации "республикам" Донбасса, ну зебилы же только за ДБР затримала Євтушенка, власника компанії "Темп-3000", що випускала бронежилети, через які заарештували чиновників Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2109
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ПОХОДУ НАКАЖУТ ЕГО А НЕ ТЕХ КТО ПОДПИСАЛ АКТ ПРИЕМА БРОНЕЖЕЛЕТОВ
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За что арестовывать, за нормальные бронежилеты?

"Бронежилеты "Корсар" соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко."

https://censor.net.ua/photo_news/3161484/bronejilety_korsar_sootvetstvuyut_ukazannym_v_dogovore_tehusloviyam_uchastnik_nezavisimoyi_ekspertizy
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Позов був поданий Олександром Довгим.
Олександр Довгий являється власником фірми, котра виробляє броніки.
Ще питання?
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Класно вийде, якщо саме бронежилети його фірми почнуть закуповувати МО, МВД та інші силові структури.
Цікаво, чим вони відрізняються від "темповських"?
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ГБР работает на Портнова. Портнов работает на Кремль. Значит бронежилеты действительно отличные.
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Одягти на нього той бронежилет і перевірити практично.
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Правильно, так і треба: кожного хто виробляє зброю та бронежелети для українського війська в розшук і саджати. А можна відразу в парашу відправляти ешеолонами.
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Так начните с зебилов. Они запретили стрелять в ответ и теперь парней просто растреливают на потеху *****. Новое шоу 95 квартала.
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З такими темпами всі українці переселяться жити на Магадан та Колиму та будуть "годувати" червону рибу.
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Воины ВСУ устроили «жесткий тест-драйв» одной из пластин бронежилета. По ней выпустили пули из пулемета Калашникова с расстояния всего в 50-100 метров. Результат оказался более чем удовлетворительный. Снаряжение осталось цело.
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Каким боком владелец компании? Он не должностное лицо, договора не подписывал...
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Так ведь была независимая экспертиза бронежилетов, которая подтвердила заявленные технические требования.
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их завтра возьмут, за соучастие в преступной группе.
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Минобороны , в лаборатории Минобороны провели "независимые" тесты. Звучит как "убийца повёл следственный эксперимент убийства который показал что подозреваемый не виноват"

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а Трубе какая экспертиза проводила и установила, что бракованные ?

НИКАКАЯ !
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дебилы зеЛеные!
а дбр помойка портнова
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лишь в руки взял топор палач, толпа кричит х-ячь, х-яч.
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продамо відрубані руки, а також вуха зайвохромасомного біоматеріалу, воно зразу і полегчае, якшо не паралізуе.
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для ГБР это стало делом "чести" (которой там никогда и не было),
теперь остается надеяться только на "пещерное правосудие" и отсутствие мафиозной спайки между ГБР и Печерським судьей ...
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Роман КостенкоСтежити



Міністерством оборони України для встановлення об'єктивних даних у справі закупівлі бронежилетів «Корсар» було створено спеціальну комісію з перевірки їх якості, до якої я також увійшов. В лабораторії провідної наукової установи Міноборони - Центрального науково-дослідного інституту Збройних сил України, було проведено дослідження вибірки бронежилетів.
Слід зауважити, що згідно договору між Міністерством оборони і ТОВ «НВП «ТЕМП-3000», перевірка та приймання товару здійснюється згідно з ТУ У 18.2-31778043.046-2003. Цими технічними умовами визначено, що вироби повинні зберігати захисні властивості за умов експлуатації в діапазоні температур від мінус 40оС до 60оС та у разі атмосферних опадів.
Комісією проведено дослідження за вказаних умов - в нормальних умовах, при мінус 40оС та при 40 оС тепла, а також за умов «дощування». В усіх випадках зразки зберегли захисні властивості та не відбулось пробиття захисного шару.
Також комісією було прийнято рішення здійснити додаткове дослідження за умов, не передбачених технічними умовами, а саме - після годинного замочування бронежилетів. Було здійснено випробування бронежилетів як з бронепластинами (кулями 5.45 мм і 7.62 мм), так і без них (з м'яким кевларовим пакетом кулею 9 мм ПМ). У першому випадку бронежилети зберегли рівень стійкості 4, однак виявилося, що після замочування кевларовий пакет бронежилету «Корсар» втрачає захисні властивості. Це свідчить про те, що діючі технічні умови щодо вказаних бронежилетів недосконалі і потребують доопрацювання.
Таким чином, випробування показали, що усі вимоги, які могли перевірити працівники Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України, відповідають технічним умовам, закладеним у договорі. Я сподіваюся на об'єктивний і справедливий розгляд цієї справи у суді!
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Схоже, що у портновської Труби агонія, і насправді у "справі бронежилетів" усе чисто. Поки що таке враження, на відміну від справи Свинарчука & Co.
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Символическая картина. Сменился царь и поехали в сибирь. Снова смена царя и поехали одни в сибирь другие из сибири... Круговорот в природе неизбежен!
Сегодя при власти, а завтра на галерьі! Так бьіло всегда и так будет!
Кто не знает сказание о царе Дамокле? Или кто не помнит, бьіть беде, непомнящему, проснется, а уже не царь!

ДБР затримала Євтушенка, власника компанії "Темп-3000", що випускала бронежилети, через які заарештували чиновників Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9136
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От это правильно, Зеленский знает как заставить наши органы шустро работать.....а то ноябрь заканчивается, дедлайн для ТрубоСытоАвакяна!
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Аяяй, аяяй, аяяй, Ойойой! Аргентина-Ямайка - 5:0
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зловещая клоунада мелких порезов продолжается..
зебилы Щастливы продать своих детей и внуков мордору...))))
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