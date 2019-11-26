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Все про:Бутусов Юрий (1921) Бронежилет (42) Марченко Дмитрий (15)

 ГБР вручило подозрение владельцу компании "Темп-3000" Евтушенко, выпускавшей бронежилеты, из-за которых арестовали чиновников Минобороны, - Бутусов

26 ноября Государственное бюро расследований вручило подозрение владельцу компании, которая производила бронежилеты, по факту закупки которых прошли аресты чиновником Минобороны.

Об этом написал в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Сегодня Государственное бюро расследований вручило подозрение владельцу компании "Темп-3000" - производителя бронежилетов "Корсар" Юрия Евтушенко. Ему предъявлено подозрение по пункту 4 статьи 190 - мошенничество в особо крупных размерах или в составе организованной группы.

Вручение подозрения произведено в рамках расследования дела о закупках бронежилетов в Минобороны, по которому ранее задержали группу сотрудников МО и начальника главного управления генерал-майора Марченко.

28-го ноября будет суд по мере пресечения для группы офицеров во главе с Дмитрием Марченко. Считаю, что на период следствия офицеры ВСУ должны находиться на свободе, вероятность их побега отсутствует. Завтра напишу обо всей этой истории".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерала Марченко, обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов, в нарушение закона поместили не на гауптвахту, а в гражданское СИЗО, - адвокат Мойсей

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

Источник: https://censor.net.ua/n3161973
 
 
 Топ комментарии
 
ГБР работает на Портнова. Портнов работает на Кремль. Значит бронежилеты действительно отличные.
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За что арестовывать, за нормальные бронежилеты?

"Бронежилеты "Корсар" соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко."

https://censor.net.ua/photo_news/3161484/bronejilety_korsar_sootvetstvuyut_ukazannym_v_dogovore_tehusloviyam_uchastnik_nezavisimoyi_ekspertizy
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Давно пора!
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гбр в бронежилетах бронепластины и затем провели экспертизу. Вот как то так. Видно портнов надоумил.
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Пишут, что долг перед пенсионерами ОРДЛО составляет 62,000,000,000 гривень.
Зе-избиратели именно этого хотели, да? Оплатить пенсии в ОРДЛО?
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62.000.000.000 гривень ИЗ КАРМАНОВ украинских налогоплательщиков - на оккупированную территорию! Уи-и-и. Кінець епохи бідності - вже блиЗЕнько!

ДБР затримала Євтушенка, власника компанії "Темп-3000", що випускала бронежилети, через які заарештували чиновників Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1641 ДБР затримала Євтушенка, власника компанії "Темп-3000", що випускала бронежилети, через які заарештували чиновників Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9426
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Как это 62 лярда? А пенсионерам Крыма ещё заплатить? А Донбасс восстановить? ДБР затримала Євтушенка, власника компанії "Темп-3000", що випускала бронежилети, через які заарештували чиновників Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3283
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Значит ещё где-то 62 лярда перед пенсионерами Крыма, + ещё нужно будет заплатить за 23 года "оккупации Крыма" + заплатить репарации "республикам" Донбасса, ну зебилы же только за ДБР затримала Євтушенка, власника компанії "Темп-3000", що випускала бронежилети, через які заарештували чиновників Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2109
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На камеру прострелили броник без пластины и заявили о некачественных брониках.
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Зелик на Донбассе был в этих брониках.
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ПОХОДУ НАКАЖУТ ЕГО А НЕ ТЕХ КТО ПОДПИСАЛ АКТ ПРИЕМА БРОНЕЖЕЛЕТОВ
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За что арестовывать, за нормальные бронежилеты?

"Бронежилеты "Корсар" соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко."

https://censor.net.ua/photo_news/3161484/bronejilety_korsar_sootvetstvuyut_ukazannym_v_dogovore_tehusloviyam_uchastnik_nezavisimoyi_ekspertizy
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Нет, должн оценивать дружок портнова, да? А вообще не вопрос, давайте в какую то европейскую отдадим.
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Позов був поданий Олександром Довгим.
Олександр Довгий являється власником фірми, котра виробляє броніки.
Ще питання?
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Класно вийде, якщо саме бронежилети його фірми почнуть закуповувати МО, МВД та інші силові структури.
Цікаво, чим вони відрізняються від "темповських"?
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Чувак відпрацював програму по дискредитації реально воювавшого генерал-майора і отримав винагороду. Покидьок.
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ГБР работает на Портнова. Портнов работает на Кремль. Значит бронежилеты действительно отличные.
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Одягти на нього той бронежилет і перевірити практично.
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Отлично. Но это все равно больно. Но тогда надо и другую справедливость - если с броником все ок, то тебя столько же раз прикладом по ребрам. Идет?
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Де можна відео подивитись, де друга цитата є?
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В старой песне.

В шумном балагане был завсегдатаем
Мудазвон известный
Вовка-пианист
Пусть он гениален звезды пусть хватает
Но душою где-то не совсем он чист...
Наш Вовка был на все горазд
Он пианист и ********...
ля-ля-ля-ля-ля-ля
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Правильно, так і треба: кожного хто виробляє зброю та бронежелети для українського війська в розшук і саджати. А можна відразу в парашу відправляти ешеолонами.
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Так начните с зебилов. Они запретили стрелять в ответ и теперь парней просто растреливают на потеху *****. Новое шоу 95 квартала.
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З такими темпами всі українці переселяться жити на Магадан та Колиму та будуть "годувати" червону рибу.
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Воины ВСУ устроили «жесткий тест-драйв» одной из пластин бронежилета. По ней выпустили пули из пулемета Калашникова с расстояния всего в 50-100 метров. Результат оказался более чем удовлетворительный. Снаряжение осталось цело.
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А такими пробовали? Ведь в Украину они не поставлялись.
"ПАТРОН С БРОНЕБОЙНЫМИ ПУЛЯМИ - 5,45 БП (7Н22) И 5,45 БС (7Н24).
К 2007 г. совместными усилиями ФГУП «ЦНИИ ТОЧМАШ» и ФКП «АПЗ «Вымпел» патрон с пулей БС был модернизирован. Вновь модернизации подвергся сердечник. В результате проведенных работ значительно повысилась пробиваемость средств индивидуальной бронезащиты."
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Каким боком владелец компании? Он не должностное лицо, договора не подписывал...
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не не, только бухгальтера за бюсхальтер.
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Так ведь была независимая экспертиза бронежилетов, которая подтвердила заявленные технические требования.
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их завтра возьмут, за соучастие в преступной группе.
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Минобороны , в лаборатории Минобороны провели "независимые" тесты. Звучит как "убийца повёл следственный эксперимент убийства который показал что подозреваемый не виноват"

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а Трубе какая экспертиза проводила и установила, что бракованные ?

НИКАКАЯ !
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Ах вон оно шо, они все там преступники и ОПГ по -вашей версии ? И министерство расформировать, так ?
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дебилы зеЛеные!
а дбр помойка портнова
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лишь в руки взял топор палач, толпа кричит х-ячь, х-яч.
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продамо відрубані руки, а також вуха зайвохромасомного біоматеріалу, воно зразу і полегчае, якшо не паралізуе.
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для ГБР это стало делом "чести" (которой там никогда и не было),
теперь остается надеяться только на "пещерное правосудие" и отсутствие мафиозной спайки между ГБР и Печерським судьей ...
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Роман КостенкоСтежити



Міністерством оборони України для встановлення об'єктивних даних у справі закупівлі бронежилетів «Корсар» було створено спеціальну комісію з перевірки їх якості, до якої я також увійшов. В лабораторії провідної наукової установи Міноборони - Центрального науково-дослідного інституту Збройних сил України, було проведено дослідження вибірки бронежилетів.
Слід зауважити, що згідно договору між Міністерством оборони і ТОВ «НВП «ТЕМП-3000», перевірка та приймання товару здійснюється згідно з ТУ У 18.2-31778043.046-2003. Цими технічними умовами визначено, що вироби повинні зберігати захисні властивості за умов експлуатації в діапазоні температур від мінус 40оС до 60оС та у разі атмосферних опадів.
Комісією проведено дослідження за вказаних умов - в нормальних умовах, при мінус 40оС та при 40 оС тепла, а також за умов «дощування». В усіх випадках зразки зберегли захисні властивості та не відбулось пробиття захисного шару.
Також комісією було прийнято рішення здійснити додаткове дослідження за умов, не передбачених технічними умовами, а саме - після годинного замочування бронежилетів. Було здійснено випробування бронежилетів як з бронепластинами (кулями 5.45 мм і 7.62 мм), так і без них (з м'яким кевларовим пакетом кулею 9 мм ПМ). У першому випадку бронежилети зберегли рівень стійкості 4, однак виявилося, що після замочування кевларовий пакет бронежилету «Корсар» втрачає захисні властивості. Це свідчить про те, що діючі технічні умови щодо вказаних бронежилетів недосконалі і потребують доопрацювання.
Таким чином, випробування показали, що усі вимоги, які могли перевірити працівники Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України, відповідають технічним умовам, закладеним у договорі. Я сподіваюся на об'єктивний і справедливий розгляд цієї справи у суді!
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Схоже, що у портновської Труби агонія, і насправді у "справі бронежилетів" усе чисто. Поки що таке враження, на відміну від справи Свинарчука & Co.
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Символическая картина. Сменился царь и поехали в сибирь. Снова смена царя и поехали одни в сибирь другие из сибири... Круговорот в природе неизбежен!
Сегодя при власти, а завтра на галерьі! Так бьіло всегда и так будет!
Кто не знает сказание о царе Дамокле? Или кто не помнит, бьіть беде, непомнящему, проснется, а уже не царь!

ДБР затримала Євтушенка, власника компанії "Темп-3000", що випускала бронежилети, через які заарештували чиновників Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9136
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От это правильно, Зеленский знает как заставить наши органы шустро работать.....а то ноябрь заканчивается, дедлайн для ТрубоСытоАвакяна!
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Аяяй, аяяй, аяяй, Ойойой! Аргентина-Ямайка - 5:0
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зловещая клоунада мелких порезов продолжается..
зебилы Щастливы продать своих детей и внуков мордору...))))
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Ясно,що Трубі назад дороги немає.Тільки в тюрму.
Наступний логічний крок-арешт керівників лабораторій,в яких підтвердили якість бронежилетів....
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А я хтів влаштуватися на роботу....я би Бутусову більше розповів про 2014, але......
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170
Саме стільки посад скорочують у бойовій винищувальній авіабригаді на Полтавщині. Це бригада, яка має прикривати повітряний простір зі сходу та півночі України...
Готуємо плацдарм для вторгнення російського окупанта?

"В боевой истребительной бригаде Вооружённых Сил Украины на Полтавщине, которая должна прикрывать воздушное пространство на востоке и севере страны, решили сократить 170 должностей. Об этом украинский военный, участник ООС Александр (Гром) Грамарчук сообщил на своей странице в Facebook. "Готовим плацдарм для вторжения российского оккупанта?" - возмутился он. В комментариях сообщили, что под сокращение также попали медики бригады. В частности из трех врачей военным оставят только одного. Пользователи пожаловались, что аналогичная ситуация и в других военных частях - к примеру, в Краматорске личный состав сократили в пять раз."
ДБР затримала Євтушенка, власника компанії "Темп-3000", що випускала бронежилети, через які заарештували чиновників Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7312

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Ну так був же нещодавно доклад в генштабі росії9спасибі розвідці), там прийшли до висновку що швидка капітуляція українських ВПС і ППО нереальна, а отже треба щось робити, от і роблять, напевно гроші якісь комусь ? Коли фортеця не здається, то шукають зрадників і шукають гроші для них
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Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру открыть уголовное производство против него из-за его предложений обменять кума президента РФ и депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука на незаконно осужденных в России украинцев. Не ну если нельзя обменять ,может продать,а за вырученные деньги купить свободу для наших военнопленных украинцев?
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То есть через заведомо некачественные жилеты погибли десятки или сотни парней а им инкриминируют только мошенничество в особо крупных размерах? А кто отвечать за погибших будет?

Должно быть мошенничество в особо крупны размерах повлекшее гибель нескольких сотен людей в период военного времени. Как мы знаем наказание за такое - расстрел на месте, но сейчас все гуманно, по этому - пожизненное лишение свободы без права досрочного освобождения!!!
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1 в 2014 году вообще без жилетов воевали
2 Идеальной и полной защитьі нет, даже танк пробивается
3. Бронежилетьі соответствуют заявленому класу , характеристикам и всем требованиям
4. Защита даже от осколков и то круто
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Не "то есть". Никем и ничего не доказано.
Поэтому портновская выхлопная Труба пытается шить какую-то муету "не реагирование".
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"заведомо некачественные жилеты"?
А ты в курсе, кто подал иск? Фирма-конкурент, у которой, я так понимаю, они " заведомо качественные"
Давай еще расскажи про шоколадки вместо бронеплит...
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хз за политическую составляющую вопроса,НО
в 14 году(лето) лучше темпа 3к небыло...это- волонтерские.+евроментовские легкие от просто Патриотов....
кароч.не верю я мусорским."ку продис" надо искать в теперешних руководителях
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Маразматические трубы! Теперь вообще никто ни хера для ВСУ делать не будет! Или в этом и задание от б...?
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В Оборонпроме примерно с июня денег нет, должны всем поставщикам, плюс зарплату своим работникам за пол года. Увольняются пачками.
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Генеральне бюро репресій... - політична поліція, тобто теж саме, що СС у гітлера, чи кгб в комуняк... Саджають опонентів без усіляких доказів, а лише за політичною доцільністю...
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Есть несколько эспертиз.Все они противоречат друг другу. А противоречат они потому, что как и в случае с судами -в Украине все приватизировано. И как в суде за деньги можно получить нужное тебе решение (Как в случае с Приватом),так и результат экспертизы может быть произвольный. Если процессуально можно заказать экпертизу у европейских экспертов,то надо заказывать.
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