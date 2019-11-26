 ГБР вручило подозрение владельцу компании "Темп-3000" Евтушенко, выпускавшей бронежилеты, из-за которых арестовали чиновников Минобороны, - Бутусов

Об этом написал в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отметил: "Сегодня Государственное бюро расследований вручило подозрение владельцу компании "Темп-3000" - производителя бронежилетов "Корсар" Юрия Евтушенко. Ему предъявлено подозрение по пункту 4 статьи 190 - мошенничество в особо крупных размерах или в составе организованной группы.
Вручение подозрения произведено в рамках расследования дела о закупках бронежилетов в Минобороны, по которому ранее задержали группу сотрудников МО и начальника главного управления генерал-майора Марченко.
28-го ноября будет суд по мере пресечения для группы офицеров во главе с Дмитрием Марченко. Считаю, что на период следствия офицеры ВСУ должны находиться на свободе, вероятность их побега отсутствует. Завтра напишу обо всей этой истории".
Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.
Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.
В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.
11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.
Зе-избиратели именно этого хотели, да? Оплатить пенсии в ОРДЛО?
"Бронежилеты "Корсар" соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко."
https://censor.net.ua/photo_news/3161484/bronejilety_korsar_sootvetstvuyut_ukazannym_v_dogovore_tehusloviyam_uchastnik_nezavisimoyi_ekspertizy
Олександр Довгий являється власником фірми, котра виробляє броніки.
Ще питання?
Цікаво, чим вони відрізняються від "темповських"?
Про актрису из немецких фильмов
https://www.youtube.com/watch?v=PNOCgHYXEX4
В шумном балагане был завсегдатаем
Мудазвон известный
Вовка-пианист
Пусть он гениален звезды пусть хватает
Но душою где-то не совсем он чист...
Наш Вовка был на все горазд
Он пианист и ********...
ля-ля-ля-ля-ля-ля
"ПАТРОН С БРОНЕБОЙНЫМИ ПУЛЯМИ - 5,45 БП (7Н22) И 5,45 БС (7Н24).
К 2007 г. совместными усилиями ФГУП «ЦНИИ ТОЧМАШ» и ФКП «АПЗ «Вымпел» патрон с пулей БС был модернизирован. Вновь модернизации подвергся сердечник. В результате проведенных работ значительно повысилась пробиваемость средств индивидуальной бронезащиты."
НИКАКАЯ !
а дбр помойка портнова
теперь остается надеяться только на "пещерное правосудие" и отсутствие мафиозной спайки между ГБР и Печерським судьей ...
Міністерством оборони України для встановлення об'єктивних даних у справі закупівлі бронежилетів «Корсар» було створено спеціальну комісію з перевірки їх якості, до якої я також увійшов. В лабораторії провідної наукової установи Міноборони - Центрального науково-дослідного інституту Збройних сил України, було проведено дослідження вибірки бронежилетів.
Слід зауважити, що згідно договору між Міністерством оборони і ТОВ «НВП «ТЕМП-3000», перевірка та приймання товару здійснюється згідно з ТУ У 18.2-31778043.046-2003. Цими технічними умовами визначено, що вироби повинні зберігати захисні властивості за умов експлуатації в діапазоні температур від мінус 40оС до 60оС та у разі атмосферних опадів.
Комісією проведено дослідження за вказаних умов - в нормальних умовах, при мінус 40оС та при 40 оС тепла, а також за умов «дощування». В усіх випадках зразки зберегли захисні властивості та не відбулось пробиття захисного шару.
Також комісією було прийнято рішення здійснити додаткове дослідження за умов, не передбачених технічними умовами, а саме - після годинного замочування бронежилетів. Було здійснено випробування бронежилетів як з бронепластинами (кулями 5.45 мм і 7.62 мм), так і без них (з м'яким кевларовим пакетом кулею 9 мм ПМ). У першому випадку бронежилети зберегли рівень стійкості 4, однак виявилося, що після замочування кевларовий пакет бронежилету «Корсар» втрачає захисні властивості. Це свідчить про те, що діючі технічні умови щодо вказаних бронежилетів недосконалі і потребують доопрацювання.
Таким чином, випробування показали, що усі вимоги, які могли перевірити працівники Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України, відповідають технічним умовам, закладеним у договорі. Я сподіваюся на об'єктивний і справедливий розгляд цієї справи у суді!
Сегодя при власти, а завтра на галерьі! Так бьіло всегда и так будет!
Кто не знает сказание о царе Дамокле? Или кто не помнит, бьіть беде, непомнящему, проснется, а уже не царь!
зебилы Щастливы продать своих детей и внуков мордору...))))
Наступний логічний крок-арешт керівників лабораторій,в яких підтвердили якість бронежилетів....
Саме стільки посад скорочують у бойовій винищувальній авіабригаді на Полтавщині. Це бригада, яка має прикривати повітряний простір зі сходу та півночі України...
Готуємо плацдарм для вторгнення російського окупанта?
"В боевой истребительной бригаде Вооружённых Сил Украины на Полтавщине, которая должна прикрывать воздушное пространство на востоке и севере страны, решили сократить 170 должностей. Об этом украинский военный, участник ООС Александр (Гром) Грамарчук сообщил на своей странице в Facebook. "Готовим плацдарм для вторжения российского оккупанта?" - возмутился он. В комментариях сообщили, что под сокращение также попали медики бригады. В частности из трех врачей военным оставят только одного. Пользователи пожаловались, что аналогичная ситуация и в других военных частях - к примеру, в Краматорске личный состав сократили в пять раз."
Должно быть мошенничество в особо крупны размерах повлекшее гибель нескольких сотен людей в период военного времени. Как мы знаем наказание за такое - расстрел на месте, но сейчас все гуманно, по этому - пожизненное лишение свободы без права досрочного освобождения!!!
2 Идеальной и полной защитьі нет, даже танк пробивается
3. Бронежилетьі соответствуют заявленому класу , характеристикам и всем требованиям
4. Защита даже от осколков и то круто
Поэтому портновская выхлопная Труба пытается шить какую-то муету "не реагирование".
А ты в курсе, кто подал иск? Фирма-конкурент, у которой, я так понимаю, они " заведомо качественные"
Давай еще расскажи про шоколадки вместо бронеплит...
в 14 году(лето) лучше темпа 3к небыло...это- волонтерские.+евроментовские легкие от просто Патриотов....
кароч.не верю я мусорским."ку продис" надо искать в теперешних руководителях