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Все про:СБУ (14055) Военная прокуратура (815) Иловайск (389)

 Главная военная прокуратура передала "дело Иловайска" СБУ, - пресс-секретарь Сливко

Главная военная прокуратура передала "дело Иловайска" для дальнейшего расследования в Службу безопасности Украины.

Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Главного военного прокурора Евгения Сливко, передает Цензор.НЕТ.

"Дело (об Иловайской трагедии - ред.) передано по подследственности в СБУ", - сказала Сливко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотел бы поставить точку в расследовании дел Майдана и Иловайска, - Зеленский

Как сообщалось ранее, объем материалов уголовного производства по Иловайской трагедии составляет более 1150 томов, из них более 550 имеют гриф "Секретно" и "Совершенно секретно".

Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

Источник: https://censor.net.ua/n3161972
 
   
 Топ комментарии
 
Уже передали более 50 дел Майдана в ДБР, то есть Портнову.
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Ага, раскроют правду о роли Бени и Корбана. Аж щас, не смешите мои пейсы.
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Ты у меня спрашиваешь? Спроси у ватных ЗЕдебилов. Они точно в курсах.
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Сливко - подходящая фамилия для пресс-секретаря. Главная военная прокуратура передала "дело Иловайска" СБУ, - пресс-секретарь Сливко - Цензор.НЕТ 819
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Уже передали более 50 дел Майдана в ДБР, то есть Портнову.
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Причем здесь ГБР если киевляне знают что майдан расмтрелял не Янык а рашистский спецназ?
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Ты у меня спрашиваешь? Спроси у ватных ЗЕдебилов. Они точно в курсах.
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В нашем королевстве расследование зависит не столько от того, кому передали, как от того, кто передал (и с какими реальными пожеланиями).
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Дело Илловайска и роль Бени - как горячая картошка, будут ее футболить друг другу. Никто не хочет мараться.
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Ответ Дубинскому. 300$ тыс Хомчаку от Коломойского

Шапка отдавший свой голос за Соплю отвечает ватнику и сепару Дубинскому на его аргументы в защиту назначения Зеленой Соплей главой ВСУ генерала ссыкуна Хомчака. Отвечает почему Юрий Бутусов и Семен Семенченко поддержали назначение Хомчака. Очень важная информация в этом ролике.
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Шо там важное?
Важно почему СБУ не расследует помощь Портнова в анексии Крыма с референдумом о желании/нежелании граждан Украины к вступлению в ЕС.
Тогда можно связать все дела в одно от майданв до преследования бывшего президента через ГБР и все передать в СБУ.
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Там важное то, что по 300 косарей зелени от Корбана(Коломойского) взяли Хомчак, Семенченко и Береза за "взятие" ЗУГРЭСа.
Там важно то что Хочак предатель и трус. который бросил всех и сбежал.
Та и важно то как и на кого в то время работал/работает Бутусов.
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Если бы каломойша не договорился с путиным это было бы не так опасно.
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А это как оценить? Как подвижку вперёд? То есть- мы что-то узнаем? О роли некоторых личностей. Например: некоего Бутусова. Не знаю- стратега или журналиста. Но! Он, к Иловайску, имел самое прямое отношение. Неужто мы узнаем что-то новое???
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Думаю, о некоем Порошенко мы тоже узнаем. Но вряд ли что-то новое...
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Может быть... но, думается- он останется за кадром таки. А вот Бутусов, скорее всего- не останется.
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Может бьіть и сенсационньій поворот в деле , имхо
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Ага, раскроют правду о роли Бени и Корбана. Аж щас, не смешите мои пейсы.
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Юрий Бутусов

Героев Иловайска спустя год
убивают снова. На этот раз ложью. На этот раз свои.

Почитал доклад Генштаба -
их версию про Иловайск. Стыдно. Очень стыдно перед сотнями погибших ребят, что мы допускаем, чтобы лжецы и
негодяи оскверняли их память и перекладывали всю ответственность на погибших
солдат:

http://www.mil.gov.ua/…/analiz-vedennya-antiteroristichnoi…/

Одно из самых циничных и
лживых заявлений в докладе:

"Розвідувальна
інформація про перетин державного кордону України колонами військової техніки
Збройних сил РФ почала надходити до штабу АТО та Генерального штабу 25 серпня
2014 року".

Знаете, почему они лгут,
что узнали о российском вторжении 25 августа?

Чтобы оправдать почему во
время вторжения 24 августа командующий АТО Муженко поехал в Киев на парад
получать погоны генерал-полковника. В то время пока Муженко прикручивал погоны
к мундиру, его солдаты погибали под Иловайском, и никаких мер командование АТО
не предприняло. И вот теперь чтобы скрыть это преступление, Генштаб
фальсифицировал отчет, и исключил из него официальные документы..

На самом деле, военная
разведка Украины предупредила о вторжении еще в начале августа.

20 августа под Георгиевкой
была захвачена боевая машина БМД-2.
Как писал 21 августа Роман Бочкала: "Бортовой номер 275, из состава 1-й
парашютно-десантной роты в/ч 74268, Псковской воздушно-десантной дивизии
(комвзвода ст. лейтенант Попов). Общался с ребятами, которые непосредственно
брали российских десантников. Это бойцы 24-й бригады ВСУ и спецподразделения
"Шторм". Бой произошел возле с. Георгиевки. Поле боя усыпано голубыми
беретами и брикетами лапши "Роллтон". На фотографиях видна боевая
машина и пулемет ПКТ, который был на ней установлен, с указанием имени
пулеметчика - рядового Сурначева Н.Д. Эта же фамилия и инициалы указаны в
журнале вечерней поверки, а также имена других бойцов российской армии, по
видимому, воюющих в Украине. Например, из паспорта Крыгина Н.С. следует, что он
из Псковской области, родился в 1994 году". Эта БМД стоит сейчас в Киев у
мемориала Родина-мать.

А в журнале боевых действий
сектора Д зафиксировано, и подтверждено показаниями офицеров следственной
комиссии ВР, что в 14.30 23 августа командующий АТО Муженко и начальник штаба
Назаров были уведомлены генералом Литвиным о вторжении российских войск,
которое украинские офицеры - полковник Ромигайло, в частности, наблюдали своими
глазами, и докладывали неоднократно в штаб АТО. 24 августа командованию АТО
поступили подробные доклады о российском вторжении от всех спецслужб, от СБУ,
пограничников, военных, СВР, ГУР МО. В 17.00 я связался с командиром роты 28-й
бригады Дмитрием Завадским, который находился в Старобешево, и он рассказал,
чтто лично наблюдает как российские танки перерезали основную трассу на
Иловайск - солдаты под видом местных жителей подходили к российским военным, а
танки разворачивались прямой видимости. Разумеется, эта информация была
передана военными по всем каналам, включая штаб АТО. Машины снабжения 40-го
батальона Теробороны были расстреляны россиянами под Старобешево, погибли люди
под огнем агрессора. Эту информацию подтвердили все офицеры штаба сектора Б -
они все были очевидцами этих событий и дали соответствующие показания. К вечеру
24 август наши войска оставили Старобешево, Кутейниково, попали в окружения
подразделения Нацгвардии и пограничники в районе Лисочьего. Все это немедленно
докладывалось командованию АТО. Но оказывается, Муженко получил эту информацию
только 25-го августа - что ж, получается, Генштаб признал, что уклонялся от
исполнения служебных обязанностей во время российского вторжения.

Вот как я написал об
обстановка 17.00 год назад, 24 августа:

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/825013874205577
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