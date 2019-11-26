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 Оккупанты в Крыму используют так называемых "казаков", - правозащитники

Представителей парамилитарных группировок, называющих себя "казаками", используют в качестве понятых, а также привлекают их к совместному с оккупационными "полицейскими" патрулированию.

Об этом заявили в Крымской правозащитной группе, информирует Цензор.НЕТ.

"Зачастую члены казачьих обществ выступают в качестве понятых, принимая участие в следственных мероприятиях", - говорится в сообщении.

Помимо участия в обысках и других незаконных следственных мероприятиях, казаков приобщают к "охране общественного порядка", "розыска пропавших", а также "распространение правовых знаний и разъяснению норм поведения в общественных местах".

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По данным оккупационных властей Крыма, в реестре так называемых "народных дружин", к которым относят парамилитарные формирования, находящиеся под покровительством оккупационных силовиков, входит около 40 казачьих обществ.

По мнению экспертов Крымской правозащитной группы, факты системного использования казаков в качестве понятых и одновременное их сотрудничество с "полицией" ставит под сомнение использование института понятых как независимых лиц. Ведь таким образом "казачьи" объединения выступают в качестве организаций, поставляющих понятых, которые готовы подтвердить любую версию, удобную сотрудникам силовых структур РФ в Крыму.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161971
 
 
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те же патрыоты и ахтывысты, как и в неньке, тока вот волонтеров там нема
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там волонтеры и не нужны. там все на гособеспечении.
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У ще одного «слуги народу» знайшли судимість Оккупанты в Крыму используют так называемых "казаков", - правозащитники - Цензор.НЕТ 6975

Депутат Верховної ради від «Слуги народу» Андрій Богданець в серпні 2015 року був засуджений за побиття водія в Тернополі, яке сталося 18 листопада 2014 року.
Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, посилання на який у своєму телеграм-каналі оприлюднив колишній нардеп Ігор Мосійчук.
Про те, що Богданця раніше судили, ще кілька місяців тому повідомляли тернопільські видання Нова та Думай, але тоді на це не звернули увагу.
Богданця визнали винним за ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ст. 296 (***********) Кримінального кодексу.
Потерпілий водій отримав закриту черепно-мозкову травму у вигляді переломів кісток черепа, забою м'яких тканин лівої половини обличчя та струс головного мозку.
Обвинувачений свою провину визнав повністю та апеляцію не подавав.
При призначенні покарання йому врахували визнання провини, щире каяття, утримання двох неповнолітніх дітей та участь в АТО в складі батальйону «Січ» (13 березня - 20 квітня 2015 року обвинувачений був у Слов'янську, Кураховому і Пісках).
У серпні 2016 року за підсумками річного випробувального терміну суд звільнив Богданця від покарання.
У липні 2019 року на дострокових виборах до Верховної ради Богданець набрав 25,44% голосів на мажоритарному окрузі №163 у Тернопільській області і став народним депутатом.
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Кизяки - необразованное, легко поддающееся внушению, мракобесное быдло, любящее убивать и грабить.
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Та як кацапи можуть бути козаками ??? Вони ніколи не були козаками а були завжди крепостними
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Откуда в крыму кацапы ?
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ага, вони ще- піво, пьють, повбивав би..............
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срочно нужно принять закон о Резервной Армии Неньки.
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Казаки, они же, козаки, они же ордынцы, рыцари европейских орденов, стрельцы, янычары, кшатрии, самураи, и т.п. суть одна - каста профессиональных воинов - обычная организация армии до перехода к более современному типу мобилизационной армии.
То что называют казаками сегодня на 99% ряженные артисты.
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