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Все про:Донбасс (20017) Франциск (40)

 Папа Римский Франциск положительно оценил переговоры по Донбассу

Папа Римский Франциск, рассуждая на тему восстановления мира на Земле, поставил в пример переговоры между Россией и Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание  Vatican News

Он заявил:"Все, что можно сделать, чтобы остановить производство оружия, остановить войны, стимулировать переговоры, с помощью посредников, всегда нужно делать, и это дает результаты.

Например, в случае Украины и России речь шла не об оружии, а об обмене пленными, и (переговоры – ред.) оказались результативными.

На Донбассе планируется особый государственный режим. Начались и ведутся переговоры. Это положительный шаг".

 Понтифик отвечал на вопросы журналистов на борту самолета по пути в Рим из Японии, где он находился с апостольским визитом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римский Франциск провел встречу с синодом УГКЦ, на которой осудил российскую агрессию на Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/n3161970
 
 
 Топ комментарии
 
На то он (папа римский) и «человек божий», чтобы рассуждать о восстановление мире на Земле......., а вот «пример» выбрал хреновый=>то что кацапия «накуралесила» в Украине - не забыть и очень(!!!) тяжело простить.......
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Займався б ти церковними справами і не ліз в політику.
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папа римский больше не канает, в мире теперь есть тока один папа - папа петя
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Это логично. Папа должен быть непогрешимым.
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А Главный Кришнаит и Буддист, что сказали?
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Понтифик отвечал на вопросы журналистов на борту самолета по пути в Рим из Японии, где он находился с апостольским визитом.

Наверное, с самолёта что-то увидел. Тут, с земли, пока не находим, чему порадоваться.
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Неизвестный художник тоже оценил будущие переговоры Зели с Ху*лом. Просьба не банить- это просто краски, а не то, что вы подумали.
Папа Римский Франциск положительно оценил переговоры по Донбассу - Цензор.НЕТ 5347
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Перекладаю: ***** віддасть драні труси і засраний унітаз.
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M-да. А что если какие-нибуть ИГИЛовцы решили отхватить часть территории Ватикана, а затем предложили там ввести особый режим ?
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На то он (папа римский) и «человек божий», чтобы рассуждать о восстановление мире на Земле......., а вот «пример» выбрал хреновый=>то что кацапия «накуралесила» в Украине - не забыть и очень(!!!) тяжело простить.......
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Он не мелочится. Католическая церковь столько народу в землю загнала, что на их фоне он наши потери и под микроскопом не разглядит.
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Займався б ти церковними справами і не ліз в політику.
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Папа мій начальник, бо я греко-католик, але я з ним не погоджуюся. Так само, як не погоджуюся з Його думкою про беззастережний прийом іммігрантів мусульман. Патріарх Святослав набагато лаконічніше і зі знайомістю справи. Але питання які є поза доктриною католицької церкви я можу піддавати сумніву- це не проблема.
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