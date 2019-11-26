 Папа Римский Франциск положительно оценил переговоры по Донбассу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Vatican News
Он заявил:"Все, что можно сделать, чтобы остановить производство оружия, остановить войны, стимулировать переговоры, с помощью посредников, всегда нужно делать, и это дает результаты.
Например, в случае Украины и России речь шла не об оружии, а об обмене пленными, и (переговоры – ред.) оказались результативными.
На Донбассе планируется особый государственный режим. Начались и ведутся переговоры. Это положительный шаг".
Понтифик отвечал на вопросы журналистов на борту самолета по пути в Рим из Японии, где он находился с апостольским визитом.
Наверное, с самолёта что-то увидел. Тут, с земли, пока не находим, чему порадоваться.